Поваренную соль добывают из подземных месторождений и подвергают глубокой очистке. Морскую получают путём испарения морской воды. По этой причине многие считают её более здоровой альтернативой. Разобрались, так ли это на самом деле.

© simarik/iStock.com

Бытует мнение, что морская соль полезнее, поскольку в ней сохраняются минералы (главным образом магний, кальций и калий), которые вымываются при обработке столовой соли. С другой стороны, обычную соль часто обогащают йодом, который критически важен для здоровья щитовидной железы.

При этом нужно помнить, что основным компонентом в обоих случаях остаётся натрий. Это важный для здоровья элемент, но его избыток (независимо от происхождения) связан с риском развития гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.

В чём разница между морской и поваренной солью

И морская, и поваренная соль на 40% состоят из натрия. По этому показателю это почти один и тот же продукт. Однако люди, использующие морскую соль, могут действительно употреблять меньше натрия.

Всё дело в объёме кристаллов. У морской соли они, как правило, больше и несимметричны. Это значит, что, например, в чайной ложке морской соли поместится меньше, чем поваренной.

Последняя более мелкая, и её кристаллы плотно прилегают друг к другу, в то время как между крупными кристаллами морской соли будет больше воздуха. Поэтому если при подсаливании ориентироваться на объём (чаще всего это чайная ложка), то при использовании морской соли натрия будет меньше.

Диета для гипертоников: что можно и нельзя есть при высоком давлении

Минеральный состав

В морской соли действительно есть и другие минералы, например магний, кальций и калий. Однако их концентрация настолько мала, что рассматривать морскую соль как значимый источник этих элементов нельзя.

Например, суточная потребность магния для взрослого мужчины составляет примерно 420 мг. В одном грамме морской соли содержится всего 3,9 мг магния. То есть, чтобы покрыть суточную потребность, нужно съесть больше 100 граммов соли, что смертельно опасно.

В чём польза морской и поваренной соли

Входящий в состав соли натрий — важный макроэлемент, необходимый для поддержания жизненно важных функций, в частности:

работы мышц и нервной системы;

регуляции артериального давления;

поддержания оптимального объёма крови;

поддержания водно-электролитного баланса;

нормального всасывания воды и нутриентов в кишечнике.

В чём опасность избытка натрия

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует употреблять не больше 5 граммов соли в день, это примерно чайная ложка. Избыточное потребление соли негативно отражается на здоровье, в первую очередь — сердечно-сосудистой системе. Это может привести к повышению артериального давления, а также увеличивает риск инфаркта и инсульта.

Важно: скрытая соль

Многие не учитывают соль, которая содержится в полуфабрикатах и готовой еде. Так, по данным Американской кардиологической ассоциации, более 75% натрия поступает в организм не из солонки, а из переработанной пищи. Это хлеб, сыр, консервы, колбасные изделия. Даже если еда не кажется пересоленной, в ней может содержаться много натрия.

Добавленная соль и сахар: где искать и как ограничить

Соль и йод

Один из самых весомых аргументов в пользу поваренной соли — возможность её фортификации, в частности, йодом. Эксперты ВОЗ признают йодированную соль как эффективный и безопасный способ профилактики йододефицита. Содержание йода в такой соли стандартизировано, и его избыток практически невозможен из-за ограниченного потребления самой соли.

В морской соли йода практически нет. Дополнительно её не йодируют, поскольку в этом случае гораздо сложнее соблюсти стандарты.

Тяжёлые металлы и микропластик в морской соли

В отличие от соляных шахт, море — это открытая экосистема, которая подвергается промышленному загрязнению. Вместе с магнием и калием в кристаллы морской соли из воды могут попадать свинец, ртуть, мышьяк и кадмий. Их концентрация обычно невелика и, как правило, не несёт серьёзной опасности для здоровья. В промышленной поваренной соли количество таких примесей сведено к минимуму или отсутствует.

Ещё один недостаток морской соли — наличие в ней микропластика. Об этом, в частности, заявила группа итальянских учёных, опубликовавших работу в журнале Food Chemistry. Они проанализировали состав соли из разных морей и выявили в ней частицы и волокна из полипропилена, полиамида и полиэтилена.

Примечательно, что последние годы проблеме загрязнения микропластиком уделяется особое внимание. По некоторым данным, эти микроскопические частицы могут накапливаться в разных органах и системах, вызывая воспаление и хронические заболевания.

Независимо от того, какую соль вы выбираете, её и другие продукты выгодно и удобно заказывать с доставкой.

Главное: поваренная соль выигрывает у морской

По составу морская и поваренная соль практически идентичны — обе на 40% состоят из натрия. Морская соль также содержит другие минералы, но их слишком мало, чтобы принести реальную пользу. В то же время поваренная соль выигрывает за счёт возможности её йодирования. Это делает её важным инструментом профилактики заболеваний щитовидной железы. Морская соль может содержать примеси тяжёлых металлов и микропластика, которых в обычной соли нет.

Нужно помнить, что и морская, и поваренная соль могут навредить, если употреблять их слишком много. Старайтесь не превышать норму в 5 граммов в день, помня о скрытой соли в готовых продуктах.

Важные исследования