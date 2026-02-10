Овсянку обвинили во вреде для фигуры — уже доказано обратное

Овсяная каша считается одним из самых популярных завтраков, однако в последнее время её всё чаще называют не самым удачным выбором для начала дня. В соцсетях утверждают, что она не даёт чувства сытости, провоцирует скачки сахара в крови и может мешать снижению веса. Разобрались с мифом о том, что овсянка — худший завтрак.

Овсянка бывает разной. Зерно отличается степенью обработки, из-за чего каша по-разному усваивается и влияет на сытость и на организм.

Цельное зерно овса — это практически необработанный продукт, который содержит максимум клетчатки и микроэлементов. Его нужно долго варить, но у него самый низкий гликемический индекс (показатель, как быстро продукт повышает уровень сахара в крови).

Польза овсянки

Овсянка — это не только источник углеводов. Она содержит:

Клетчатку — как растворимую (бета-глюканы), так и нерастворимую. Бета-глюканы помогают снижать уровень «плохого» холестерина, а нерастворимая клетчатка улучшает работу кишечника.

и работы нервной системы. Белок — в овсянке его больше, чем в большинстве других злаков.

Однако есть и нюансы. Овсянка содержит фитиновую кислоту (фитаты), которая может связывать минералы и мешать их усвоению.

Основные претензии

Овсянка не даёт сытости

Это утверждение справедливо только для быстрорастворимых хлопьев или каши, сваренной на воде без добавления белка и жиров. Такая каша действительно быстро усваивается и может не давать длительного чувства насыщения.

Однако если использовать цельнозерновой овёс или хлопья крупного помола, добавить белок (например, творог, яйцо, орехи) или немного масла, то каша будет перевариваться медленнее и будет лучше насыщать.

Овсянка вызывает скачки сахара в крови

Это утверждение также верно для хлопьев быстрого приготовления и каши с добавлением сахара. У таких продуктов высокий гликемический индекс, и они действительно могут вызывать быстрый подъём уровня глюкозы в крови.

Однако у цельнозерновой овсянки или хлопьев крупного помола гликемический индекс ниже, и усваиваются они медленно, не вызывая резких скачков сахара. Исследования показывают, что такая овсянка способствует лучшему контролю уровня сахара в крови и чувствительности к инсулину.

Например, у овсянки из цельных или дроблёных зёрен гликемический индекс самый низкий, около 30–40, у геркулеса чуть выше — 42–50. У хлопьев быстрого приготовления — 65–80.

Овсянка мешает снижению веса

Калорийность самой овсянки невысока — в 100 г сухой крупы содержится около 350 ккал, а в готовой каше (на воде, без добавок) — около 90–100 ккал на одну порцию. Проблема возникает, когда в кашу добавляют много сахара, мёда, сухофруктов, орехов и масла. Это резко увеличивает калорийность блюда и действительно может препятствовать снижению веса.

Однако, если контролировать порцию и добавки, овсянка может быть частью диеты для похудения, так как содержит медленные углеводы и клетчатку, которые помогают дольше сохранять чувство сытости.

Фитиновая кислота

Фитиновая кислота (антинутриент) в овсянке действительно может связывать минералы (кальций, железо, цинк) и снижать их усвоение. Однако этот механизм работает, только когда вы непосредственно едите овсянку. Если весь остальной рацион в течение дня разнообразный и полноценный, организм легко компенсирует этот недостаток.

Чтобы снизить содержание фитатов, рекомендуется замачивать овёс на ночь. Это помогает разрушить их и улучшить усвоение минералов.

Как сделать овсянку полезной

Выбирайте цельнозерновой овёс или хлопья крупного помола и долгой варки.

Замачивайте крупу на ночь.

Сочетайте овсянку с белком и жирами (творог, яйцо, орехи).

Контролируйте размер порции и частоту употребления.

Избегайте или умеренно добавляйте сахар, мёд, сухофрукты. Используйте ягоды, корицу, семена.

Главное: польза овсянки зависит от вида и способа приготовления

Цельнозерновой овёс и хлопья крупного помола усваиваются медленно, насыщают дольше и помогают контролировать уровень сахара в крови. Скачки глюкозы и быстро проходящее чувство сытости могут вызывать быстрорастворимые хлопья с высоким гликемическим индексом и добавленным сахаром. Фитиновая кислота в овсе может временно снижать усвоение железа, цинка и кальция, но при разнообразном рационе это не проблема. Чтобы завтрак был максимально полезным, выбирайте цельнозерновой овёс или хлопья с минимальной обработкой. Сочетайте овсянку с белком и здоровыми жирами, контролируйте порцию и минимизируйте добавленный сахар.

