Защищает от рака и снижает давление: назван самый доступный суперовощ

Лук — привычный продукт для большинства россиян. Его добавляют в салаты, супы и гарниры. При этом он может приносить пользу здоровью. Разобрались, чем полезен лук и сколько его нужно есть.

В природе насчитывается больше тысячи сортов луковых растений. В пищу обычно употребляют репчатый лук, лук-батун, шнитт-лук, лук-шалот. У них едят как молодые зелёный побеги, так и саму луковицу. Все эти растения относятся к семейству луковых (Allium) и имеют схожий состав.

Пищевая ценность

Лук очень низкокалориен и практически не содержит жиров, при этом богат витаминами и минералами.

В 100 граммах зелёного лука содержится:

52 мг кальция,

0,51 мг железа,

0,15 мкг марганца,

159 мг калия,

13,14 мг витамина С (15–20% от суточной нормы).

Сама луковица содержит:

23 мг кальция,

19 мкг фолиевой кислоты,

0,21 мг железа,

0,129 мкг марганца,

146 мг калия,

0,12 мг витамина B6,

7,4 мг витамина С.

Чем полезен лук

Исследования показывают, что у лука много питательных и лечебных свойств. Вот что известно науке об этой культуре.

Снижает риск рака

Идея о том, что лук может быть связан с профилактикой рака, основана на лабораторных данных. Эксперименты показывают, что органические соединения серы из луковиц (кверцетин и производные аллицина) способны замедлять рост опухолевых клеток и запускать процессы апоптоза (программируемой клеточной смерти).

Эти результаты получены in vitro (в пробирках), поэтому нет гарантии, что такой же эффект будет у людей. Однако наблюдательное исследование в Китае показало, что люди, которые регулярно едят лук (любые его части), реже сталкиваются с колоректальным раком. В частности, авторы подсчитали: потребление 16 кг лука в год (по 40 граммов в день) снижает риск на 80%.

Укрепляет кости

Лук может быть связан с увеличением минеральной плотности костей. Это особенно важно для женщин в постменопаузе. Они входят в группу риска по остеопорозу. При этом заболевании нарушается структура костной ткани и возрастает риск переломов.

Эксперименты тайваньских учёных на клеточных культурах показали, что экстракт лука способен стимулировать образование новых костных клеток и подавлять активность остеокластов — клеток, разрушающих кость. В другом исследовании было показано, что употребление лукового сока связано с улучшением показателей минеральной плотности костей.

Оба эксперимента были краткосрочными и включали ограниченное число участников. Тем не менее их результаты подтверждают гипотезу, что за счёт антиоксидантного и противовоспалительного действия компоненты лука потенциально могут замедлять возрастную потерю костной массы.

Эпидемиологические данные также подтверждают эту связь. Исследование Медицинского университета Южной Каролины показало: у женщин, регулярно употребляющих лук, плотность костей на 5% выше, а риск перелома бедра — на 20% ниже.

Защищает сосуды

В луке высокая концентрация кверцетина. Это антиоксидант, который нейтрализует свободные радикалы. Метаанализ 2020 года показал, что это вещество помогает снижать артериальное давление. У тех, кто принимал кверцетин дольше 8 недель, систолическое (верхнее) давление снизилось на 3 мм рт. ст., а диастолическое (нижнее) — на 2,8 мм.

Врачи Cleveland Clinic считают, что особенно полезен лук для пациентов с метаболическим синдромом. Это люди с несколькими факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний: избыточным весом, высоким артериальным давлением, повышенным уровнем холестерина и глюкозы в крови.

Систематический обзор, опубликованный в журнале Critical Reviews in Food Science and Nutrition, подтвердил: добавление кверцетина в рацион значительно снижает уровни общего холестерина, ЛПНП-холестерина («плохого») и С-реактивного белка (маркер воспаления).

Улучшает пищеварение

Лук содержит большое количество пищевых волокон и пребиотиков, которые участвуют в поддержании здоровья кишечника. Исследование 2025 года, опубликованное в журнале Американского общества микробиологии (mSystems), показало, что экстракты лука могут положительно влиять на состав и активность кишечной микробиоты. В частности, они усиливают выработку короткоцепочечных жирных кислот и производных индола (они помогают поддерживать кишечный барьер и регулировать воспаление), а также стимулируют рост полезных бактерий-пробиотиков.

Эти данные согласуются с предыдущими результатами систематического обзора испанских исследователей. Авторы пришли к выводу, что у биологически активных соединений в луке есть потенциал для профилактики воспалительных заболеваний кишечника. При этом они признают, что большая часть данных получена в экспериментах in vitro и на животных моделях, а клинические исследования с участием людей остаются ограниченными.

Подавляет бактерии

Лук содержит вещества с антибактериальной активностью, в первую очередь это упомянутый ранее кверцетин. Эксперименты показывают, что экстракты лука могут подавлять рост некоторых патогенов, включая Escherichia coli (кишечная палочка) и Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк). Также есть данные, что продукты окисления кверцетина из луковой кожуры могут подавлять некоторые штаммы бактерии Helicobacter pylori — основной причины гастрита.

Любопытно, что чем старше лук, тем больше в нём антибактериальных компонентов.

Вред лука

Лук может усилить газообразование и спровоцировать вздутие, особенно у пациентов с синдромом раздражённого кишечника. Это объясняется тем, что в нём много фруктанов (полисахаридов из остатков фруктозы). Эти волокна ферментируются кишечными бактериями, в результате образуется газ.

Также свежий лук может быть триггером для людей с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ). Он раздражает слизистую пищевода и может спровоцировать изжогу.

Сколько лука нужно есть

Нет точной нормы для лука, но в рационе он засчитывается за овощи, которых нужно съедать минимум 5 порций в день. Один ломтик (кружочек) луковицы считается за одну порцию.

Если приготовить салат из шпината, помидоров, консервированной кукурузы, фасоли и добавить к нему лук, можно закрыть суточную норму по овощам.

В свежем луке больше полезных веществ, чем в варёном. Однако термическая обработка снижает содержание фруктанов, которые повышают газообразование, поэтому тушёный или обжаренный лук легче усваивается.

Главное о пользе лука

Зелёный лук — низкокалорийный, питательный продукт, богатый витаминами, минералами и антиоксидантами. Он поддерживает иммунитет, сердечно‑сосудистую систему и пищеварение. Однако людям с заболеваниями ЖКТ, например рефлюксом или синдромом раздражённого кишечника, стоит ограничить его потребление.

