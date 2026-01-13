Назван чудодейственный напиток для печени, который спасает от цирроза

Кофе считают лучшим природным гепатопротектором. Разобрались, как этот напиток помогает печени и какой кофе самый полезный.

Кофе долго считали вредным и вызывающим рак напитком. Всё изменилось в 2016 году, когда Международное агентство по изучению рака исключило его из списка возможных канцерогенов. Исследования доказали: кофе не вызывает рак и, даже наоборот, защищает от некоторых болезней печени.

Польза объясняется сложным молекулярным составом кофе. В нём содержатся кофеин, хлорогеновые кислоты, полифенолы, липиды, аминокислоты, белки и витамины, которые обладают антиоксидантным, противовоспалительным и метаболическим действием.

Что делает кофе

Кофе называют продуктом-гепатопротектором. Исследование Калифорнийского университета подтвердило, что потребление этого напитка снижает риск развития цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы (рака печени). А у пациентов с хроническим гепатитом С кофе улучшает исход лечения.

Снижает уровень ферментов печени

Показатели АЛТ (аланинаминотрансферазы) и АСТ (аспартатаминотрансферазы) повышаются при повреждении печени, а кофе помогает их снижать. Выраженный эффект наблюдается у пациентов с алкогольной болезнью печени, которые пили три или больше чашек кофе в день на протяжении пяти лет.

Улучшает липидный обмен

Кофеин и другие соединения снижают активность генов и ферментов, отвечающих за образование жиров в клетках печени. Также кофе стимулирует расщепление липидов, что важно для профилактики неалкогольной жировой болезни печени. Это распространённое хроническое заболевание, из-за которого в клетках печени накапливается жир. Такое часто наблюдается у пациентов с сахарным диабетом, ожирением и метаболическим синдромом. Без лечения жировая болезнь печени приводит к фиброзу и циррозу.

Замедляет цирроз

Цирроз — это результат длительного повреждения печени, когда здоровая ткань замещается рубцовой (фиброзной). Такое обычно бывает из-за жировой болезни печени, алкоголя или гепатита. Компоненты кофе позволяют замедлить этот процесс:

кофеин подавляет особые звездчатые клетки в печени, из-за которых формируются рубцы;

подавляет особые звездчатые клетки в печени, из-за которых формируются рубцы; хлорогеновые кислоты снижают уровень окислительного стресса, который способствует повреждению органа;

снижают уровень окислительного стресса, который способствует повреждению органа; кафестол и кахвеол (липидные соединения) уменьшают воспаление в печени за счёт подавления сигнальных путей и медиаторов.

Важно. Кофе не восстанавливает повреждённые гепатоклетки, но помогает замедлить развитие цирроза. Поэтому Европейская ассоциация по изучению печени рекомендует пациентам с хроническими болезнями печени пить кофе регулярно.

Снижает риски рака

Всемирный фонд исследования рака подсчитал, что одна чашка кофе в день снижает риск гепатоцеллюлярной карциномы (агрессивной формы рака печени ) на 14%. На сами клетки опухоли кофе не влияет, но он замедляет процессы, которые способствуют их росту. В частности, уменьшает воспаление, защищает ДНК от повреждения, снижает накопление жира в печени, стимулирует устранение повреждённых клеток и замедляет рубцевание тканей.

Какой кофе пить и сколько

Общепринятых универсальных рекомендаций не существует. Европейская ассоциация по изучению печени прямо заявляет, что кофе точно полезен, но сколько его нужно пить и в каком виде — неизвестно. Хотя некоторые общие рекомендации есть.

В большинстве исследований гепатопротекторные свойства кофе проявлялись после 3–4 порций в день (1 порция — одна чашка эспрессо). Добавки, будь то молоко, сливки или сахар, снижают пользу напитка. Поэтому врачи Cleveland Clinic самым полезным считают чёрный зерновой кофе.

Способ приготовления может влиять на полезные свойства. Для печени лучшим вариантом считают фильтрованный кофе: когда для приготовления используют бумажный, тканевый или металлический фильтр (рожковые, капельные кофеварки или пуровер). Фильтр задерживает дитерпены — маслянистые соединения из кофейных зёрен, которые повышают уровень плохого холестерина.

В нефильтрованном кофе из турки или френч-пресса дитерпенов больше, хотя насколько это критично для печени, неизвестно.

Также нужно следить за температурой. Обжигающий кофе (и другие горячие напитки) повреждает пищевод и повышает риск развития рака. Потенциально опасной считается температура выше 65 °C.

Главное: кофе полезен для печени

За счёт богатого и сложного состава этот напиток снижает показатели ферментов печени, замедляет рубцевание при циррозе, улучшает обмен жиров и снижает вероятность рака печени. Полезнее всего пить фильтрованный чёрный зерновой кофе без молока и сахара. Выраженный эффект появится, если пить от трёх чашек кофе в день.

