Включите в рацион эти 8 продуктов и прокачайте мозг на максимум

Мозг — самый энергозатратный орган: на его работу уходит до 20% всей энергии. При этом он особенно чувствителен к дефициту питательных веществ. Рацион влияет на концентрацию внимания, память, настроение и скорость мышления. Разобрались, какие вещества нужны мозгу и что есть, чтобы сохранить ясность ума.

© Andrii Lysenko/iStock.com

Почему питание важно для работы мозга

Мозг постоянно формирует и перестраивает нейронные связи. Для этого ему нужны энергия, строительные материалы для клеточных мембран, витамины и микроэлементы. При дефиците этих веществ могут ухудшаться внимание и память, повышаться утомляемость и снижаться устойчивость к стрессу.

Исследования подтверждают: особенности питания связаны с риском нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера.

Ключевые питательные вещества для мозга

Выделяют несколько особенно важных для памяти, внимания и мышления веществ.

Полиненасыщенные жирные кислоты

Омега-3 — один из самых изученных нутриентов в контексте здоровья мозга. Выделяют три ключевых её вида: эйкозапентаеновая, докозагексаеновая и альфа-линоленовая кислоты. Они критически важны для развития и функционирования мозга и нервной системы. Например, докозагексаеновая кислота входит в состав мембран нейронов и влияет на передачу сигналов между клетками.

Зачем нужны омега-кислоты и есть ли смысл в добавках

Витамины группы B

Витамины B6, B9 и B12 участвуют в метаболизме аминокислоты гомоцистеина. Её повышенный уровень связывают с ухудшением функций мозга и риском деменции.

Пиридоксин, кобаламин и фолиевая кислота могут снижать показатели гомоцистеина в крови. Точно неизвестно, помогает ли это в профилактике деменции: одни исследования показывают, что помогают, другие — что нет. Тем не менее Ассоциация болезни Альцгеймера рекомендует включать в рацион продукты с высоким содержанием витаминов группы B.

© Coral222/iStock.com

Антиоксиданты

Мозг уязвим перед свободными радикалами — молекулами, которые атакуют здоровые клетки и запускают окислительный стресс. Этот процесс считается одним из ключевых в развитии деменции. Чтобы защитить нейроны от повреждений, нужны антиоксиданты — вещества, которые нейтрализуют свободные радикалы. К ним относятся витамин C, E, флавоноиды и каротиноиды.

Антиоксиданты содержатся в ягодах, орехах, овощах и фруктах. Наблюдательные исследования показывают связь между регулярным употреблением таких продуктов и лучшими показателями памяти и внимания.

Продукты, полезные для мозга и памяти

Жирная рыба. Один из основных пищевых источников омега-3. Метаанализ 2016 года показал: у тех, кто регулярно ест рыбу, когнитивные функции в пожилом возрасте снижаются медленнее.

Зелёные листовые овощи. Шпинат, салаты, рукола и петрушка содержат витамин К (филлохинон), лютеин, β-каротин и витамин E. Эти продукты ассоциированы с более медленным возрастным ухудшением памяти.

Овощи и фрукты. В них много витаминов и минералов, которые нужны для синтеза нейромедиаторов — веществ, передающих сигналы между нейронами. Также они помогают снижать оксидативный стресс. Исследование Кембриджского университета показало: у людей, которые едят много разнообразных овощей и фруктов, риск развития деменции на 23% ниже, чем у тех, кто их не ест.

Ягоды. Черника, клубника и смородина богаты флавоноидами, которые, по данным исследований, могут улучшать скорость обработки информации и показатели внимания.

© Edwin Tan/iStock.com

Орехи и семечки. Они служат источником витамина E, полезных жиров и микроэлементов. Умеренное потребление орехов связывают с лучшими когнитивными показателями у пожилых людей.

Цельнозерновые продукты. В них содержатся полезные для мозга полифенолы и природные пигменты (лютеин, зеаксантин и β-криптоксантин), которые служат предшественником витамина А. Исследование 2023 года, опубликованное в журнале Neurology, показало: потребление больше одной порции цельнозерновых продуктов в день замедляет снижение когнитивных функций.

Яйца. Содержат холин — предшественник ацетилхолина, одного из ключевых нейромедиаторов памяти и внимания. Исследование с участием 1300 человек подтвердило: холин улучшает показатели памяти и концентрации внимания.

Кофе. Кофеин в умеренных дозах улучшает внимание и скорость реакции. Наблюдательное исследование Университета Восточной Финляндии подтвердило, что 3–4 чашки кофе в день снижают риск развития болезни Альцгеймера на 65%.

Защита от рака, деменции и ещё 4 причины выпить кофе прямо сейчас

Диета для мозга и БАДы

Ассоциация болезни Альцгеймера рекомендует придерживаться средиземноморского рациона или диеты MIND. У этих типов питания много общего:

Больше фруктов и овощей: нужно съедать минимум две порции в день.

нужно съедать минимум две порции в день. Много постного белка: в первую очередь это касается мяса. Желательно выбирать индейку, курицу или нежирные части говядины вместо свинины. Также стоит добавить в рацион бобовые.

в первую очередь это касается мяса. Желательно выбирать индейку, курицу или нежирные части говядины вместо свинины. Также стоит добавить в рацион бобовые. Растительные жиры вместо животных: например, выбирать подсолнечное или оливковое масло вместо сливочного.

например, выбирать подсолнечное или оливковое масло вместо сливочного. Меньше ультрапереработанных продуктов: это колбасы, консервы и фастфуд. В них много соли, сахара и трансжиров.

© KVLADIMIRV/iStock.com

А вот с БАДами и аптечными поливитаминами для мозга и памяти нужно быть осторожнее. Некоторые исследования подтверждают, что они могут быть полезны, но этих данных недостаточно, чтобы рекомендовать их всем.

То же самое можно сказать о ноотропах. Это препараты, которые теоретически должны стимулировать нейроны и улучшать функцию мозга. Однако нет убедительных данных, что они работают.

Зато побочные эффекты от БАДов вполне реальны. Описаны случаи повреждения печени и надпочечниковой недостаточности на фоне приёма добавок. Лучше получать питательные вещества из пищи.

6 фактов, которые нужно знать перед приёмом БАДов

Главное: мозгу нужно разнообразное питание

Еда для мозга — это не набор добавок и не диета, а долгосрочная стратегия. Рацион, богатый рыбой, овощами, ягодами, орехами и цельнозерновыми продуктами, улучшает работу мозга. Исследования подтверждают, что разнообразный рацион на протяжении всей жизни связан с более медленным когнитивным старением. БАДы и ноотропы не имеют доказанной эффективности и могут давать побочные эффекты.

Важные исследования