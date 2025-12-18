Найден неожиданный продукт для профилактики деменции

Потребление жирного сыра (больше 20%) и сливок может быть связано с более низким риском развития деменции.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Neurology. Учёные проанализировали данные 27 670 человек в Швеции, средний возраст которых на начало исследования составлял 58 лет. Наблюдение длилось в среднем 25 лет. Участники фиксировали, что они ели, и отвечали на вопросы о том, как часто употребляли определённые продукты в течение последних нескольких лет. Также они обсуждали с исследователями, как именно готовят еду.

Исследователи сравнили людей, которые потребляли 50 граммов или больше жирного сыра (бри, чеддер, гауда) ежедневно, с теми, кто ел меньше 15 граммов в день. Например, 50 граммов сыра — это примерно два ломтика чеддера или половина стакана тёртого сыра. Стандартная порция — около 28 граммов (два тонких ломтика или один толстый). Среди тех, кто ел больше жирного сыра, деменция к концу исследования развилась у 10%. Среди тех, кто ел меньше, — у 13%. В целом за время исследования болезнь развилась у 3000 человек.

С поправкой на возраст, пол, образование и качество питания исследователи обнаружили, что у людей, которые ели больше жирного сыра, риск развития деменции был на 13% ниже по сравнению с теми, кто ел меньше. Рассматривая конкретные типы деменции, они обнаружили, что у людей, потреблявших больше сыра, риск сосудистой деменции был ниже на внушительные 29%. Выводы исследования не распространяются на носителей варианта гена APOE4, который отвечает за развитие болезни Альцгеймера.

При этом учёные не обнаружили связи между риском деменции и потреблением обезжиренного сыра, обезжиренных сливок, молока (как цельного, так и обезжиренного), сливочного масла или кисломолочных продуктов — йогурта или кефира.

Авторы указывают на два важных ограничения в исследовании. Во-первых, участники были только из Швеции, поэтому результаты могут не совпадать для других популяций. Во-вторых, это наблюдательное исследование, оно указывает на ассоциации, но не доказывает причинно-следственной связи.

В диете MIND, которая разработана для профилактики деменции, сыр рекомендуют ограничивать: допускаются 1–2 ломтика в неделю как раз из-за высокого содержания насыщенных жиров. В качестве источника полезных жиров рекомендуют жирную рыбу, оливковое масло, орехи и семена.

