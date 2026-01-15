Ученые назвали неожиданно полезную сладость

Новое исследование показывает, что монк фрукт (луо хан го, или монастырский фрукт) содержит гораздо больше ценных для здоровья веществ, чем считалось ранее.

© eskymaks/iStock.com

Сейчас плоды этой лианы, произрастающей в основном в Китае, используют в качестве подсластителя или сахарозаменителя. Авторы статьи, опубликованной в Journal of the Science of Food and Agriculture, считают, что за счёт богатого набора антиоксидантов и биологически активных соединений монк фрукт может стать новым суперфудом.

Группа учёных из Гуйлиньского технологического университета провела детальный анализ четырёх разных сортов луо хан го. Они выделили несколько ключевых групп веществ, среди которых терпеновые соединения, флавоноиды и аминокислоты. Все они играют важную роль в защите клеток от окислительного стресса и участвуют в регуляции обмена веществ.

Особое внимание привлекли вторичные метаболиты — растительные химические вещества, не связанные напрямую с базовыми функциями роста, но обладающие значительной биологической активностью. Эти компоненты могут влиять на важные физиологические процессы в организме: уменьшать воспаление и активировать антиоксидантные механизмы.

Не все сорта луо хан го одинаково полезны: биохимический профиль существенно варьируется между типами, что может определять разные эффекты на здоровье и перспективы использования фруктов в продуктах питания или добавках. По словам авторов работы, в будущем луо хан го может занять уникальную нишу.

Дело в том, что как у подсластителя у этого плода тоже есть преимущества. Его сладость обеспечивают природные могрозиды, которые не повышают уровень глюкозы в крови и калорийность рациона. Если учесть комплекс антиоксидантов и вторичных метаболитов, фрукт может одновременно заменять сахар и приносить функциональную пользу для здоровья.