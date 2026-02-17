Разобрались, что известно науке об этом растении и действительно ли оно так полезно.

В народной медицине плоды шиповника используют столетиями. Прежде всего его применяют при простудах и для укрепления иммунитета. Польза шиповника главным образом связана с высоким содержанием витамина С, который также полезен для сердца и сосудов.

Отметим, что шиповник — хорошо изученное растение. На сегодняшний день проведены тысячи исследований о влиянии его компонентов на здоровье (среди них и лабораторные, и клинические).

В чём польза шиповника

Польза шиповника во многом объясняется его богатым составом. Плоды содержат:

витамин C — один из самых высоких среди растительных источников;

витамины A, E, K и витамины группы B;

железо, калий, магний и другие микроэлементы;

клетчатку и природные органические кислоты.

Важно. Количество витаминов в шиповнике во многом зависит от способа обработки. Например, при нагревании или сушке часть витамина C разрушается. Он начинает разрушаться при температуре 70 °C. При температурной обработке теряется до 70% витамина.

Польза и вред лука: сколько есть и в каком виде

Антиоксидантные свойства

Шиповник богат антиоксидантами — веществами, которые защищают клетки от повреждения свободными радикалами. Среди них:

витамин C;

каротиноиды (ликопин, бета-каротин);

полифенолы, кверцетин и эллаговая кислота.

Польза для иммунитета

Пользу шиповника для иммунитета прежде всего связывают с высоким содержанием витамина С, который:

стимулирует образование иммунных клеток;

поддерживает барьерную функцию кожи и слизистых;

участвует в синтезе коллагена.

В народной медицине настои шиповника и сиропы используют как дополнительный источник витаминов в сезон ОРВИ. Однако важно понимать, что шиповник не облегчает симптомы простуды и не сокращает время выздоровления.

Сердце, сосуды и обмен веществ

Антиоксиданты и флавоноиды в составе шиповника могут (однако нужны дополнительные исследования):

способствовать снижению уровня «плохого» холестерина;

поддерживать эластичность сосудов;

улучшать кровоток.

В некоторых исследованиях концентрированные экстракты шиповника снижали артериальное давление и улучшали липидный профиль у добровольцев с ожирением.

Польза и вред граната для здоровья: научные данные

Польза шиповника при боли в суставах

На этот счёт было проведено несколько рандомизированных контролируемых исследований (РКИ). Так, несколько РКИ, проведённых в 2003–2005 годах, показали, что шиповник может снижать боль в суставах и улучшать их подвижность при артритах.

В обзорной работе, опубликованной в журнале Phytomedicine, был проведён анализ 24 исследований о влиянии шиповника на суставы. Авторы пришли к выводу, что растение уменьшает симптомы остеоартрита благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам.

Польза для кожи

Здесь польза шиповника также объясняется содержащимися в нём антиоксидантами и витамином С, который участвует в синтезе коллагена. Кроме того, семена богаты полиненасыщенными жирными кислотами. Они поддерживают целостность кожного барьера и защищают кожу от воспалительных факторов.

Вред шиповника и противопоказания

У применения этого растения есть ограничения.

Аллергические реакции

У некоторых людей может возникать аллергия на шиповник, которая проявляется:

кожной сыпью;

зудом;

покраснением кожи;

расстройствами пищеварения;

другими симптомами аллергии.

При индивидуальной непереносимости продукт следует полностью исключить. Если вы используете шиповник впервые, то для начала нанесите небольшое его количество (например, настоя или масла) на кожу. Если возникает аллергическая реакция (покраснение, зуд, отёк), то, скорее всего, есть непереносимость.

При этом пищевая непереносимость может быть и без реакции со стороны кожи, поэтому изначально примите небольшую дозу и проследите за реакцией организма.

Польза и вред фасоли: полный разбор и советы по приготовлению

Заболевания ЖКТ и сосудов

Из-за высокого содержания органических кислот шиповник может раздражать слизистую желудка. Его не рекомендуют при гастрите с повышенной кислотностью, а также язвенной болезни в стадии обострения.

Также среди противопоказаний шиповника:

склонность к тромбозам (витамин К влияет на свёртываемость крови);

(витамин К влияет на свёртываемость крови); острые воспалительные заболевания почек и печени.

Лекарственные взаимодействия

Шиповник обладает лёгким мочегонным эффектом. При одновременном приёме диуретиков это может усиливать потерю жидкости и повышать риск обезвоживания. Поэтому перед приёмом настоев важно проконсультироваться с врачом (особенно при хронических заболеваниях и приёме лекарств).

Главное о пользе и вреде шиповника

Польза шиповника во многом связана с высоким содержанием витамина C, антиоксидантов и биологически активных веществ. Однако если говорить о доказательной базе, то наиболее убедительные данные сегодня получены в отношении снижения боли и скованности при остеоартрите.

Данные о влиянии на иммунитет, сердце, кожу и другие системы организма пока ограниченны. Многие работы выполнены на животных или с применением концентрированных экстрактов, а не обычного настоя. Поэтому использовать шиповник как альтернативу лекарственной терапии нельзя.

Важные исследования