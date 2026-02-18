Назван популярный напиток, который может вызвать остановку сердца

Энергетические напитки за последние два десятилетия превратились из нишевого продукта в повседневный атрибут студенческой, корпоративной и даже спортивной жизни. Ими пытаются компенсировать недостаток сна, улучшить выносливость или просто «встряхнуться» перед напряжённым днём. Но за краткосрочным подъёмом часто скрываются последствия, о которых важно знать каждому. Разобрались, как энергетики влияют на здоровье.

© Stockah/iStock.com

Основным действующим веществом в них, как правило, выступает кофеин — природный алкалоид, который стимулирует центральную нервную систему.

Стандартные ингредиенты энергетиков:

Кофеин — основное стимулирующее вещество. Блокирует аденозиновые рецепторы в мозге и вызывает чувство бодрости.

Таурин — аминокислота, которая усиливает действие кофеина.

Гуарана — экстракт тропического растения, содержит кофеин и другие стимуляторы.

Женьшень — растительный адаптоген, который может усиливать действие других компонентов напитка.

Глюкуронолактон — усиливает эффект стимуляторов.

Витамины группы B — добавляются для улучшения метаболизма. Однако их польза и усвояемость в составе напитка сильно ограниченна.

Сахар и подсластители — придают напитку сладкий вкус и повышают его калорийность.

Содержание кофеина в энергетических напитках может достигать 130 мг на 100 мл. Для сравнения: в одной стандартной чашке кофе (200–240 мл) содержится в среднем 80–100 мг кофеина. Кофеин подпадает под требования к маркировке, однако единых правил для всех стимуляторов и добавок в энергетиках нет. Их безопасность и комбинированные эффекты изучены недостаточно.

Кроме того, в 250 мл энергетика может быть до 35 г сахара — это около 7 чайных ложек и гораздо больше рекомендуемой дневной нормы добавленного сахара (примерно 25 г).

Краткосрочные эффекты

Первое, что чувствует человек после употребления энергетика, — это прилив сил и бодрости. Активные вещества быстро всасываются в кровь. Уже через 10–20 минут начинает действовать кофеин: он стимулирует центральную нервную систему, блокируя сигналы усталости. В результате учащается сердцебиение, может повышаться артериальное давление, появляется ощущение бодрости и прилив сил.

Одновременно резко повышается уровень глюкозы в крови (если напиток содержит сахар), это усиливает прилив энергии. Человек может ощущать улучшение концентрации, снижение сонливости, но также возможны тревожность, внутреннее напряжение и дрожь.

Через 1–3 часа наступает пик действия, после чего тонус постепенно снижается. Возможен так называемый энергетический спад — усталость, раздражительность, сонливость.

Индивидуальная чувствительность к кофеину сильно варьируется: у одних людей даже небольшие дозы могут вызывать учащённое сердцебиение и бессонницу, тогда как другие переносят значительно большие количества без заметных эффектов. На чувствительность влияет много факторов, поэтому реакция на энергетики может быть очень разной.

Передозировка энергетиками

© brizmaker/iStock.com

Когда доза кофеина и других стимуляторов превышает допустимую (для взрослых это около 400 мг, или две-три чашки в день), возникают симптомы передозировки. Риск серьёзных осложнений возрастает при сочетании энергетиков с алкоголем или другими стимуляторами, а также при употреблении больших объёмов напитка за короткий промежуток времени.

Симптомы:

бессонница;

тремор;

учащённое сердцебиение;

головокружение;

головная боль;

диарея;

в редких случаях — обморок или судорожные припадки.

Долгосрочные последствия

Если краткосрочные эффекты могут ограничиться дискомфортом, то длительное и регулярное употребление энергетиков может привести к серьёзным осложнениям, затрагивающим разные органы и системы.

В исследовании, опубликованном в журнале Nutrients, учёные пришли к выводу, что регулярное употребление энергетических напитков может вызывать:

учащённое сердцебиение и нарушения ритма сердца;

стойкое повышение артериального давления;

тревожность, нервозность и психоэмоциональное возбуждение;

нарушения сна;

желудочно‑кишечные расстройства и обезвоживание;

в отдельных случаях — серьёзные осложнения, включая остановку сердца, инфаркт, инсульт и повреждение сердечной мышцы (кардиомиопатию).

Кроме того, регулярное употребление энергетиков может негативно сказываться на психическом здоровье. У людей, которые часто пьют такие напитки, отмечаются стресс и раздражительность.

Помимо этого, описаны случаи, когда употребление энергетических напитков приводило к острому повреждению почек у молодых людей без других заболеваний. Также в медицинской литературе встречаются сообщения об остром панкреатите, то есть воспалении поджелудочной железы, после потребления больших доз энергетиков.

Кому категорически нельзя пить энергетики

© monkeybusinessimages/iStock.com

Детям и подросткам — их нервная система и сердце особенно чувствительны к стимуляторам, кофеин может нарушать сон и развитие.

Беременным и кормящим женщинам — кофеин и другие стимуляторы могут негативно влиять на плод и лактацию.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями — гипертонией, аритмиями, сердечной недостаточностью. Энергетики могут вызвать опасное учащение пульса и скачки давления.

Людям с неврологическими или психическими расстройствами — тревожными расстройствами, депрессией, эпилепсией. Стимуляторы могут усиливать симптомы и провоцировать приступы.

Людям с заболеваниями печени или почек — из-за риска перегрузки органов компонентами напитка.

Тем, кто принимает алкоголь или другие стимуляторы — сочетание может резко повышать нагрузку на сердце и нервную систему, увеличивая риск осложнений.

Практические рекомендации и альтернативы

Чтобы снизить риски, связанные с употреблением энергетиков, важно соблюдать правила и ограничения:

Ограничьте объём.

Не сочетайте энергетики с алкоголем.

Не пейте энергетики после физической нагрузки.

Ищите альтернативные способы взбодриться — обычный кофе, сон, вода, физическая активность.

При появлении симптомов (тремор, учащённое сердцебиение, головокружение, бессонница) обратитесь к врачу.

Главное: энергетики могут дать краткосрочный эффект бодрости, но при регулярном употреблении опасны

Особенно это касается сердечно-сосудистой и нервной систем, а также поджелудочной железы и почек. Альтернатива — здоровый сон, правильное питание и физическая активность. При появлении любых симптомов после употребления энергетиков важно как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

