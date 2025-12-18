Врач разоблачила главный миф о гастрите

Рекомендация при гастрите есть только пресное и приготовленное на пару устарела. Врач-гастроэнтеролог Вероника Алексеевна Самолетова рассказала «Рамблеру», почему боль в животе после еды — это не гастрит и кому действительно нужна диета.

Почему гастрит не болит

Гастрит — это воспаление слизистой желудка. Чаще всего оно возникает из-за бактерии Helicobacter pylori, но могут быть и другие причины:

инфекции,

алкоголь,

лекарства,

системные заболевания.

В слизистой желудка нет болевых рецепторов, поэтому гастрит обычно протекает без симптомов. Неприятные ощущения после еды связаны с другим заболеванием.

«Не все правильно интерпретируют термины. Гастрит — это воспаление, и человек его не ощущает. Жалобы на боль в области желудка, жжение, тяжесть после еды в современной гастроэнтерологии обозначается термином "диспепсия"». Самолетова Вероника Алексеевна врач-гастроэнтеролог Lahta Clinic

Диспепсию считают расстройством пищеварения. Гастрит может его спровоцировать, но это не обязательное условие. Киотский консенсус по гастриту выделил диспепсию, вызванную Helicobacter pylori, в отдельное заболевание.

Диета при гастрите

Специальной диеты или режима питания для пациентов с гастритом нет. Рекомендации полностью отказаться от копчёного, сладкого и жареного устарели. Всемирная организация гастроэнтерологов вообще не упоминает диетотерапию как метод лечения гастрита. При этом некоторые ограничения в еде могут быть полезны для пациентов с диспепсией.

«Еда никак не влияет на слизистую оболочку желудка, поэтому при гастрите диеты не нужны. Если мы говорим про диспепсию, здесь важно отслеживать переносимость продуктов и подбирать индивидуальный режим питания», — говорит врач.

Например, у кого-то после кофе начинается жжение в области желудка, а кто-то спокойно его переносит. Здесь врачи ориентируются на ощущения самого пациента.

При функциональных расстройствах пищеварения рекомендуют есть часто и небольшими порциями, тщательно пережёвывая пищу.

«Рекомендация актуальна для пациентов, у которых бывает тяжесть в животе после еды. Некоторым становится лучше после перехода на перетёртую и тёплую, а не горячую еду», — комментирует гастроэнтеролог.

Острые и кислые продукты

Острое и кислое при гастрите можно. Некоторые исследования показывают, что перец чили, имбирь и другие специи могут быть даже полезны. Вещество капсаицин, которое придаёт им жгучий вкус, подавляет секрецию соляной кислоты и помогает заживлять слизистую.

«Может быть индивидуальная непереносимость, тогда острая и кислая еда будет усиливать симптомы диспепсии. В этом случае есть смысл ограничивать их, но гастрита от них не бывает», — комментирует врач.

Жирное и жареное

Для переваривания жирной пищи нужно больше желудочного сока. Поэтому у людей с диспепсией она может провоцировать изжогу. На течение гастрита жирная и жареная еда не влияет, но для общего здоровья полезно соблюдать баланс жиров в рационе. Их доля не должна превышать 25–30%.

«Лучше, чтобы жиры были преимущественно растительного происхождения и в еде преобладали омега-3 и омега-6 жирные кислоты», — советует гастроэнтеролог.

Сладости и газировка

Некоторые сладости, например шоколад, могут усиливать изжогу и жжение. То же самое касается газированных напитков.

«Сладости, газировка и ультрапереработанные продукты больше влияют на массу тела и микробиоту кишечника, чем на желудок. В них обычно много калорий и пищевых добавок», — уточняет врач.

Единственный продукт, который точно нужно исключить всем пациентам с диспепсией и гастритом, — алкоголь. Этанол раздражает желудочно-кишечный тракт и усиливает воспаление.

«Также имеет смысл ограничивать сильно солёную еду, так как она может, хотя и незначительно, повлиять на исходы гастрита», — уточняет гастроэнтеролог.

Главное: диета при гастрите не нужна

Еда не влияет на воспаление слизистой желудка, поэтому при гастрите соблюдать диету не нужно. Однако у пациентов с гастритом часто бывает диспепсия — расстройство пищеварения, из-за которого после еды появляются боль, изжога и чувство тяжести. В этом случае коррекция режима питания может облегчить симптомы. При диспепсии рекомендуют есть часто и небольшими порциями и ограничить потребление жирной пищи и продуктов-триггеров.

Текст проверила врач-гастроэнтеролог Вероника Самолетова.

