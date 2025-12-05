Врач напомнила, кому категорически нельзя есть красную икру

Врач‑терапевт Лиана Велодиевна Купрейшвили рассказала «Рамблеру», в каких случаях небольшая порция икры может быть полезной, а когда лучше её ограничить.

Красная икра — собирательный термин. Под ним объединяют икру нескольких видов лососёвых рыб — горбуши, кеты, кижуча, нерки и чавычи. У каждого вида есть свои вкусовые и питательные особенности.

До революции икра не пользовалась популярностью и не считалась деликатесом. Ценным пищевым продуктом её признали уже в советское время, когда благодаря технологии пастеризации появилась возможность поставлять её по всей стране.

© timolina/Freepik

Пищевая ценность красной икры

В красной икре есть полноценные белки, легкоусвояемые жиры, витамины и минералы, часто в более высокой концентрации, чем в мясной части рыбы. Она считается довольно калорийным продуктом. Однако качество сильно зависит от происхождения (вид рыбы, дикая или выращенная), условий обработки и хранения.

100 граммов красной икры горбуши содержат:

калорийность: 230 ккал

белок: 30,6 г

жиры: 11,5 г

витамин В1 (тиамин) — 0,5 мг — 33,3% от суточной нормы

витамин В2 (рибофлавин) — 0,4 мг — 22,2%

витамин E (альфа-токоферол) — 2,5 мг — 16,7%

магний (Mg) — 141 мг — 35,3%

натрий (Na) — 2245 мг — 172,7%

фосфор (P) — 426 мг — 53,3%

хлор (Cl) — 3283 мг — 142,7%

железо (Fe) — 2 мг — 11,1%

холестерин — 310 мг

насыщенные жирные кислоты — 2,1 г

Польза для здоровья

«Говорить о пользе красной икры довольно сложно, поскольку едят её нечасто и немного. Поэтому вклад в рацион с точки зрения витаминов и минералов небольшой, в отличие от основных продуктов». Купрейшвили Лиана Велодиевна терапевт, врач общей практики клиники Медскан/Hadassah

Классический вариант (икра + сливочное масло + белый хлеб) — это в первую очередь удовольствие и вкус, но не здоровое питание. Высокое содержание жиров (масло) и натрия (икра) делает такое сочетание калорийным и не самым полезным для сосудов, если есть это часто.

Цельнозерновой хлеб (источник клетчатки) или более диетическая основа (например, творожный сыр вместо масла или ломтик свежего огурца) полезнее и снижает общее количество насыщенных жиров.

Как выбрать качественную красную икру

© Artem Tryhub/iStock.com

Следует обратить внимание на несколько важных моментов:

Состав — икра, соль и консерванты (чаще всего Е200 или Е211).

(чаще всего Е200 или Е211). Икру лососёвых рыб заготавливают в период нереста, который обычно приходится на июль — сентябрь. Дата фасовки должна соответствовать этому периоду. Другая дата говорит о том, что икра была заморожена.

который обычно приходится на июль — сентябрь. должна соответствовать этому периоду. Другая дата говорит о том, что икра была заморожена. На жестяной банке цифры даты изготовления должны быть выдавлены изнутри, а не напечатаны или вдавлены снаружи.

изготовления должны быть а не напечатаны или вдавлены снаружи. На этикетке должен быть указан вид рыбы (горбуша, кета, нерка, кижуч и т. д.).

(горбуша, кета, нерка, кижуч и т. д.). Икринки должны быть целые, одного размера и цвета, не слипшиеся. Икра должна быть рассыпчатой (зернистой).

должны быть одного размера и цвета, Икра должна быть рассыпчатой (зернистой). Количество рассола должно быть минимальным, и он должен быть прозрачным.

должно быть и он должен быть прозрачным. Запах — едва уловимый, свежий, рыбный. Резкий, «селёдочный» или кислый запах — это признак некачественного продукта.

— едва уловимый, рыбный. Резкий, «селёдочный» или кислый запах — это признак некачественного продукта. Вкус — слабосолёный, без горечи и металлического привкуса.

У некоторых производителей на банках в составе указано растительное масло. Это может указывать на то, что оно было добавлено для придания более товарного вида изначально некачественному сырью.

Потенциальные риски и противопоказания

Красная икра — это питательный продукт, но из-за особенностей заготовки есть свои риски.

«Поскольку в икре довольно много соли, она не рекомендована людям с гипертонией, заболеваниями почек и при склонности к отёкам», — говорит специалист.

Икра содержит белок рыбы лососёвых пород — сильный пищевой аллерген. Кроме того, в ней есть консерванты (Е200 — сорбиновая кислота, Е211 — бензоат натрия), которые у некоторых людей могут провоцировать аллергические реакции или непереносимость.

Главное

Красная икра — источник полноценного белка, витаминов (B1, B2, E) и минералов. Она содержит легкоусвояемые жиры и полезные жирные кислоты. Однако она даёт минимальный вклад в рацион, а классическое сочетание с маслом и белым хлебом делает блюдо калорийным и солёным. Более здоровый вариант — сочетание с цельнозерновым хлебом, творожным сыром или овощами. Выбирайте качественную икру с прозрачным рассолом, целыми зёрнами и свежим запахом. Избегайте частого употребления при гипертонии, болезнях почек и аллергии на рыбу или консерванты.

Текст проверила Купрейшвили Лиана Велодиевна, Москва. Терапевт, врач общей практики (семейный врач), стаж 20 лет

