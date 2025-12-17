Этот фруктовый сок снижает давление

Это один из трёх самых популярных соков в России. Стакан яркого оранжевого напитка давно стал символом здорового питания и заботы об иммунитете. Его считают источником витаминов и энергии. Врач-терапевт Ирина Александровна Окольникова рассказала «Рамблеру», насколько обоснованно это мнение, чем апельсиновый сок полезен и какое количество помогает ощутить эффект.

Хотя о пользе фруктов знают практически все, в рационе среднего человека их не хватает. Исследование, опубликованное в BMC Medicine, показало, что большинство людей съедают лишь около 34% от рекомендованной нормы фруктов в день.

«Фруктовые соки — часто самый простой способ восполнить дефицит. Однако с точки зрения контроля сахара и насыщения цельный фрукт предпочтительнее. Хотя по содержанию витамина C апельсин и сок вполне сопоставимы, полноценной заменой фруктам он быть не может». Окольникова Ирина Александровна врач-терапевт, пульмонолог клиники Медскан/Hadassah

Апельсиновый сок промышленного производства бывает двух видов — прямого отжима и восстановленный. Первый получают из свежих апельсинов с последующей пастеризацией, второй делают из концентрата, разбавляя его водой. Оба варианта безопасны, но различаются по вкусу и степени обработки. При пастеризации часть витамина C разрушается. Потери зависят от температуры и времени обработки, но в среднем составляют 10–30%. При этом пастеризация позволяет продлить срок хранения, а оставшегося витамина C обычно достаточно, чтобы напиток оставался его значимым источником. В свежевыжатом соке витамин С остаётся в полном объёме.

Польза апельсинового сока

В одном стакане свежевыжатого апельсинового сока (240 мл) содержится в среднем:

калории: 112

углеводы: 26 г

клетчатка: 0,4 г

кальций 27 мг

сахар: 21 г

витамин С: 124 мг

калий: 496 мг

Снижает риск хронических заболеваний

Сок содержит антиоксиданты, которые защищают клетки от свободных радикалов и окислительного стресса. Кроме того, они уменьшают воспаление. Основные антиоксиданты — это аскорбиновая кислота, флавоноиды, каротиноиды. Исследования показывают, что ежедневный стакан апельсинового сока повышает уровень антиоксидантов.

Укрепляет иммунную систему

Витамин важен для иммунитета. Кроме того, он поддерживает формирование костной ткани и ускоряет заживление ран.

Поддерживает здоровье сердца

Исследование, опубликованное в Lipids in Health and Disease, показало, что сок снижает уровень холестерина. В другом исследовании учёные пришли к выводу, что регулярные примерно два стакана в день могут снижать артериальное давление у людей с гипертонией. Однако следует отметить, что оба исследования были небольшие.

Предотвращает образование камней в почках

Есть данные, что апельсиновый сок повышает щёлочность мочи. Более щелочная моча снижает риск образования минеральных отложений в почках, которые вызывают боль и дискомфорт.

Вред апельсинового сока

«В апельсиновом соке, даже свежевыжатом, нет большей части волокон. Поэтому сахар из него усваивается быстрее, а чувство сытости слабее. При этом, чтобы получить один стакан сока (200–250 миллилитров), нужно 2–3 апельсина, и калорийность оказывается выше, чем у одного фрукта», — поясняет специалист.

Апельсиновый сок полезен многим, но его стоит ограничить в следующих случаях:

Диабет — повышает уровень сахара в крови.

— повышает уровень сахара в крови. Ожирение и метаболический синдром — много калорий и фруктозы.

— много калорий и фруктозы. Хроническая болезнь почек — высокое содержание калия может быть опасно.

— высокое содержание калия может быть опасно. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь или язва — кислота раздражает желудок и пищевод.

— кислота раздражает желудок и пищевод. Чувствительные зубы — кислота разрушает эмаль.

— кислота разрушает эмаль. Некоторые лекарства — сок может влиять на их эффективность.

Сколько сока можно пить

Специалисты рекомендуют выпивать не больше одного стакана в день. Такое количество позволяет контролировать калории и помогает предотвратить скачки уровня сахара в крови.

При выборе магазинного сока отдавайте предпочтение 100%-ному апельсиновому соку без добавленного сахара.

При выборе апельсинов для свежевыжатого сока:

Выбирайте тяжёлые апельсины относительно их размера. В таком плоде больше сока.

апельсины В таком плоде больше сока. Кожура должна быть гладкой, блестящей и упругой, без пятен.

без пятен. Крупные плоды могут оказаться сухими, поэтому часто лучше выбирать плоды среднего размера.

Сок пейте сразу после приготовления — так сохраняются витамины и вкус.

Главное

Апельсиновый сок — источник витамина C и антиоксидантов. Он укрепляет иммунитет, поддерживает здоровье сердца и снижает риск камней в почках. В нём мало клетчатки, сахар усваивается быстро, калорийность выше, чем у цельного фрукта, поэтому его стоит ограничить при диабете, ожирении. Рекомендуется не более одного стакана в день. При покупке выбирайте 100%-ный сок без добавленного сахара, а для свежевыжатого дома — тяжёлые плоды среднего размера с гладкой кожурой. Пейте сок сразу после приготовления.

Текст проверила врач-терапевт Окольникова Ирина Александровна, стаж 21 год.

