Как не набрать лишний вес в Новый год: советы диетологов

Аделина Ахунова

В новогодние праздники придерживаться принципов здорового питания сложно, особенно тем, кто работает над снижением веса. Рассказываем, можно ли нарушить диету в Новый год и как правильно накрыть стол, чтобы не набрать лишних килограммов.

Диетологи разрешили поддаться соблазну в Новый год
© SolStock/iStock.com

Почему строгая диета в праздники — плохая идея

По статистике, в праздники большинство людей набирает вес. По данным систематического обзора 2020 года, средняя прибавка — 700 граммов. Особенно склонны к увеличению веса люди с ожирением.

Этого можно избежать, если контролировать себя и не переедать. Однако важно соблюсти баланс. Строгие диеты тоже плохо сказываются на здоровье. Во время новогодних каникул еде уделяют больше внимания. Попытки ограничить себя приводят к эмоциональному напряжению. Кроме того, диеты могут спровоцировать повышенную реакцию на пищевые стимулы (внешний вид, запах), это увеличивает риск переедания и чувство вины.

Зато поблажки в праздники в долгосрочной перспективе помогают бороться с лишним весом. Исследование португальского реестра контроля веса показало: те, кто строго соблюдал диету в выходные, через год набрали вес обратно. Участники, которые позволяли себе отклонения, смогли удержать результат.

© Rommel Gonzalez/iStock.com

Как организовать новогодний стол

Питание на Новый год не обязательно должно быть вредным. Традиционные блюда можно сделать более полезными.

  • Заменить майонез на домашний соус. Например, смешать йогурт с горчицей и специями — получится лёгкая заправка для салатов.
  • Выбирать белковые блюда. Вместо колбасы для салатов использовать курицу, индейку, рыбу или морепродукты.
  • Добавить больше овощей. Гарниром к горячему могут стать свежие или запечённые овощи.
  • Питаться по принципу Гарвардской тарелки: половина — овощи, четверть — белок (мясо, рыба, яйца), четверть — сложные углеводы (картофель, крупы, хлеб).
  • Ограничить алкоголь. Этанол, особенно натощак, стимулирует гипоталамус — часть мозга, которая в том числе отвечает за чувство голода и насыщения. Кроме того, алкоголь снижает самоконтроль, и человеку сложнее отказаться от вкусной еды.

Можно устроить себе читмил (от англ. cheat meal — «обманная еда») — запланированный приём пищи, во время которого допускаются любимые блюда без строгих ограничений. Такой подход помогает снизить психологическое напряжение от запретов и поддерживает мотивацию. Для этого нужно:

  • Выбрать один день. Можно устроить читмил в новогоднюю ночь или в один из праздничных дней. Рекомендуется не растягивать его на все каникулы.
  • Составить меню заранее. Решите, какие блюда вы точно хотите попробовать, и ограничьтесь ими. Важно контролировать количество, чтобы избежать переедания.
  • Соблюдать баланс. Даже в день читмила включайте в рацион овощи, белки и сложные углеводы для сытости и пользы.
© GMVozd/iStock.com

Главное: нарушить диету в праздники можно, но с умом

Иногда нарушать диету допустимо — это полезно для поддержания мотивации и профилактики срывов. Однако рекомендуется не переедать ежедневно, а выбрать один день для читмила. Даже в праздники важно соблюдать баланс белков, жиров и углеводов. Алкоголь усиливает аппетит, поэтому его стоит ограничить. Дополнительно можно снизить калорийность блюд, заменяя майонез домашним соусом, колбасу — белым мясом.

