У кофе нашли чудодейственный эффект

Риск смерти у любителей кофе ниже, чем у тех, кто не пьёт этот напиток. Разобрались, в чём польза кофе и какой на самом деле у него эффект для здоровья.

Долгое время кофе считали вредным из-за содержания в нём кофеина. Однако начиная с 2000-х годов крупные исследования стали показывать неожиданный результат. Оказалось, что люди, которые пьют кофе, реже умирают от сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета (по сравнению с теми, кто кофе не пьёт).

Какие компоненты кофе полезны для здоровья

Помимо кофеина, кофе содержит сотни биологически активных соединений. В частности, это хлорогеновые кислоты, полифенолы, тригонеллин и другие вещества, которые могут влиять на метаболизм.

Антиоксидантные свойства кофе

Одним из ключевых свойств кофе считается его антиоксидантное и противовоспалительное действие. Полифенолы и хлорогеновые кислоты нейтрализуют свободные радикалы и снижают уровень хронического воспаления. Последнее играет важную роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и старения.

Кофе и обмен веществ

Регулярное употребление кофе положительно влияет на углеводный обмен. Исследования показывают, что у людей, пьющих кофе, ниже риск развития диабета 2-го типа. Предполагается, что биоактивные вещества кофе улучшают чувствительность тканей к инсулину (хотя точные механизмы этих эффектов до конца не изучены).

Кофе и риск заболеваний, влияющих на продолжительность жизни

В первую очередь это сердечно-сосудистые заболевания, патологии печени и нейродегенеративные расстройства.

Сердечно-сосудистые заболевания

Исследования показывают, что умеренное потребление кофе (до 3 чашек в день) НЕ повышает риск инфаркта или инсульта. Напротив, данные указывают на пользу кофе: регулярное употребление напитка снижает риск смерти от болезней сердца.

Болезни печени

Самые убедительные данные получены для заболеваний печени. Так, потребление кофе связывают со снижением риска:

неалкогольной жировой болезни печени,

фиброза,

цирроза,

гепатоцеллюлярной карциномы.

Это позволяет рассматривать кофе как один из напитков, оказывающих защитное действие на печень.

Нейродегенеративные заболевания

Исследования показывают, что кофе снижает риск развития болезни Паркинсона. Возможно, это связано с тем, что кофеин влияет на дофаминергическую систему мозга. Для других нейродегенеративных заболеваний данные менее однозначны.

Связь с общей смертностью

Крупные когортные исследования в разных странах демонстрируют U-образную зависимость между употреблением кофе и риском смерти. Это значит, что минимальный риск смерти наблюдается у людей, употребляющих кофе в умеренных количествах (не более 3–5 чашек в день). А вот полный отказ или очень высокое потребление напитка не связаны с преимуществами для здоровья.

Кофе, lifespan и healthspan

Когда говорят о долголетии и употреблении кофе, важно уточнить, что имеется в виду. Большинство исследований указывают не на продление максимальной продолжительности жизни, а на снижение риска преждевременной смерти (что люди реже умирают в среднем возрасте от некоторых заболеваний).

Другими словами, учёные не говорят о том, что кофе помогает дожить до 90–100 лет. Более того, в исследованиях с участием долгожителей эффект кофе либо ослабевает, либо становится статистически незначимым. Это говорит о том, что на экстремальное долголетие сильнее влияют другие факторы: генетика, образ жизни и социальные связи.

Здесь важно различать два понятия:

lifespan — общую продолжительность жизни;

— общую продолжительность жизни; healthspan — период жизни без серьёзных хронических заболеваний.

Современные данные позволяют предположить, что кофе скорее связан с увеличением именно healthspan.

Кому и сколько кофе может быть полезно

Самые положительные эффекты в исследованиях наблюдаются при умеренном потреблении кофе — примерно 3–5 чашек в день. В этом диапазоне отмечают наименьшие показатели общей смертности и риска для хронических заболеваний.

Кому кофе вреден

Кофе может навредить людям с:

выраженной тревожностью;

нарушением сна;

артериальной гипертензией (особенно когда она сложно поддаётся контролю);

аритмиями;

некоторыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

В этих случаях даже умеренные дозы напитка могут ухудшить самочувствие.

Важно понимать, что кофе — не эликсир долголетия и не универсальное средство профилактики. А его потенциальная польза проявляется только в контексте здорового образа жизни: сбалансированного питания, физической активности, здорового сна и отказа от вредных привычек.

Главное о пользе кофе

Большинство современных исследований показывают, что регулярное потребление 3–5 чашек кофе в день связано со снижением риска преждевременной смерти. Эти эффекты, вероятно, обусловлены содержанием в кофе ряда биологически активных веществ с противовоспалительным и антиоксидантным действием.

При этом кофе не продлевает максимальную продолжительность жизни и не гарантирует долголетие. Употребление напитка скорее связано с увеличением периода относительно здоровой жизни (healthspan).

