Эти продукты оказались лучше мяса

Врач-гастроэнтеролог Мария Юрьевна Петраченкова рассказала «Рамблеру» о плюсах и минусах субпродуктов и почему они подходят не всем.

В современном рационе субпродуктам часто не находится места. Их пользу недооценивают, хотя по содержанию полноценного белка, витаминов и минералов они могут превосходить привычное мясо. Неслучайно в дикой природе хищники в первую очередь стремятся получить именно внутренние органы — самые богатые нутриентами части добычи.

К категории подходящих для еды субпродуктов относятся печень, почки, сердце, язык, мозги и некоторые другие, включая лёгкие и вымя.

Пищевая ценность субпродуктов

Количество витаминов и минералов зависит от органа. Субпродукты — один из самых простых способов повысить уровень железа в рационе.

«Например, если сравнить куриную печень и такое же количество говяжьей вырезки, разница будет почти в три раза. Поэтому, если нужно поднять уровень железа, субпродукты могут быть хорошим дополнением к рациону». Петраченкова Мария Юрьевна врач-гастроэнтеролог, гепатолог

На основе данных из исследования, опубликованного в Nutrients:

Говяжья печень — концентрат питательных веществ. В 100 г около 19,6 г белка, а по содержанию ниацина, пантотеновой кислоты и витамина B12 она одна из самых насыщенных среди субпродуктов.

— концентрат питательных веществ. В 100 г около 19,6 г белка, а по содержанию ниацина, пантотеновой кислоты и она одна из самых насыщенных среди субпродуктов. Почки дают примерно 17,4 г белка на 100 г и могут быть источником железа, цинка и фосфора.

дают примерно 17,4 г белка на 100 г и могут быть источником цинка и фосфора. Сердце — около 17,5 г белка на 100 г. Оно богато витаминами группы B и минералами, включая железо.

— около 17,5 г белка на 100 г. Оно богато витаминами группы B и минералами, включая железо. Язык — примерно 17,4 г белка на 100 г, плюс витамины группы B и важные микроэлементы.

Все основные субпродукты дают 17–20 г белка на 100 г — показатель, сопоставимый с обычным мясом. При этом суточная норма белка — от 1 до 1,5 грамма на 1 кг массы тела. Для человека весом 70 килограммов это будет 70–105 граммов. Витамины группы B поддерживают обмен веществ и нервную систему, а железо, цинк и фосфор — минералы, необходимые для иммунитета и крови.

Возможные риски и ограничения

«В умеренных количествах субпродукты есть можно. Однако следует учесть, что некоторые из них, например язык и мозги, содержат много насыщенных жиров, поэтому людям с повышенным холестерином или риском сердечно-сосудистых болезней лучше выбирать более постное мясо. При подагре тоже стоит быть осторожным. В субпродуктах много пуринов, и они могут усиливать симптомы заболевания», — говорит специалист.

Печень — один из самых богатых источников витамина A (ретинола). Его содержание очень высокое и сильно превосходит суточную норму. Поэтому не рекомендуется есть её чаще 1–2 раз в неделю. Беременным лучше и вовсе её исключить.

Есть важный аспект, который связан с функцией органов. Печень и почки животных накапливают не только полезные вещества, но также могут содержать токсины, паразитов или тяжёлые металлы. Поэтому особенно важно покупать субпродукты у проверенных продавцов.

Как подготовить субпродукты:

Они должны быть свежими, так как заморозка портит текстуру.

так как заморозка портит текстуру. Перед готовкой важно тщательно очистить субпродукты: удалить плёнки, сосуды, жёлчные протоки (для печени), оболочки и лишнюю соединительную ткань (для сердца, почек).

субпродукты: удалить плёнки, сосуды, жёлчные протоки (для печени), оболочки и лишнюю (для сердца, почек). Многие субпродукты лучше предварительно вымочить. Например, печень можно замочить в молоке, лимонном соке или слабом растворе уксуса — это помогает смягчить вкус и убрать горечь.

Например, печень можно замочить в молоке, лимонном соке или слабом растворе уксуса — это помогает смягчить вкус и убрать горечь. Почки часто замачивают в подсоленной воде с добавлением уксуса или лимона — это помогает устранить «аммиачный» запах.

Главное

Субпродукты — печень, почки, сердце, язык и мозги — часто недооценивают, хотя они содержат столько же белка, сколько мясо, а иногда и больше витаминов и минералов. Например, говяжья печень богата белком, витамином B12 и железом. Они поддерживают обмен веществ и нервную систему, помогают восполнить железо, цинк и фосфор и могут быть полезны при низком уровне железа. Однако стоит помнить о рисках. Жирные субпродукты (язык, мозги) не подходят людям с высоким холестерином, печень содержит много витамина A, и её можно есть не чаще 1–2 раз в неделю, а беременным лучше и вовсе её избегать. Органы животных могут накапливать токсины, поэтому важно выбирать качественный продукт. Людям с подагрой стоит быть осторожными из-за пуринов. Субпродукты — полезная добавка к рациону, но важно соблюдать меру и технологию приготовления.

Текст проверила Петраченкова Мария Юрьевна, врач-гастроэнтеролог, гепатолог, стаж 15 лет.

