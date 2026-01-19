Найдено неожиданное целебное свойство апельсинового сока

Цельные фрукты считают более полезными, чем сок, и это справедливо. Тем не менее апельсиновый сок привлёк внимание учёных возможным влиянием на сосуды и обмен веществ. Разобрались, какие эффекты удалось подтвердить и где проходят границы его пользы.

© Zlatko_Ruskovsky/iStock.com

За счёт чего апельсиновый сок влияет на организм

В первую очередь речь идёт о флавоноидах — гесперидине, гесперетине и нарингенине. В исследованиях их связывают с более мягкой реакцией сосудистой стенки на нагрузку. Они могут смягчать резкий подъём глюкозы после еды и влиять на клеточные сигнальные пути, связанные с использованием энергии. Это не делает апельсиновый сок безопасным при любом уровне сахара в крови, но помогает объяснить, почему его эффект не сводится к простому поступлению углеводов.

В апельсиновом соке также есть полифенолы и каротиноиды. Они поддерживают антиоксидантный баланс и участвуют в регуляции обмена жиров и глюкозы.

При этом часть биологически активных веществ теряется при переработке и хранении. По составу сок уступает цельному фрукту, особенно по содержанию клетчатки. Тем не менее даже пастеризованный 100% сок сохраняет соединения, которые могут влиять на состояние сосудов и обмен веществ.

Что показали новые исследования

В журнале Molecular Nutrition & Food Research опубликовали исследование, где оценили влияние ежедневного употребления апельсинового сока на работу сердца и обмен веществ. В течение двух месяцев взрослые участники каждый день пили по 500 мл пастеризованного апельсинового сока.

Учёные увидели, что в иммунных клетках менее активно работали гены, связанные с воспалением и энергетическим обменом. К ним относились IL6, IL1B, NLRP3 и NAMPT.

© eclipse_images/iStock.com

Отдельное внимание исследователи уделили гену SGK1. Он влияет на то, сколько соли задерживают почки. Снижение его работы связано с более мягкой регуляцией артериального давления. Эффект согласуется с результатами более ранних исследований, где у людей, регулярно пьющих апельсиновый сок, фиксировали небольшое снижение систолического (верхнего) давления.

Липидный обмен и воспалительные процессы

Систематический обзор 15 контролируемых работ с участием 639 человек показал: апельсиновый сок снижает уровень общего холестерина и уменьшает инсулинорезистентность. При этом авторы обзора отмечают, что качество доказательств остаётся невысоким.

В отдельных исследованиях у взрослых с избыточной массой тела и ожирением также наблюдали небольшое снижение систолического давления и рост уровня липопротеинов высокой плотности («хорошего» холестерина).

Не все показатели жиров в крови менялись одинаково. В более крупных анализах уровни триглицеридов и «хорошего» холестерина часто оставались примерно на прежнем уровне. При этом в исследовании, опубликованном в Lipids in Health and Disease, у участников выявили более низкую концентрацию аполипопротеина B. Этот показатель отражает количество частиц, которые переносят холестерин в крови, и напрямую связан с риском сердечного приступа.

В совокупности эти данные показывают: апельсиновый сок может затрагивать сразу несколько звеньев, связанных с воспалением и транспортом липидов в крови, хотя выраженность эффектов зависит от исходного состояния организма.

Сколько можно выпить

Оптимальный объём около 200–240 мл в день — это один стандартный стакан. Так можно получить биологически активные соединения, не перегружая рацион сахаром и калориями.

© Freepik

Лучше выбирать 100% апельсиновый сок без добавленного сахара и пить его вместе с едой или после. В сочетании с белками, жирами и клетчаткой из других продуктов рост уровня глюкозы в крови проходит более плавно.

При этом апельсиновый сок не стоит рассматривать как замену цельным фруктам. Он может дополнять рацион, но не вытеснять апельсины и другие источники клетчатки.

Возможные риски

Сахар и калорийность

Апельсиновый сок содержит природные сахара. В жидкой форме они усваиваются быстрее и насыщает хуже, чем цельные фрукты. Поэтому большие порции сока могут приводить к колебаниям уровня глюкозы и избыточным калориям.

Чувствительный желудок

Из-за органических кислот апельсиновый сок может усиливать изжогу и дискомфорт натощак, особенно при ГЭРБ и гастрите. В таких случаях его лучше пить во время еды или после.

Аллергия и лекарства

Цитрусовые могут вызвать аллергические реакции. Апельсиновый сок обычно не влияет на действие лекарств и не ведёт себя так, как грейпфрутовый. Но если человек принимает препараты, где важна точная дозировка, этот вопрос лучше заранее обсудить с врачом.

Главное: апельсиновый сок может быть полезен для сердца и обмена веществ

Цельные фрукты остаются предпочтительным выбором, чем сок. Тем не менее данные исследований показывают: при умеренном употреблении апельсиновый сок может положительно влиять на сосуды, воспалительные процессы и обмен веществ. Речь не идёт о профилактике болезней или лечебном действии. Апельсиновый сок может быть частью сбалансированного рациона, особенно если учитывать объём и индивидуальные особенности организма.

