Названы необходимые для пищеварения молекулы

Ферменты обеспечивают переваривание пищи, выработку энергии и нормальный обмен веществ. Разобрались, как они работают, что происходит при их дефиците и зачем иногда назначают ферментные препараты.

Без ферментов пища переваривалась бы неделями, а получение энергии из еды становилось бы почти невозможным. Большинство биохимических процессов протекали бы в сотни и тысячи раз медленнее.

Каждый приём пищи — наглядный пример роли ферментов. Для всасывания белков, жиров и углеводов в кровь еда должна быть «разобрана» на мельчайшие компоненты. Эту работу выполняют ферменты пищеварительных соков. Без них даже самая полезная еда не смогла бы обеспечить организм энергией.

О ферментах простыми словами

Ферменты — это белки-катализаторы. Их главная задача — ускорять химические реакции в организме. Они помогают веществам вступать в реакцию гораздо быстрее.

Примечательно, что каждый фермент «заточен» под свою задачу. Он связывается только с определённым веществом и запускает конкретную реакцию. При этом сам фермент не расходуется и не разрушается. После завершения реакции он снова берётся за работу.

Как устроены ферменты

Как правило, ферменты состоят из двух частей. Белковая основа называется апоферментом. Для полноценной работы ему часто нужен помощник — кофактор или кофермент. Кофакторами могут быть ионы минералов (например, магния или цинка), а коферментами — производные витаминов. Когда апофермент соединяется с кофактором, образуется активная форма — фермент готов выполнять свои функции.

Как ферменты помогают переваривать пищу

Всё начинается в полости рта. Слюна содержит фермент амилазу, которая запускает расщепление сложных углеводов (крахмала).

В желудке основную роль играет пепсин — фермент, расщепляющий белки. Он активен в кислой среде желудочного сока и разрезает длинные белковые цепи на более короткие фрагменты. Это подготавливает белки к дальнейшему перевариванию.

Основная «ферментная фабрика» организма — поджелудочная железа. Она выделяет в двенадцатиперстную кишку целый набор ферментов:

трипсин и химотрипсин продолжают расщеплять белки;

продолжают расщеплять белки; липаза отвечает за переваривание жиров;

отвечает за переваривание жиров; амилаза продолжает переваривать углеводы.

Отдельно стоит упомянуть желчь. Она не содержит ферментов, но играет ключевую роль в переваривании жиров. Она эмульгирует жиры — разбивает их на мельчайшие капли. Благодаря этому существенно облегчается работа липазы, и жиры расщепляются.

В тонкой кишке расщепление пищи завершается:

белки распадаются на аминокислоты;

распадаются на аминокислоты; углеводы — на глюкозу и другие простые сахара;

— на глюкозу и другие простые сахара; жиры — на жирные кислоты и глицерин.

Только в таком виде питательные вещества могут пройти через стенку кишечника и попасть в кровь.

Коферменты и кофакторы: почему они важны

Не все ферменты работают самостоятельно. Для активации многим из них нужны кофакторы — небольшие молекулы или ионы, без которых реакция просто не запускается.

В роли кофакторов часто выступают витамины и минералы. Например, витамины группы B входят в состав коферментов, участвующих в энергетическом обмене. Именно поэтому при дефиците витаминов и микроэлементов нарушается обмен веществ и развиваются болезни.

Когда ферментов не хватает

Иногда организм производит недостаточно пищеварительных ферментов. Например, это бывает при хроническом панкреатите, после операций на поджелудочной железе или желудке. В таких случаях пища переваривается медленнее (или не полностью). Это приводит к вздутию, диарее, боли в животе, а также к дефициту питательных веществ (это служит причиной для развития многих других заболеваний).

В таких случаях используют ферментные препараты. Часто они изготовлены на основе экстрактов поджелудочной железы животных. Ключевой показатель таких препаратов — количество единиц липазы, которая отвечает за переваривание жиров. При выраженной ферментной недостаточности ориентировочная доза может составлять 25 000–40 000 (в некоторых источниках — 50 000) единиц липазы на один приём пищи.

Ферменты в продуктах

Некоторые фрукты и овощи также содержат ферменты. Например, папайя богата папаином, ананас — бромелайном. Ферменты также есть в авокадо, бананах, манго и проростках зёрен. Эти вещества могут немного облегчить переваривание пищи, особенно белков. Но при этом они не заменяют собственных ферментов организма.

Поскольку ферменты — это белки, они очень чувствительны к температуре и разрушаются при нагревании. Поэтому термически обработанная пища практически не содержит активных ферментов.

Ферменты как диагностические маркеры

Некоторые ферменты в крови используются как маркеры заболеваний и состояний, например:

аланинаминотрансфераза (АЛТ) и аспартатаминотрансфераза (АСТ) — их повышение часто связано с поражениями печени;

(АЛТ) и (АСТ) — их повышение часто связано с поражениями печени; гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) — часто повышается при застое желчи или токсическом воздействии на печень;

(ГГТ) — часто повышается при застое желчи или токсическом воздействии на печень; лактатдегидрогеназа (ЛДГ) — общий маркер повреждения клеток, её уровень может повышаться при поражении внутренних органов (например, инфаркте), воспалениях и травмах.

Главное: ферменты необходимы для нормальной жизнедеятельности

Ферменты — это ускорители биохимических реакций. Они нужны для расщепления пищи, усвоения питательных веществ и нормального метаболизма.

В некоторых случаях организму не хватает собственных ферментов. Тогда применяют ферментные препараты, которые помогают эффективно переваривать пищу. Только назначать их должен врач. Самолечение такими препаратами может нанести вред.

