Врачи рассказали, когда плесень на еде может быть смертельно опасна

Плесень на еде часто выглядит безобидно, но её тонкие корни могут уходить глубоко внутрь и выделять токсины. Разобрались, в каких случаях повреждённый участок можно срезать, а когда продукт лучше сразу выбросить.

Почему плесень опасна

Это микроскопические грибы, которые растут на продуктах. Даже небольшое пятно может означать, что изменения уже затронули более глубокие слои. В этих зонах накапливаются ядовитые вещества — микотоксины. Они могут вызывать аллергические реакции, проблемы с дыханием и поражать внутренние органы. Самые известные из них — афлатоксины — связаны с повреждением печени и повышенным риском рака.

Холод замедляет рост микробов, но не останавливает его полностью. Многие виды плесени могут расти при низких температурах. Такие грибы также хорошо переносят соль и сахар. Поэтому они могут появляться в джемах и желе, а также на вяленом и солёном мясе: ветчине, беконе и салями.

Когда плесень можно срезать

Плотные и сухие продукты, в которых плесень медленно распространяется внутри, можно спасти. Это твёрдые и полутвёрдые сыры: чеддер, пармезан, швейцарский сыр. А также овощи и фрукты с низкой влажностью, например капуста, морковь или болгарский перец.

Врачи Mayo Clinic советуют срезать заплесневелый участок с запасом не менее 2,5 см вокруг и ниже пятна. Важно не касаться плесени ножом, чтобы не перенести споры на чистую часть продукта.

Когда еду лучше сразу выбросить

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупреждает: плесень нельзя срезать с продуктов с высокой влажностью и пористой структурой. В таких случаях гриб быстро распространяется внутрь, даже если на поверхности видно только небольшое пятно.

Это хлеб и выпечка, мягкие сыры, творог, сливочный сыр, рикотта, йогурт и сметана, крупы и макароны, готовые блюда и остатки еды. Варенье, соусы, орехи и бобовые небезопасны, потому что микотоксины в них распространяются по всему продукту.

Мягкие фрукты и овощи: помидоры, огурцы, персики, ягоды тоже лучше выбросить. В них плесень легко проникает под кожуру и остаётся незаметной.

В случае с мясом и птицей главная опасность не в плесени, а в бактериях. Сложность в том, что они не всегда меняют вкус, цвет или запах мяса. При разложении образуются токсичные вещества, которые могут вызывать тошноту, рвоту, боли в животе, головные боли и резкое ухудшение самочувствия. В тяжёлых случаях страдают кишечник, почки и нервная система.

Даже термическая обработка не делает такой продукт безопасным. Многие бактериальные токсины сохраняются при нагревании. Поэтому санитарные службы не рекомендуют пытаться срезать повреждённые участки: при любых признаках порчи мясо и птицу нужно выбросить.

Как снизить риск появления плесени

Чистота помогает сдерживать рост плесени. Её споры легко скапливаются в холодильнике, на кухонных полотенцах и предметах для уборки.

Раз в несколько месяцев холодильник моют раствором пищевой соды и вытирают насухо. Плесень на резиновых уплотнителях удаляют раствором с отбеливателем. Кухонные тряпки и губки важно регулярно стирать или менять: затхлый запах говорит о том, что они разносят споры. В помещении лучше поддерживать влажность ниже 40%.

Как защитить продукты от плесени

Готовые блюда накрывают, чтобы снизить контакт со спорами из воздуха. Влажные продукты — нарезанные фрукты, овощи и салаты — хранят под пищевой плёнкой или в закрытых контейнерах.

Открытые банки со скоропортящейся едой перекладывают в чистую посуду и сразу убирают в холодильник. Такие продукты не держат при комнатной температуре дольше двух часов. Остатки еды используют в течение трёх-четырёх дней.

Главное: плесень можно срезать только с плотных и сухих продуктов

Плесень на продуктах — это не только поверхностный налёт. Она относится к микроскопическим грибам, которые проникают глубоко внутрь еды и вырабатывают токсичные вещества. Поэтому решение «срезать или выбросить» зависит не от размера пятна, а от структуры продукта. Плотные и сухие продукты можно спасти, если удалить поражённый участок с достаточным запасом. Мягкие, влажные и пористые продукты, а также готовые блюда и мясо при появлении плесени становятся небезопасными. Ориентироваться на запах или вкус в таких случаях нельзя: опасные токсины и бактерии не всегда заметны. Поэтому при малейших сомнениях разумнее отказаться от продукта. Такой подход снижает риск пищевых отравлений и долгосрочных последствий для здоровья.

