Россиянам посоветовали 4 продукта для здоровья печени

Здоровая печень поддерживает нормальный обмен веществ, очищает кровь и помогает организму усваивать питательные вещества. И хотя она обладает высокой способностью к регенерации, ей всё же нужна правильная поддержка. Врач-гастроэнтеролог Инна Мазько рассказала «Рамблеру» о продуктах, польза которых для печени подтверждена многочисленными исследованиями.

Кофе

Недавний обзор, опубликованный в журнале Biochemical Pharmacology, показал, что регулярное употребление кофе может быть полезно для печени. Учёные проанализировали данные крупных наблюдательных исследований, а также результаты лабораторных и клинических работ.

Авторы пришли к выводу, что содержащиеся в кофе вещества — кофеин и растительные антиоксиданты — обладают противовоспалительным действием. Эти соединения помогают снижать окислительный стресс и могут замедлять развитие фиброза и цирроза печени. Кроме того, употребление кофе связывают с более низким риском рака печени. Исследователи также отмечают, что напиток способен положительно влиять на обмен веществ и состояние кишечной микрофлоры, что дополнительно поддерживает здоровье печени.

Рекомендуемая «здоровая» порция обычно — 2–3 чашки кофе в день (около 200–250 мл на чашку). При этом важно учитывать добавки: большое количество сахара, сиропов и жирных сливок может свести на нет потенциальную пользу.

Жирная рыба

Крупное исследование, опубликованное в журнале Nutrients, изучало связь между употреблением жирной рыбы (лосося, сардин, скумбрии) и здоровьем печени. В исследовании приняли участие около 1300 взрослых, которых с помощью ультразвука проверяли на жировую болезнь печени.

Учёные выяснили, что люди, которые регулярно ели рыбу и получали больше омега‑3 жирных кислот (EPA и DHA), имели на 40–50% меньший риск развития жировой болезни печени по сравнению с теми, кто ел рыбу редко. Этот эффект сохранялся даже после учёта возраста, пола, физической активности и других факторов. Исследователи объясняют это тем, что омега‑3 помогают снижать накопление жира в печени и уменьшать воспаление, поддерживая её здоровье.

Большинство международных рекомендаций советуют есть рыбу примерно 2 раза в неделю, включая хотя бы одну порцию жирной рыбы. Запекание или приготовление на пару сохраняет омега-3 гораздо лучше, чем жарка, которая может добавить вредные трансжиры и лишние калории.

Крестоцветные овощи

Это брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста, редька и репа. Они богаты витаминами, клетчаткой и веществами, которые при переваривании превращаются в соединения с потенциальной пользой для печени.

«Клетчатка из овощей и зелени в кишечнике способна связывать избыток желчных кислот и глюкозы, что, в свою очередь, уменьшает нагрузку на печень, так как она регулирует обмен этих веществ в организме. Такие овощи, как, например, брокколи и цветная капуста, помогают печени превращать токсичные, жирорастворимые вещества в водорастворимые, которые организму легче вывести». Мазько Инна Сергеевна врач-гастроэнтеролог сети клиник «Семейная», стаж 13 лет

Исследование почти полумиллиона взрослых (50–71 год), длившееся дольше 15 лет, подтвердило пользу крестоцветных овощей для печени. Согласно данным The American Journal of Clinical Nutrition, регулярное употребление капусты, брокколи и их «родственников» значительно снижает риск развития рака и смертности от хронических заболеваний печени. Учёные подчёркивают: этот защитный эффект сохраняется, даже если есть такие факторы риска, как лишний вес, курение или употребление алкоголя.

Орехи

В орехах содержатся ненасыщенные жиры, антиоксиданты, белок, витамин E и пищевые волокна. Особенно часто в научных обсуждениях упоминаются грецкие, миндаль, кешью и фундук. Их влияние на обмен веществ, воспаление и метаболизм жиров активно изучают, так как это важные аспекты здоровья печени.

В статье, опубликованной в журнале Nutrients, учёные провели метаанализ 11 наблюдательных исследований, включавших десятки тысяч людей, чтобы оценить связь между потреблением орехов и неалкогольной жировой болезнью печени — самой распространённой формой хронического поражения печени. Результаты показали, что у тех, кто ел больше орехов, риск жирового гепатоза был примерно на 10% ниже, чем у тех, кто ел их меньше. Особенно сильный эффект наблюдался у женщин. Учёные связывают это преимущество с высоким содержанием полиненасыщенных жиров, антиоксидантов и пищевых волокон в орехах, которые могут поддерживать здоровье печени через уменьшение воспаления, улучшение обмена липидов и общий метаболический эффект.

«Важно понимать, что ни один "суперфуд" не спасёт печень, если рацион в целом перегружен сахаром и алкоголем. Эти продукты работают как часть сбалансированного питания», — заключает врач-гастроэнтеролог.

Главное о продуктах для здоровья печени

Кофе снижает воспаление, поддерживает обмен веществ, снижает риск цирроза и рака печени. Жирная рыба (лосось, сардины, скумбрия) за счёт омега‑3 снижает накопление жира и воспаление в печени. Крестоцветные овощи (брокколи, капуста, цветная капуста) содержат соединения, которые защищают печень и снижают риск рака. Орехи (грецкие, миндаль, кешью, фундук) богаты полезными жирами и антиоксидантами, которые предотвращают окислительный стресс в клетках печени и препятствуют накоплению жира.

Текст проверила Инна Сергеевна Мазько, врач-гастроэнтеролог, стаж 13 лет.

