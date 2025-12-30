Названы 8 продуктов, которые спасут сердце

Как и организм в целом, сердечно-сосудистая система нуждается в сбалансированном питании. Разобрались, что нужно для нормальной работы сердца.

© hxyume/iStock.com

Установлено, что пациенты, у которых уже есть болезни сердца, при переходе на сбалансированное питание реже нуждаются в госпитализации. Напротив, у людей с дефицитом нескольких микроэлементов риск госпитализации и неблагоприятных исходов почти в два раза выше.

8 самых полезных продуктов для сердца

Они помогают нормализовать давление, липидный профиль и снижают уровень воспаления.

Зелёные листовые овощи

Шпинат, капуста и разные виды салатов богаты магнием, калием, антиоксидантами. В них также содержится витамин К, который защищает сосуды и необходим для нормального свёртывания крови.

Нитраты из зелёных листьев снижают артериальное давление, а также уменьшают жёсткость сосудов, поддерживая их эластичность. По данным Американской кардиологической ассоциации, употребление листовой зелени снижает риск сердечно-сосудистых болезней.

Цельные зёрна

Это пшеница, нешлифованный рис, овёс (но не хлопья), ячмень, гречка и другие. В цельных зёрнах много клетчатки, витаминов группы В и сложных углеводов (которые медленно всасываются и надолго дают сытость). Исследования показывают, что 1–2 порции еды из цельного зерна в день снижают риск сердечно-сосудистых болезней на внушительные 10–20%.

Ягоды

В чернике, малине, ежевике, клубнике и голубике много антиоксидантов, главным образом антоцианов. Эти соединения защищают клетки от окислительного стресса и снижают воспаление. Установлено, что регулярное употребление ягод повышает уровень «хорошего» холестерина.

© Jelena Danilovic/iStock.com

Жирная морская рыба и авокадо

Лосось, скумбрия, сардины, сельдь и тунец — главные источники омега-3 жирных кислот. Они снижают риск развития ишемической болезни сердца и аритмии.

Авокадо — ещё один хороший источник ненасыщенных жирных кислот. В крупном исследовании 2022 года было показано, что употребление хотя бы двух небольших авокадо в неделю снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 13%, а ишемической болезни сердца — на 29%. Кроме того, в авокадо много калия. Один средний плод (около 150 г) содержит более 700 мг минерала, что покрывает более 25% суточной нормы для взрослого человека.

Грецкие орехи

Это источник полезных жиров, белка, минералов. Благодаря такому составу регулярное их потребление снижает риск гипертонии и других болезней сердца.

Бобовые

Систематический анализ более двух десятков исследований показывает, что регулярное употребление фасоли, гороха и других бобовых:

снижает уровень «плохого» холестерина на 19%;

уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 11%;

снижает риск ишемической болезни сердца на 22%.

Некоторые исследования также показывают, что при употреблении бобовых снижается уровень сахара и артериального давления.

Тёмный шоколад

В шоколаде много флавоноидов. Это антиоксиданты, которые хорошо влияют на свёртываемость крови, нормализуют давление, уровень сахара и липидный профиль.

В одном из исследований показано, что употребление менее 100 г шоколада (оптимально — около 45 г) в неделю снижает риск развития ишемической болезни сердца, а также инфаркта и инсульта. Здесь крайне важно соблюдать норму, поскольку шоколад — продукт высококалорийный. При излишествах возрастает вероятность лишнего веса, что только вредит сердцу.

© solidcolours/iStock.com

Вредная для сердца еда

Для здоровья сердца важно ограничить три группы продуктов:

с высоким содержанием соли;

с высоким содержанием насыщенных жиров;

алкоголь.

Солёное

Специалисты советуют не более 2,3 г натрия в день. Это около 5 граммов соли (чайная ложка). Желательно и эту норму уменьшить до 1,5 г (3,2 г соли). Снижение потребления соли уменьшает нагрузку на сердце и сосуды и помогает нормализовать давление.

Однако важно учитывать, что много соли в готовых продуктах, например:

колбасах, сосисках,

сыре,

консервах,

соусах (майонезе, кетчупе),

копчёностях.

Поэтому врачи советуют ограничивать такую еду. Старайтесь готовить дома и контролировать количество добавленной соли.

Жирное

Продукты с высоким содержанием насыщенных и трансжиров считаются одними из самых вредных для сердца. Трансжиры образуются при переработке масел, когда они становятся твёрдыми (например, при производстве маргарина). Насыщенные жиры содержатся в жирных сортах мяса, сливочном, кокосовом и пальмовом масле.

Неумеренное употребление этих продуктов способствует развитию атеросклероза, повышает давление и увеличивает риск инфаркта и инсульта. Диетологи рекомендуют максимально ограничить их в пользу оливкового масла, орехов, авокадо и жирной рыбы.

Алкоголь

Анализ 2015 года показал, что у людей, которые ограничиваются умеренными дозами алкоголя (не более 1–2 бокалов вина в день), меньше риск развития сердечной недостаточности по сравнению с теми, кто пьёт больше. При этом нужно помнить, что безопасной дозы спиртного не существует.

Главное о полезной для сердца еде

Для здоровья сердца придерживайтесь сбалансированного питания. Включайте в рацион зелень, цельные злаки, ягоды, рыбу, орехи и бобовые. Ограничьте потребление соли, насыщенных и трансжиров, алкоголя. Эти простые привычки помогают избежать многих проблем со здоровьем.

