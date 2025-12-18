Назван фрукт, который помогает при запорах лучше лекарств

Киви влияет на пищеварение и работу иммунной системы. Разобрались, чем полезен фрукт и в каких случаях его стоит есть осторожно.

© Freepik

Питательная ценность

Киви сочетает низкую калорийность и богатый состав. В одном плоде среднего размера около 40–50 ккал, при этом он даёт организму витамины, минералы и клетчатку без лишней сахарной нагрузки.

Его главная сильная сторона — витамин C. Уже 100 г свежей мякоти покрывают большую часть суточной нормы. Клинические исследования показывают, что витамин C из киви хорошо усваивается, поэтому фрукт рассматривают как пищевую альтернативу добавкам.

По данным Cleveland Clinic, в составе также есть витамин E и витамин K. Первый помогает клеткам справляться с окислительным стрессом и поддерживает иммунитет. Витамин K участвует в процессах, связанных со здоровьем костей и свёртыванием крови.

Минеральный состав тоже заслуживает внимания. Плод даёт калий, который важен для работы мышц и нервной системы, а также медь и фолиевую кислоту. Эти вещества участвуют в обновлении тканей и поддержке обменных процессов.

Антиоксидантные свойства

Киви содержит несколько групп антиоксидантов, в том числе каротиноиды и полифенолы. Эффект зависит от совместного действия разных соединений, которые помогают клеткам противостоять влиянию свободных радикалов.

Рацион с высоким содержанием антиоксидантов ассоциируют с более низкой частотой хронических заболеваний. При этом врачи подчёркивают, что такие продукты поддерживают общее состояние здоровья, но не заменяют профилактику и лечение конкретных болезней.

Польза для пищеварения

Киви содержит растворимые и нерастворимые волокна. Они делают стул мягче и поддерживают нормальную работу кишечника. Это важно, если есть склонность к запорам.

© Freepik

Исследование в журнале Nutrition reviews in gastroenterology показывает, что два плода в день могут улучшать частоту стула у взрослых с функциональными запорами. В других работах киви показало сопоставимый эффект с черносливом и псиллиумом, но при этом реже вызывало нежелательные реакции со стороны желудочно-кишечного тракта.

Дополнительную роль играет фермент актинидин. Он участвует в расщеплении белков и может снижать чувство тяжести после еды.

Польза для кожи

Витамин C участвует в выработке коллагена и влияет на упругость и эластичность кожи. Антиоксиданты в составе фрукта помогают клеткам противостоять окислительному стрессу под действием ультрафиолета и загрязнений окружающей среды.

При этом заметные изменения возможны только при регулярном употреблении и на фоне сбалансированного рациона.

Вред киви

Аллергические реакции

Основной аллерген — фермент актинидин, а также некоторые белки мякоти и кожуры. Возможны зуд во рту и горле, отёк губ или языка, сыпь, першение, реже — затруднённое дыхание и снижение артериального давления. У детей такие реакции встречаются чаще, чем у взрослых.

Проблемы с желудочно-кишечным трактом

© Freepik

Киви в целом хорошо переносится. Для взрослых безопасной считают порцию до двух плодов в день, а для детей — около половины плода. При большем количестве, а также при чувствительном пищеварении или обострении гастрита, панкреатита и язвенной болезни фрукт может вызывать жжение, изжогу, вздутие или диарею.

Как включить киви в рацион

Лучше есть киви свежим. При приготовлении соков и пюре часть клетчатки теряется, а термическая обработка снижает активность ферментов.

Фрукт подходит и как самостоятельный перекус, и как часть блюда — например, в кашах или йогурте. Такой формат снижает риск дискомфорта со стороны желудка у людей с чувствительным пищеварением.

Стоит обращать внимание на спелость: плод должен быть упругим, но не твёрдым. Спелое киви можно хранить в холодильнике несколько дней. Перед употреблением его достаточно промыть водой.

Главное: эффект киви зависит от количества

Киви — полезный фрукт, который хорошо вписывается в повседневный рацион. Он может поддерживать пищеварение и иммунитет, если есть его регулярно и в разумном количестве. При этом важно учитывать индивидуальные реакции: при чувствительном желудке или аллергии киви лучше есть осторожно или исключить совсем.

Важные исследования