Учёные сравнили два популярных продукта — и вот к какому выводу пришли

Сало или сливочное масло: научный взгляд и практические рекомендации
Что лучше — намазать хлеб маслом или положить на него ломтик сала? Оба этих продукта калорийны и представляют собой жир. Разобрались, в чём разница между салом и сливочным маслом и стоит ли отказаться от одного продукта в пользу другого.
Сало более натурально, чем масло
Сливочное масло получают путём переработки молока (сначала отделяют сливки, а затем их взбивают). А вот сало — полностью натуральная пища, которой питались наши далёкие предки. С этой точки зрения сало для организма более приемлемо.
Справка: про обработанные продукты
В 2016 году была предложена классификация пищи по степени обработки (NOVA). Выделяют четыре группы продуктов:
- необработанные или минимально обработанные (фрукты, овощи, мясо, молоко);
- обработанные кулинарные ингредиенты, которые получают из первой группы (например, растительное или сливочное масло, сахар, уксус);
- пища, полученная с использованием продуктов первой и второй групп (например, консервированная рыба, хлеб, соусы);
- ультрапереработанная еда — модифицированные продукты с добавлением ароматизаторов, консервантов, красителей и прочих добавок (примеры: колбаса, конфеты, газированные напитки).
Калорийность
Здесь выигрывает масло. В 100 г сливочного масла содержится 700–750 ккал (в зависимости от жирности). В таком же количестве сала будет больше 900 ккал.
Более низкая калорийность масла объясняется тем, что в его состав (кроме жира) также входят другие молочные компоненты и немного воды.
Холестерин и насыщенные жирные кислоты
В сливочном масле холестерина больше, чем в сале. В разных видах его содержание колеблется от 130 до 300 мг на 100 г продукта. В сале холестерина заметно меньше — всего 72 мг/100 г. Кроме того, в сливочном масле больше насыщенных жирных кислот. Их там около 70%, в то время как в сале — 40%.
Насыщенные жирные кислоты при избыточном потреблении повышают уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) — так называемого плохого холестерина. Это связано с ростом риска атеросклероза и других сердечно-сосудистых болезней. Поэтому современные рекомендации делают акцент не на полном отказе от жиров, а на ограничении доли именно насыщенных жиров.
Ненасыщенные жирные кислоты
Что касается ненасыщенных жирных кислот, то и тут сало выигрывает. Так, в нём 47% мононенасыщенных и 11% полиненасыщенных жирных кислот. В масле это 25 и 4% соответственно.
Ненасыщенные жирные кислоты полезнее (по сравнению с насыщенными). Мононенасыщенные жиры, в частности олеиновая кислота, связаны со снижением уровня ЛПНП и улучшением липидного профиля. Полиненасыщенные жирные кислоты уменьшают воспаление, участвуют в работе клеточных мембран и снижают риск сердечно-сосудистых болезней.
Витамины и минералы
Сливочное масло богаче жирорастворимыми витаминами, которых практически нет в сале (или содержатся в следовых количествах). В частности, это:
- витамин A — нужен для хорошего зрения, работы иммунной системы, здоровья кожи и слизистых;
- витамин D — регулирует обмен кальция и фосфора, важен для костей, мышц и иммунитета;
- витамин E — антиоксидант, защищает клеточные мембраны от окислительного повреждения;
- витамин K2 — участвует в распределении кальция в организме, снижая его отложение в сосудах и поддерживая здоровье костей.
Сало, в свою очередь, содержит небольшое количество селена. Этот микроэлемент входит в состав антиоксидантных ферментов, участвует в защите клеток от окислительного стресса, поддерживает работу щитовидной железы и иммунной системы.
На чём лучше жарить
Лучше всего подходят жиры с преобладанием насыщенных и мононенасыщенных жирных кислот (и минимальным количеством полиненасыщенных, которые легко окисляются при высоких температурах).
Поэтому жарить лучше на сале или смальце (топлёное сало). Оно достаточно стабильно при нагреве и образует меньше продуктов окисления при жарке. Сало можно использовать для приготовления при средних и высоких температурах, например для обжаривания мяса или картошки.
Слабое место сливочного масла — молочная фракция. Белки и лактоза начинают подгорать уже при умеренном нагреве, из-за чего масло быстро темнеет и становится горьким. Поэтому обычное сливочное масло годится только для короткого мягкого обжаривания на слабом огне (например, если хотите припустить овощи).
Важно. При использовании топлёного сливочного масла (гхи) ситуация меняется. В нём нет белков и лактозы, его термостабильность гораздо выше. В этом смысле топлёное масло сопоставимо с салом.
Главное: нужно ли отказываться от сала или масла
Полностью отказываться от сала или сливочного масла не нужно. Оба продукта могут вписываться в здоровый рацион, если употреблять их в умеренных количествах. В сале больше ненасыщенных жиров, и оно хорошо переносит нагрев, а в сливочном масле много жирорастворимых витаминов. Кроме того, оно придаёт хороший вкус, что немаловажно.
