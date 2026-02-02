Эксперты объяснили, чем опасны новые правила питания

В США вышли новые рекомендации по питанию. Именно из таких решений потом вырастают тренды в супермаркетах, советы врачей и маркетинг продуктов «без сахара». Разобрались, что изменилось в новых правилах и какие идеи уже вызывают споры у экспертов.

Главные изменения

Новые диетические рекомендации 2025‑2030 стали более строгими по многим пунктам. Акцент сделан на то, что нужно «есть настоящую еду».

Взят курс на резкий отказ от продуктов глубокой переработки. Впервые в рекомендациях открыто призывают ограничивать потребление целой категории ультрапереработанных продуктов. Речь идёт не только о газировке и фастфуде, но и о любых готовых снеках, упакованных сладостях и соленых закусках.

Взят курс на резкий отказ от продуктов глубокой переработки. Впервые в рекомендациях открыто призывают ограничивать потребление целой категории ультрапереработанных продуктов. Речь идёт не только о газировке и фастфуде, но и о любых готовых снеках, упакованных сладостях и соленых закусках. Ограничение добавленного сахара стало более строгим. Установлен предел: в одном приёме пищи должно содержаться не более 10 граммов добавленного сахара. Это ниже установленного в 2020 году лимита, который составляет 10 % от суточной нормы калорий (примерно 50 г при диете в 2000 калорий). Детям до 10 лет рекомендуется полностью избегать таких продуктов.

Пересмотрены нормы потребления белка. Взрослым с обычным уровнем активности впервые предложено ориентироваться на 1.2–1.6 г белка на килограмм массы тела в день. Это существенно больше предыдущего стандарта в 0.8 г/кг, который десятилетиями считался достаточным для предотвращения дефицита.

Обновлен визуальный формат — перевёрнутая пирамида. В рекомендации вернулась пирамидальная структура, однако она изменилась по сравнению с классической моделью. Основу рациона (широкую часть) теперь составляют белки (мясо, яйца, рыба), цельные продукты и полезные жиры. В то же время цельнозерновые продукты переместились в более узкую часть, перестав быть фундаментом питания.

Пересмотрена позиция по алкоголю. Рекомендации больше не устанавливают допустимые нормы потребления. Вместо конкретных объёмов используется общая установка на уменьшение его количества.

Самые спорные пункты

Хотя в новых рекомендациях овощи, фрукты и цельнозерновые продукты по прежнему занимают важное место, в визуальной подаче есть изменения в сторону акцента на белок. Специалисты и аналитики в статье, опубликованной The Nutrition Source (проект Гарвардской школы общественного здравоохранения), выделяют ещё несколько противоречивых аспектов.

В частности они отмечают противоречие в новой пирамиде. Хотя рекомендации строго ограничивают насыщенные жиры (до 10% рациона), на самой схеме есть изображения красного мяса, сыра и масла. Это создает опасную ловушку: картинки запоминаются лучше, чем цифры. В итоге потребители могут воспринять визуальное присутствие продукта как «зеленый свет», полностью игнорируя примечания о малом количестве.

В стандартном рационе в 2000 ккал лимит насыщенных жиров согласно новым рекомендациям составляет всего 22 грамма в день. Этот порог преодолевается незаметно: порция мясных котлет и пара ломтиков сыра на завтрак суммарно дают около 15–17 граммов. Стоит добавить порцию 9%-го творога или немного сливочного масла в гарнир, как суточная норма будет исчерпана. При этом в расчёте даже не учитывались скрытые жиры из магазинных соусов или выпечки. Получается парадокс: новые рекомендации формально разрешают продукты с насыщенными жирами, но из-за жёсткого лимита в 10% места в реальном меню для них почти не остаётся.

Эксперты указывают и на рекомендации по белку. По словам профессора Фрэнка Ху из Гарвардской школы общественного здравоохранения, вместе с белком организм получает сопутствующие вещества: жиры, клетчатка, натрий и другие нутриенты. Именно комплекс этих компонентов влияет на здоровье. Хотя рекомендации призывают к разнообразию источников белка как животного, так и растительного происхождения, в них нет указаний, какие из них лучше.

Группа по изучению питания из Стэнфордского центра исследований в области профилактики указывает на то, что белку уделяется слишком много внимания, в то время как клетчатке — недостаточно, а в информации о переработанных продуктах мало ясности.

Кроме того, специалисты считают, что уход от конкретных цифр (количества порций) к общей фразе «уменьшить потребление алкоголя» выглядит двусмысленно. С одной стороны, это намёк на то, что безопасной дозы нет, с другой — отсутствие ориентиров мешает контролировать уровень потребления в рамках профилактики.

Главное: придерживаться здорового питания может стать сложнее

Новые рекомендации делают акцент на цельные и натуральные продукты, белок и строгие ограничения по сахару и жирам. Однако визуальные схемы и общие фразы могут запутать потребителей, поэтому соблюдать баланс нутриентов будет сложнее. Маркетологи могут использовать яркие образы и «одобряемые» продукты для продвижения, даже если реальное потребление должно быть ограничено

