Диетолог рассказала, как есть блины без вреда для фигуры

Масленица для многих — это в первую очередь блины, а уже потом чучело и народные забавы. Диетолог Екатерина Шебедя рассказала «Рамблеру», сколько блинов можно съесть за раз и как провести праздник вкусно и с пользой для здоровья.

Пищевая ценность блинов

В 100 граммах содержится 100–200 ккал. Это примерно 5–10% от суточного рациона в 2000 ккал. Пищевая ценность во многом зависит от рецепта. В готовых смесях обычно больше калорий, а блины из цельнозерновой муки содержат больше белка и клетчатки.

«Как и другие изделия из муки, они относятся к источникам углеводов. Калорийность по большей части зависит от количества добавленного при выпекании масла: чем его больше, тем больше калорий. Но в блинах точно нет ничего вредного». Екатерина Олеговна Шебедя врач-диетолог

Для здорового взрослого человека блины могут быть частью рациона, если соблюдать умеренность.

Сколько можно съесть

Дать универсальную рекомендацию трудно: во многом это зависит от индивидуальных параметров и особенностей основного рациона. Роспотребнадзор считает, что за раз можно съесть 2–3 блина. Также стоит обратить внимание на добавки. Сметана, варенье и сгущённое молоко повышают калорийность блюда.

«Чем разнообразнее питание, тем лучше, поэтому будет здорово, если и на масленичной неделе будут другие блюда кроме блинов. Но если хочется по максимуму насладиться блинами во всех возможных вариациях и начинках, в масштабе целого года сбалансированного питания одна неделя не сыграет большой роли», — говорит врач Екатерина Шебедя.

Как сделать блины полезнее

Самый простой способ — добавлять меньше масла и сахара и заменить обычную муку на цельнозерновую (из пшеницы, ржи, овса, ячменя или гречихи). Это повысит питательность блюда за счёт высокого содержания клетчатки. Исследования показывают, что потребление цельнозерновых продуктов связано со снижением индекса массы тела и может помочь людям поддерживать здоровый вес.

«Чтобы приём пищи, в котором есть блины, сделать более сбалансированным, можно добавить к ним источник белка (мясо/рыба/икра/творог/сыр) и клетчатку (овощи/фрукты/ягоды)», — рекомендует диетолог.

Главное о пользе и вреде блинов

В Масленицу можно наслаждаться блинами и при этом не забывать о здоровье. Блины можно вписать в рацион, если соблюдать умеренность и выбирать полезные начинки: например, заменить обычную муку на цельнозерновую и есть блины вместе с источниками белка и клетчатки.

