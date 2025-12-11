Врач разоблачила мнимую пользу популярного продукта

В перце содержится жгучее вещество, которое влияет на здоровье. Врач-гастроэнтеролог Мария Юрьевна Петраченкова рассказала «Рамблеру», в каких случаях острая еда может быть полезной, а кому лучше от неё отказаться.

© pvproductions/Freepik

За остроту отвечает органическое соединение капсаицин, которое перец вырабатывает для защиты от травоядных. Когда капсаицин касается рецепторов во рту и на коже, организм сразу реагирует — появляется жар, пощипывание и лёгкое чувство боли, которое и называют остротой.

«То, сколько остроты может выдержать человек, во многом определяет генетика и привычка к такой еде. У носителей одного варианта определённого гена чувствительность выше — они ощущают жжение намного сильнее. Другие могут есть даже самый жгучий чили и почти его не чувствовать». Петраченкова Мария Юрьевна врач-гастроэнтеролог, гепатолог

Некоторые исследования также показывают: чем больше острой еды в рационе, тем выше болевой порог и тем лучше человек переносит острое.

Польза острой еды

Ускоряет метаболизм

Мнение о том, что острая еда может «разогнать метаболизм», довольно популярно, но убедительных научных данных в его пользу нет. Хотя некоторый эффект есть, он ограниченный и кратковременный. Капсаицин действительно может слегка повысить расход энергии. Это связано с тем, что организм выделяет больше тепла. Кроме того, у некоторых людей острая еда снижает чувство голода, что косвенно может повлиять на количество калорий.

«Острые блюда не ускоряют метаболизм настолько, чтобы влиять на вес заметно. Нельзя похудеть, просто добавив перец чили. Пищеварение регулирует множество механизмов, и острота почти не меняет скорость прохождения пищи», — объясняет специалист.

Польза для сердечно-сосудистой системы

В исследовании, опубликованном в журнале Angiology, авторы обнаружили, что по сравнению с теми, кто редко (менее одного дня в неделю) ел острую пищу, у тех, кто ел острое чаще, был на 12% более низкий риск смерти от любых причин. Кроме того, употребление острой еды связано с заметно меньшим риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Однако в отношении смертности от инсульта такой связи установлено не было.

Заказать любимые продукты можно с доставкой — это удобно и выгодно.

Что касается влияния острой еды на артериальное давление, выводы учёных неоднозначны. Например, крупное исследование среди жителей Китая показало, что у женщин, которые регулярно добавляют в рацион острый перец и специи, систолическое (верхнее) давление чуть ниже, а случаи гипертонии встречаются реже. Но более широкий обзор клинических исследований, опубликованный в журнале Phytotherapy Research, показал, что прямого влияния капсаицина на давление у взрослых нет: если эффект и проявляется, то он очень слабый и нестабильный.

© jcomp/Freepik

Антимикробные свойства

Есть данные, что капсаицин из перца замедляет рост бактерий и грибков, повреждает их мембраны и снижает количество токсинов. Кроме того, регулярное употребление острой еды может поддерживать баланс микрофлоры и оказывать мягкое профилактическое действие на здоровье кишечника.

Вред острой еды

Раздражение ЖКТ. Капсаицин стимулирует болевые рецепторы в пищеварительном тракте. У людей с гастритом, рефлюксом (ГЭРБ) или язвой это усиливает боль, спазмы и тошноту.

Капсаицин стимулирует болевые рецепторы в пищеварительном тракте. У людей с гастритом, рефлюксом (ГЭРБ) или язвой это спазмы и тошноту. Усиление изжоги. Острая еда может расслабить нижний пищеводный сфинктер. Это позволяет желудочной кислоте подниматься в пищевод, вызывая жжение.

Острая еда может расслабить нижний пищеводный сфинктер. Это позволяет желудочной кислоте подниматься в пищевод, вызывая жжение. Диарея и жжение при дефекации. Капсаицин проходит через кишечник и полностью не переваривается. Он продолжает раздражать слизистую, что приводит к жидкому стулу и неприятным ощущениям в области ануса, особенно при анальных трещинах.

Капсаицин проходит через кишечник и полностью не переваривается. Он продолжает раздражать слизистую, что приводит к жидкому стулу и в области ануса, особенно при анальных трещинах. Временная потеря вкуса. Если есть очень острую еду часто, вкусовые рецепторы могут терять чувствительность. Это защитная реакция на боль, которая снижает способность воспринимать другие вкусы.

«Ограничить или вовсе исключить острое следует людям с хроническим гастритом, язвой, повышенной кислотностью желудка, воспалительными заболеваниями кишечника, а также тем, у кого чувствительный ЖКТ или склонность к изжоге», — предупреждает специалист.

Как нейтрализовать остроту

Если после того, как вы съели острое блюдо, дискомфорт слишком сильный, пить воду смысла нет, это только разнесёт капсаицин по всей ротовой полости и усилит жжение. Это жирорастворимое вещество. Чтобы быстро снять жжение, нужен жир, белок или крахмал, которые его растворят или свяжут.

© Freepik

Поэтому лучше всего подходят:

Молочные продукты. Сделайте несколько глотков жирного молока, съешьте ложку сметаны или йогурта. Белок казеин в молоке связывает молекулы капсаицина, а жир его растворяет.

Сделайте несколько глотков жирного молока, съешьте ложку сметаны или йогурта. Белок казеин в молоке капсаицина, а жир его растворяет. Растительное масло. Подержите во рту немного оливкового или любого другого растительного масла. Это чистый жир, который быстро растворит и смоет капсаицин с рецепторов.

Подержите во рту немного оливкового или любого другого растительного масла. Это чистый жир, который быстро капсаицин с рецепторов. Крахмал и сахар. Быстро съешьте кусок хлеба, рис или крекер. Крахмал механически удалит капсаицин. Также поможет немного сахара или мёда — сладость перебивает ощущение боли.

Главное: острая еда может быть полезной, если желудок здоров

Острота блюд — это реакция организма на вещество капсаицин из перца, которое раздражает болевые рецепторы. Чувствительность к нему зависит от генетики и привычки. Регулярное употребление повышает болевой порог. Польза в том, что такая еда поддерживает микрофлору кишечника и может быть полезна для сердечно-сосудистой системы. Однако она может раздражать слизистую желудка, усиливать изжогу, вызывать диарею и временную утрату вкуса. Ограничить или исключить острое стоит при гастрите, язве, повышенной кислотности или воспалениях кишечника. Чтобы снять жжение, лучше использовать молоко, йогурт, сметану, растительное масло, хлеб, рис или мёд — они растворяют или связывают капсаицин.

Важные исследования