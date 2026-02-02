$77.0291.25

Для чего нужны ферменты: разобрались по науке

Раули Хецеруани

Ферменты обеспечивают переваривание пищи, выработку энергии и нормальный обмен веществ. Разобрались, как они работают, что происходит при их дефиците и зачем иногда назначают ферментные препараты.

Названы необходимые для пищеварения молекулы
© ozgurcankaya/iStock.com

Без ферментов пища переваривалась бы неделями, а получение энергии из еды становилось бы почти невозможным. Большинство биохимических процессов протекали бы в сотни и тысячи раз медленнее.

Каждый приём пищи — наглядный пример роли ферментов. Для всасывания белков, жиров и углеводов в кровь еда должна быть «разобрана» на мельчайшие компоненты. Эту работу выполняют ферменты пищеварительных соков. Без них даже самая полезная еда не смогла бы обеспечить организм энергией.

Врач рассказала, к чему может привести избыток витаминов

О ферментах простыми словами

Ферменты — это белки-катализаторы. Их главная задача — ускорять химические реакции в организме. Они помогают веществам вступать в реакцию гораздо быстрее.

Примечательно, что каждый фермент «заточен» под свою задачу. Он связывается только с определённым веществом и запускает конкретную реакцию. При этом сам фермент не расходуется и не разрушается. После завершения реакции он снова берётся за работу.

Как устроены ферменты

Как правило, ферменты состоят из двух частей. Белковая основа называется апоферментом. Для полноценной работы ему часто нужен помощник — кофактор или кофермент. Кофакторами могут быть ионы минералов (например, магния или цинка), а коферментами — производные витаминов. Когда апофермент соединяется с кофактором, образуется активная форма — фермент готов выполнять свои функции.

© kanruthai khamthet/iStock.com

Как ферменты помогают переваривать пищу

Всё начинается в полости рта. Слюна содержит фермент амилазу, которая запускает расщепление сложных углеводов (крахмала).

В желудке основную роль играет пепсин — фермент, расщепляющий белки. Он активен в кислой среде желудочного сока и разрезает длинные белковые цепи на более короткие фрагменты. Это подготавливает белки к дальнейшему перевариванию.

Основная «ферментная фабрика» организма — поджелудочная железа. Она выделяет в двенадцатиперстную кишку целый набор ферментов:

  • трипсин и химотрипсин продолжают расщеплять белки;
  • липаза отвечает за переваривание жиров;
  • амилаза продолжает переваривать углеводы.

Отдельно стоит упомянуть желчь. Она не содержит ферментов, но играет ключевую роль в переваривании жиров. Она эмульгирует жиры — разбивает их на мельчайшие капли. Благодаря этому существенно облегчается работа липазы, и жиры расщепляются.

В тонкой кишке расщепление пищи завершается:

  • белки распадаются на аминокислоты;
  • углеводы — на глюкозу и другие простые сахара;
  • жиры — на жирные кислоты и глицерин.

Только в таком виде питательные вещества могут пройти через стенку кишечника и попасть в кровь.

Коферменты и кофакторы: почему они важны

Не все ферменты работают самостоятельно. Для активации многим из них нужны кофакторы — небольшие молекулы или ионы, без которых реакция просто не запускается.

В роли кофакторов часто выступают витамины и минералы. Например, витамины группы B входят в состав коферментов, участвующих в энергетическом обмене. Именно поэтому при дефиците витаминов и микроэлементов нарушается обмен веществ и развиваются болезни.

Мифы о правильном питании: что на самом деле говорит наука

Когда ферментов не хватает

Иногда организм производит недостаточно пищеварительных ферментов. Например, это бывает при хроническом панкреатите, после операций на поджелудочной железе или желудке. В таких случаях пища переваривается медленнее (или не полностью). Это приводит к вздутию, диарее, боли в животе, а также к дефициту питательных веществ (это служит причиной для развития многих других заболеваний).

В таких случаях используют ферментные препараты. Часто они изготовлены на основе экстрактов поджелудочной железы животных. Ключевой показатель таких препаратов — количество единиц липазы, которая отвечает за переваривание жиров. При выраженной ферментной недостаточности ориентировочная доза может составлять 25 000–40 000 (в некоторых источниках — 50 000) единиц липазы на один приём пищи.

Ферменты в продуктах

Некоторые фрукты и овощи также содержат ферменты. Например, папайя богата папаином, ананас — бромелайном. Ферменты также есть в авокадо, бананах, манго и проростках зёрен. Эти вещества могут немного облегчить переваривание пищи, особенно белков. Но при этом они не заменяют собственных ферментов организма.

Поскольку ферменты — это белки, они очень чувствительны к температуре и разрушаются при нагревании. Поэтому термически обработанная пища практически не содержит активных ферментов.

© Elena Pereluybskaya/iStock.com

Ферменты как диагностические маркеры

Некоторые ферменты в крови используются как маркеры заболеваний и состояний, например:

  • аланинаминотрансфераза (АЛТ) и аспартатаминотрансфераза (АСТ) — их повышение часто связано с поражениями печени;
  • гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) — часто повышается при застое желчи или токсическом воздействии на печень;
  • лактатдегидрогеназа (ЛДГ) — общий маркер повреждения клеток, её уровень может повышаться при поражении внутренних органов (например, инфаркте), воспалениях и травмах.

Главное: ферменты необходимы для нормальной жизнедеятельности

Ферменты — это ускорители биохимических реакций. Они нужны для расщепления пищи, усвоения питательных веществ и нормального метаболизма.

В некоторых случаях организму не хватает собственных ферментов. Тогда применяют ферментные препараты, которые помогают эффективно переваривать пищу. Только назначать их должен врач. Самолечение такими препаратами может нанести вред.

Важные исследования

  1. Глубина химического времени и мощь ферментов как катализаторов
  2. Роль α-амилазы слюны в переваривании крахмала
  3. Витамины группы B: функции и применение в медицине
  4. Заместительная терапия ферментами поджелудочной железы
Видео по теме от RUTUBE