Учёные перечислили продукты, которые защищают мозг от слабоумия

Доказано, что сбалансированное питание влияет на здоровье мозга. Разобрались, какие продукты нужно включать в рацион, чтобы защитить память и сохранить ясность ума.

Деменция — прогрессирующее заболевание, при котором из-за поражения мозга снижаются когнитивные функции: память мышление, речь. Основной фактор риска — возраст, но на развитие болезни влияют и другие причины: генетика, образ жизни, хронические заболевания и питание.

Как объясняет Ассоциация болезни Альцгеймера, потребление некоторых продуктов связано с увеличением объёма мозговой ткани в областях, отвечающих за память. Поэтому правильное питание можно считать профилактикой деменции.

В контексте здоровья мозга обычно упоминают диету MIND (Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay). Это гибридный режим, который объединяет принципы средиземноморского типа питания и диеты DASH для сердца.

Основные принципы диеты для мозга

MIND-диета делает акцент на продуктах, которые связаны с защитой мозга:

Листовые зелёные овощи (одна порция в день). Шпинат, капуста, рукола богаты фолатами (производные фолиевой кислоты), витамином Е и антиоксидантами, которые поддерживают работу нейронов и способствуют замедлению возрастных изменений мозга.

Другие овощи (одна порция в день). Разноцветные овощи обеспечивают организм клетчаткой и фитонутриентами, которые снижают воспаление и сосудистые риски.

Ягоды (пять порций в неделю). Черника, клубника и другие красные ягоды полезны для мозга из-за содержания антоцианов. Эти вещества обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием, помогают защищать клетки мозга от повреждения свободными радикалами и связаны с более медленным снижением мыслительных функций.

Цельнозерновые продукты (три порции в день). Они помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови и способствуют улучшению кровоснабжения мозга за счёт клетчатки и витаминов группы B.

Домашняя птица (белое мясо без кожи, две порции в неделю). Это источник белка, необходимого для восстановления тканей и синтеза нейромедиаторов.

Рыба (не жареная, одна порция в неделю). Содержит омега-3 жирные кислоты, которые поддерживают структуру нейронов и уменьшают воспаление.

Фасоль и бобовые (три порции в неделю). Помогают контролировать уровень глюкозы и обеспечивают организм растительным белком и микроэлементами.

Орехи (пять порций в неделю). Богаты полезными жирами и витамином Е, который ассоциирован с более медленным снижением памяти.

Оливковое масло первого холодного отжима (две порции в день). Источник мононенасыщенных жиров и полифенолов, поддерживающих здоровье сосудов и мозга.

В то же время такой рацион подразумевает ограничение некоторых продуктов:

Красное и переработанное мясо. Избыточное потребление связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и воспаления, что негативно отражается на здоровье сосудов мозга.

Сливочное масло и маргарин. Содержат насыщенные и трансжиры, которые могут ухудшать липидный профиль крови и повышать риск сосудистых нарушений.

Сыр. При частом употреблении даёт избыток насыщенных жиров и соли, что может неблагоприятно влиять на сосуды и артериальное давление.

Жареные продукты. При жарке образуются окислённые жиры и соединения, усиливающие воспалительные процессы и метаболические нарушения.

Сладости. Избыток простых углеводов способствует инсулинорезистентности и сосудистым повреждениям, которые связаны с повышенным риском деменции.

Пользу такого рациона подтвердило крупное исследование US POINTER с участием двух тысяч человек. Авторы пришли к выводу, что диета MIND в составе многопрофильной программы (занятия спортом, социальная активность, тренировки памяти и мышления) улучшает мыслительные функции у пожилых людей. Другие исследования показали, что строгое соблюдение диеты снижает риск деменции на 53%, а частичное — на 35%.

Примерное меню диеты MIND

Необязательно отказываться от привычных блюд одним днём. Можно постепенно внедрять в рацион полезные для мозга продукты. Например, к обычной каше добавить красных ягод или дополнить обед овощным салатом. Суточный рацион может выглядеть так:

Завтрак: овсяная или гречневая каша на воде или молоке, с яблоком или ягодами, небольшая горсть орехов.

овсяная или гречневая каша на воде или молоке, с яблоком или ягодами, небольшая горсть орехов. Обед: борщ или овощной суп, отварная куриная грудка или индейка, тушёные овощи (морковь, брокколи, цветная капуста), кусочек ржаного хлеба.

борщ или овощной суп, отварная куриная грудка или индейка, тушёные овощи (морковь, брокколи, цветная капуста), кусочек ржаного хлеба. Ужин: з апечённая рыба (минтай, треска, горбуша), гречка или бурый рис, тушёная капуста или шпинат.

апечённая рыба (минтай, треска, горбуша), гречка или бурый рис, тушёная капуста или шпинат. Перекусы: йогурт без сахара с ягодами, яблоко, морковь, горсть орехов.

Главное: питание может снизить риск деменции

Диета MIND — это система питания, которую считают инструментом профилактики деменции. Она подразумевает регулярное употребление листовых овощей, ягод, орехов и рыбы и одновременное ограничение сладостей и ультрапереработанных продуктов. Исследования показывают, что такой рацион снижает риск болезни Альцгеймера и замедляет возрастные снижения когнитивных функций.

