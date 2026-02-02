Эксперты объяснили, чем опасны новые правила питания

Обзор новых правил здорового питания в 2026 году: ключевые изменения и их научная обоснованность
В США вышли новые рекомендации по питанию. Именно из таких решений потом вырастают тренды в супермаркетах, советы врачей и маркетинг продуктов «без сахара». Разобрались, что изменилось в новых правилах и какие идеи уже вызывают споры у экспертов.
Главные изменения
Новые диетические рекомендации 2025‑2030 стали более строгими по многим пунктам. Акцент сделан на то, что нужно «есть настоящую еду».
- Взят курс на резкий отказ от продуктов глубокой переработки. Впервые в рекомендациях открыто призывают ограничивать потребление целой категории ультрапереработанных продуктов. Речь идёт не только о газировке и фастфуде, но и о любых готовых снеках, упакованных сладостях и соленых закусках.
- Ограничение добавленного сахара стало более строгим. Установлен предел: в одном приёме пищи должно содержаться не более 10 граммов добавленного сахара. Это ниже установленного в 2020 году лимита, который составляет 10 % от суточной нормы калорий (примерно 50 г при диете в 2000 калорий). Детям до 10 лет рекомендуется полностью избегать таких продуктов.
- Пересмотрены нормы потребления белка. Взрослым с обычным уровнем активности впервые предложено ориентироваться на 1.2–1.6 г белка на килограмм массы тела в день. Это существенно больше предыдущего стандарта в 0.8 г/кг, который десятилетиями считался достаточным для предотвращения дефицита.
- Обновлен визуальный формат — перевёрнутая пирамида. В рекомендации вернулась пирамидальная структура, однако она изменилась по сравнению с классической моделью. Основу рациона (широкую часть) теперь составляют белки (мясо, яйца, рыба), цельные продукты и полезные жиры. В то же время цельнозерновые продукты переместились в более узкую часть, перестав быть фундаментом питания.
- Пересмотрена позиция по алкоголю. Рекомендации больше не устанавливают допустимые нормы потребления. Вместо конкретных объёмов используется общая установка на уменьшение его количества.
Самые спорные пункты
Хотя в новых рекомендациях овощи, фрукты и цельнозерновые продукты по прежнему занимают важное место, в визуальной подаче есть изменения в сторону акцента на белок. Специалисты и аналитики в статье, опубликованной The Nutrition Source (проект Гарвардской школы общественного здравоохранения), выделяют ещё несколько противоречивых аспектов.
В частности они отмечают противоречие в новой пирамиде. Хотя рекомендации строго ограничивают насыщенные жиры (до 10% рациона), на самой схеме есть изображения красного мяса, сыра и масла. Это создает опасную ловушку: картинки запоминаются лучше, чем цифры. В итоге потребители могут воспринять визуальное присутствие продукта как «зеленый свет», полностью игнорируя примечания о малом количестве.
В стандартном рационе в 2000 ккал лимит насыщенных жиров согласно новым рекомендациям составляет всего 22 грамма в день. Этот порог преодолевается незаметно: порция мясных котлет и пара ломтиков сыра на завтрак суммарно дают около 15–17 граммов. Стоит добавить порцию 9%-го творога или немного сливочного масла в гарнир, как суточная норма будет исчерпана. При этом в расчёте даже не учитывались скрытые жиры из магазинных соусов или выпечки. Получается парадокс: новые рекомендации формально разрешают продукты с насыщенными жирами, но из-за жёсткого лимита в 10% места в реальном меню для них почти не остаётся.
Эксперты указывают и на рекомендации по белку. По словам профессора Фрэнка Ху из Гарвардской школы общественного здравоохранения, вместе с белком организм получает сопутствующие вещества: жиры, клетчатка, натрий и другие нутриенты. Именно комплекс этих компонентов влияет на здоровье. Хотя рекомендации призывают к разнообразию источников белка как животного, так и растительного происхождения, в них нет указаний, какие из них лучше.
Группа по изучению питания из Стэнфордского центра исследований в области профилактики указывает на то, что белку уделяется слишком много внимания, в то время как клетчатке — недостаточно, а в информации о переработанных продуктах мало ясности.
Кроме того, специалисты считают, что уход от конкретных цифр (количества порций) к общей фразе «уменьшить потребление алкоголя» выглядит двусмысленно. С одной стороны, это намёк на то, что безопасной дозы нет, с другой — отсутствие ориентиров мешает контролировать уровень потребления в рамках профилактики.
Главное: придерживаться здорового питания может стать сложнее
Новые рекомендации делают акцент на цельные и натуральные продукты, белок и строгие ограничения по сахару и жирам. Однако визуальные схемы и общие фразы могут запутать потребителей, поэтому соблюдать баланс нутриентов будет сложнее. Маркетологи могут использовать яркие образы и «одобряемые» продукты для продвижения, даже если реальное потребление должно быть ограничено