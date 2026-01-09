Стало известно, как без труда перейти на здоровое питание

Как составить здоровый рацион: пошаговый план осознанного питания

Александра Яковлева

Здоровый рацион — это не строгие диеты или отказ от любимых продуктов. Это система, которая обеспечивает организм питательными веществами и помогает сохранять благополучие. Составить такой рацион несложно — достаточно следовать нескольким простым правилам.

© Freepik

Какую модель питания выбрать

Здоровый рацион может базироваться на четырёх системах питания. Выбирайте ту, что ближе вам:

  • Гарвардская тарелка. Упор сделан на овощи и цельнозерновые продукты (цельнозерновые каши и злаки). Исключены полуфабрикаты, сосиски, колбаса, фастфуд, рафинированные зерновые, например белый хлеб. Ограниченно красное мясо и сладкие напитки.
  • Средиземноморская диета. Также предполагает высокое потребление овощей и фруктов, цельнозерновых, оливкового масла, бобовых, полезных жиров (жирная рыба, авокадо, орехи и семена). Исключены обработанное мясо, ультрапереработанные продукты, сладкие напитки, фастфуд, выпечка, маргарин, некоторые рафинированные масла, обезжиренные продукты.
  • Диета DASH. Этот научно обоснованный план питания специально для людей с высоким давлением. Она похожа на две предыдущие с акцентом на сниженное потребление соли и повышенное — калия, магния и кальция (листовая зелень, авокадо, орехи и семена, бобовые).
  • Диета MIND. Также научно обоснованный подход для здоровья мозга и профилактики возрастных изменений. Это комбинация диеты DASH и средиземноморской. Разрешённые и ограниченные продукты те же, что в этих двух диетах.

Как видно, основа всех этих планов питания одна: много овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов, а продукты глубокой переработки исключены.

© Freepik

Особенно внимательно нужно отнестись к:

  • добавленному сахару (сладостям, сладким напиткам);
  • избытку соли (норма — до 5 г в день, это чайная ложка);
  • трансжирам (маргарину, фастфуду, кондитерским изделиям долгого хранения).
  • переработанному мясу (колбасам, сосискам).

Как часто и сколько есть

Тут возможны два подхода: часто и понемногу или три раза в день и плотно. Универсального совета нет — подбирать режим питания следует исходя из индивидуальных особенностей и состояния здоровья.

Дробное питание помогает контролировать уровень сахара в крови, но, чтобы контролировать калорийность, необходимо жёсткое планирование. При питании три раза в день контролировать калорийность проще, но и риск переесть выше. Кроме того, такое питание не подходит людям с некоторыми заболеваниями.

Перекусы: польза или вред

Не стоит морить себя голодом, если хочется поесть. В зависимости от плана питания можно выбрать фрукт или овощ, натуральный творог или йогурт, несолёный сыр или снеки. Главное, чтобы перекус не заменял основной приём пищи.

Пример меню на день

Завтрак

  • омлет со шпинатом и цельнозерновой тост,
  • чай/кофе без сахара, вода.

Перекус

  • яблоко,
  • миндаль 10–12 штук.

Обед

Гречка с запечённой куриной грудкой и овощным салатом.

Перекус

  • натуральный греческий йогурт (2–5%);
  • свежие или замороженные ягоды,
  • семена чиа/льна — 1 ч. л.

Ужин

Запечённый лосось с киноа и тушёными овощами.

Перекус (за 1–1,5 часа до сна)

Стакан кефира 1% (200 мл) или горсть несолёного творога.

© pressfoto/Freepik

Главное о здоровом рационе

Здоровое питание — это инвестиция в ваше качество жизни. Рацион не должен быть скучным или однообразным: экспериментируйте с рецептами, пробуйте новые продукты и прислушивайтесь к своему телу. Баланс, разнообразие и умеренность — вот три самые важные вещи.

