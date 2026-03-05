Молочные продукты часто обвиняют в потенциальном вреде: от воспаления до проблем с весом и гормональными сбоями. Врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова рассказала «Рамблеру», что говорит об этом доказательная медицина.

Молочные продукты вызывают системное воспаление

Этот тезис не подтверждается научными данными для большинства людей.

В Канаде было проведено исследование, в котором приняли участие 112 мужчин и женщин с исходно повышенным уровнем С-реактивного белка (маркера воспаления). Участники в течение четырёх недель придерживались диеты, которая включала три порции молочных продуктов в день (молоко, йогурт, сыр), и контрольной диеты без молочных продуктов, но с аналогичной калорийностью. Результаты показали, что потребление молочных продуктов не повлияло на маркеры воспаления.

Систематический обзор в American Journal of Clinical Nutrition показал, что молочные продукты не повышают уровень воспаления в организме, а иногда даже улучшают показатели. В другом крупном обзоре в Nutrition, Metabolism, and Сardiovascular Diseases учёные пришли к выводу, что потребление молочных продуктов в целом либо нейтрально, либо связано со снижением риска некоторых хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые болезни и диабет 2-го типа.

После 40 лет молоко пить нельзя (оно не усваивается)

«Способность усваивать молоко зависит не от возраста, а от генетически обусловленной выработки фермента лактазы. Лактоза (молочный сахар) расщепляется ферментом лактазой. У человека активность этого фермента действительно снижается с возрастом. Однако у многих людей, особенно европейского происхождения, закрепилась генетическая особенность: выработка лактазы со временем не прекращается, что позволяет им комфортно пить молоко всю жизнь». Ломова Валерия Валентиновна врач-гастроэнтеролог клинического госпиталя MD GROUP Мичуринский

Если цельное молоко вызывает дискомфорт, отличной альтернативой станут кисломолочные продукты: йогурт, кефир, творог или выдержанные сыры. В процессе их производства молочнокислые бактерии уже расщепили значительную часть лактозы, превратив её в молочную кислоту, что делает такие продукты гораздо легче для усвоения.

Кроме того, живые культуры в составе натуральных йогуртов и кефира дополнительно помогают кишечнику справляться с остатками молочного сахара. Это позволяет получать кальций и качественный белок даже тем, кто плохо переносит обычное молоко.

По словам врача, у взрослых иногда встречается вторичная лактазная недостаточность. Это временное снижение активности фермента лактазы. Его вызывает повреждение клеток тонкого кишечника (энтероцитов), на которых этот фермент вырабатывается. В отличие от врождённой первичной, вторичная форма — это следствие другого заболевания или воздействия. Чаще всего она развивается после перенесённых кишечных инфекций (сальмонеллёз, шигеллёз, ротовирусная инфекция), при воспалительных заболеваниях кишечника (язвенный колит, болезнь Крона), при целиакии, а также при длительном приёме некоторых антибактериальных препаратов и химиотерапии.

«Это состояние обратимо. Как только период обострения проходит либо причина повреждения слизистой оболочки кишечника будет устранена и клетки восстановятся, выработка лактазы нормализуется и переносимость молочных продуктов вернётся», — говорит специалист.

© Mirjana Pusicic/iStock.com

Молочка мешает худеть из-за инсулинового отклика

Это популярное заблуждение, которое также не находит научного подтверждения. Хотя у молочных продуктов действительно высокий инсулиновый индекс (показывает, насколько продукт повышает уровень инсулина в крови), это не мешает снижать вес. Кратковременные всплески инсулина после молочных продуктов без сахара не приводят к накоплению жира. Это объясняется тем, что уровень глюкозы в крови остаётся стабильным, а значит, у организма просто нет «лишнего материала», чтобы создать жировые запасы.

Похудение в первую очередь зависит от общей калорийности рациона и баланса белков, жиров и углеводов. Если несладкие молочные продукты органично вписываются в вашу суточную норму калорий, они не станут помехой для снижения веса, а за счёт высокого содержания белка даже помогут дольше сохранять чувство сытости.

Метаанализ, опубликованный в журнале Nutrients, показал, что потребление нежирных молочных продуктов способствует снижению инсулинорезистентности, уменьшению окружности талии и сопровождается небольшим снижением массы тела у взрослых.

В магазинном молоке одни антибиотики и гормоны

«Антибиотики действительно используются в ветеринарии для лечения коров, в частности при таких распространённых заболеваниях, как мастит и эндометрит. Это необходимая мера для здоровья животных и безопасности продукции. Однако есть строгие правила их применения. Главный защитный механизм для потребителя — это период ожидания (выведения). После введения антибиотика животное не должно поступать на убой, а его молоко — использоваться, пока концентрация препарата не снизится до безопасного уровня», — объясняет специалист.

Следовые концентрации антибиотиков, даже если они обнаруживаются, как правило, находятся ниже предельно допустимых уровней и не представляют угрозы для здоровья человека.

В России действуют системы мониторинга остаточных количеств ветеринарных препаратов. За последние 2,5 года провели свыше 87 тысяч проверок. Положительные результаты выявили всего в 309 случаях, при этом более половины из них касались мяса и мясной продукции.

© Wavebreakmedia/iStock.com

Главное: молочные продукты безопасны и полезны для большинства людей

Научные исследования показывают, что они не вызывают системного воспаления и иногда даже улучшают показатели здоровья. После 40 лет молоко пить можно, если нет индивидуальной непереносимости лактозы. Кисломолочные продукты, такие как йогурт, кефир, творог и выдержанные сыры, легко усваиваются и помогают получать кальций и качественный белок, даже если обычное молоко вызывает дискомфорт. Молочные продукты не мешают худеть, если соблюдать баланс калорий. Кратковременные всплески инсулина после их употребления не приводят к накоплению жира, а белок в них помогает дольше сохранять чувство сытости. Страхи про антибиотики и гормоны в магазинном молоке преувеличены, строгий контроль и периоды выведения делают его безопасным для здоровья человека.

Ещё больше полезных материалов — в мессенджере Max.

Текст проверила врач-гастроэнтеролог клинического госпиталя MD GROUP Мичуринский Валерия Валентиновна Ломова, стаж 11 лет.

Важные исследования