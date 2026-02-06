Учёные рассказали лайфхак, как есть больше и худеть

Новое исследование Университета Бристоля может изменить привычные диетологические рекомендации по снижению веса. Анализ пищевого поведения показал: чтобы сократить потребление калорий, не обязательно есть меньше. Достаточно изменить тип продуктов и позволить организму самому решать, что и в каком объёме есть.

В статье, опубликованной в The American Journal of Clinical Nutrition, исследователи наблюдали за 20 взрослыми участниками. Они отказались от ультрапереработанных продуктов в пользу рациона из необработанной пищи: фруктов, овощей, цельных злаков, мяса, орехов и других продуктов в их натуральном виде.

За две недели такой диеты объём потребляемой пищи вырос примерно на 50%. При этом участники эксперимента в среднем в день съедали на 330 калорий меньше, чем обычно. Этот парадокс учёные объясняют концепцией «нутриционной интеллигентности». По их версии, мозг и тело неслучайно формируют пищевые предпочтения. Когда еда максимально близка к природной форме, сигналы голода и насыщения работают точнее.

Рацион из необработанных продуктов заставляет людей интуитивно съедать больше сырых фруктов и овощей. Такая еда быстрее даёт ощущение сытости, но не перегружает рацион лишними калориями.

Ультрапереработанные продукты — промышленные сладости, колбасы, готовая еда — действуют противоположным образом. Они содержат много энергии, но в них мало микро- и макронутриентов. Из-за этого мозг стремится «добрать» недостающие вещества и подталкивает человека к перееданию.

Важно, что участники эксперимента не считали калории и не ограничивали размер порций. Они ели, ориентируясь на ощущения, но за счёт изменения состава рациона стали питаться более сбалансированно. Авторы исследования полагают, что эти данные могут изменить представления о правильном режиме питания, особенно для людей с лишним весом.