Эти 7 мифов мешают вам питаться правильно

Советы из интернета о «правильной» еде и пищевых привычках распространяются быстрее, чем учёные успевают их проверять. Разобрали 7 популярных мифов о питании, которые наука давно опровергла.

© Freepik

Большинство заблуждений, касающихся питания, возникают по трём причинам:

Устаревшие научные представления. Некоторые рекомендации, которые существовали раньше, признаны ошибочными. Например, запрет на запивание еды. Однако такие всё ещё встречаются.

Некоторые рекомендации, которые существовали раньше, признаны ошибочными. Например, запрет на запивание еды. Однако такие всё ещё встречаются. Неверная интерпретация исследований . Иногда отдельные результаты вырывают из контекста и преподносят как революция в диетологии.

. Иногда отдельные результаты вырывают из контекста и преподносят как революция в диетологии. Маркетинговые и диетические тренды. У них нет клинического подтверждения, но за счёт большой пиар-кампании они становятся популярными.

Тем временем врачебные и диетологические ассоциации подчёркивают: отдельные продукты или привычки редко определяют здоровье сами по себе. Ключевую роль играет сбалансированный рацион и общее пищевое поведение.

Миф 1. Нельзя запивать еду водой

Утверждение, что вода «разбавляет» желудочный сок и ухудшает пищеварение, противоречит физиологии. Желудок сам регулирует выработку ферментов и кислоты, а небольшое количество жидкости не мешает расщеплению пищи. Многие научные обзоры показывают, что вода не ухудшает и не замедляет пищеварение и может облегчать продвижение пищи по желудочно-кишечному тракту.

Жидкость проходит по ЖКТ быстрее, чем твёрдая пища, при этом почти не смешивается с содержимым желудка и не мешает пищеварению. Исследование, опубликованное в Canadian Journal of Anesthesia, также показало, что вода не влияет на кислотность желудочного сока. Поэтому запивать еду можно.

Миф 2. Нельзя смешивать белки и углеводы

Переваривание белков начинается в кислой среде желудка, а расщепление углеводов происходит в щелочной среде тонкого кишечника. Совет не смешивать их может показаться логичным, если бы не физиология. Человек эволюционно приспособился к смешанному типу питания. Пищеварительная система устроена так, что может одновременно расщеплять белки, углеводы и жиры.

Более того, чисто белковых или углеводных продуктов очень мало. Например, в бобовых, которые традиционно считают источником белка, углеводы тоже есть.

© Freepik

Миф 3. Ужинать нужно до 18:00

Якобы поздний приём пищи приводит к набору веса, потому вечером пищеварительная система выключается. В действительности это не так. Циркадные ритмы (внутренние биологические часы), по которым мы спим и бодрствуем, могут влиять на пищеварение. Однако они не останавливают работу желудка и кишечника ночью, а только адаптируют её. Если еда поступила, организм будет её переваривать, несмотря на время суток, хоть и должен отдыхать.

Ключевой фактор набора веса — избыток калорий в течение дня. Время приёма пищи напрямую на вес не влияет, но может формировать вредные пищевые привычки и провоцировать бессонницу. Исследование с участием трёх тысяч человек, опубликованное в The American Journal of Clinical Nutrition, показало: люди, которые предпочитают есть поздно вечером, склонны к перееданию и хуже контролируют вес. Поэтому есть вечером можно, но важно следить за качеством и количеством еды.

Польза и вред манго: состав, калорийность, рекомендации врачей для диабетиков

Миф 4. Фрукты лучше есть натощак или утром

Такую рекомендацию обычно аргументируют высоким содержанием в них фруктозы — натурального сахара. Якобы утром порция фруктов натощак помогает взбодриться за счёт скачка глюкозы, а вечером лишние углеводы ни к чему. Однако исследования показывают, что фрукты одинаково полезны как до, так и после еды. У большинства свежих цельных фруктов низкий или средний гликемический индекс — показатель того, насколько быстро углеводы из пищи повышают уровень глюкозы в крови. Поэтому совет есть их по утрам сомнителен. Исключение составляют переработанные фрукты в виде соков и пюре и некоторые отдельные плоды, например арбуз, дыня и ананас.

Более того, для контроля за уровнем сахара важнее следить за гликемической нагрузкой. Этот показатель учитывает не только качество, но и количество углеводов в одной порции. Гликемический индекс продуктов может быть высоким, а гликемическая нагрузка — низкой.

В рекомендациях крупных ассоциаций диетологов нет указаний на особые условия употребления фруктов. Например, Австралийское руководство по питанию рекомендует съедать две порции фруктов (1 порция — примерно 150 граммов) в течение дня без привязки ко времени.

Миф 5. Чёрный хлеб полезнее белого

Польза хлеба определяется содержанием цельного зерна и питательных веществ, а не цветом. Белый хлеб может быть обогащён витаминами, а чёрный часто оказывается окрашенным. Поэтому при выборе нужно ориентироваться на состав. Диетологи рекомендуют хлеб из цельного зерна. Он может быть как белым, так и чёрным (серым). В таких продуктах много клетчатки и витаминов, и он лучше насыщает.

© Freepik

Миф 6. Молочные продукты вызывают отёки

Это пример неправильной интерпретации научных данных, вырванных из контекста. Исследование 2020 года действительно подтвердило: молоко задерживается в организме дольше, чем вода. Однако в статье учитывались показатели после интенсивных тренировок. Авторы пришли к выводу, что молоко помогает быстрее восстановиться после обезвоживания за счёт высокого содержания белка и электролитов. Однако это не значит, что молочные продукты задерживают влагу в нормальных условиях и вызывают отёки. Они обычно появляются из-за солёной еды или проблем с почками и сердцем.

Поэтому пить молоко можно и нужно. Диетологи рекомендуют потреблять минимум 240 мл молочных продуктов (молоко, йогурт, сыр, творог, кефир и другие) в день. Это полезно для сердца и костей.

Врач прокомментировала советскую традицию пить кефир на ночь

Миф 7. Безглютеновая диета полезна всем

Глютен — это группа белков, которые содержатся в злаках, включая пшеницу, рожь и ячмень. Некоторые люди плохо переносят эти продукты. Например, у пациентов с целиакией глютен провоцирует иммунную реакцию и поражение слизистой тонкого кишечника. Им рекомендована лечебная безглютеновая диета.

Здоровым людям отказ от глютена не даёт никаких преимуществ и может быть даже вреден, так как лишает организм важных питательных веществ.

Главное: популярные советы о правильном питании ошибочны

Правильное питание — это сбалансированный рацион, в котором нет жёстких ограничений. Отдельные продукты или пищевые привычки почти никак не влияют на здоровье. Белки и углеводы можно есть одновременно, а еду — запивать водой. Отказ от молока и глютена не поможет избавиться от отёков и лишнего веса, а фрукты можно есть в любое время суток. Поздний ужин не способствует набору веса, если соблюдать баланс калорий.

Важные исследования