Учёные объяснили, чем овсянка лучше хлеба
Углеводы углеводам рознь: одни полезны и помогают похудеть, а из-за других прибавляется вес и развиваются болезни. Разобрались, какие бывают углеводы и как они влияют на здоровье.
В мае 2025 года в журнале JAMA Network Open вышло крупное исследование о влиянии углеводов на продолжительность жизни женщин. Учёные из Университета Тафтса и Медицинской школы Гарварда проанализировали рацион 47 тысяч женщин от 70 до 93 лет. Участницы десятилетиями заполняли подробные анкеты о питании, а исследователи сопоставляли качество углеводов в их рационе с тем, как они старели.
Под «здоровым старением» учёные понимали не только отсутствие хронических болезней, но и сохранение физической активности, ясного мышления и хорошего психического здоровья. Этим критериям соответствовали только 8% женщин.
По результатам анализа, у тех, кто ел больше сложных углеводов (овощей, фруктов, цельных злаков, бобовых) и клетчатки в среднем возрасте, шанс сохранить здоровье в старости был на 6–37% выше. А вот избыток рафинированных углеводов (белый хлеб, выпечка, шлифованный рис) и крахмалистых продуктов дал противоположный эффект.
Какими бывают углеводы
Простыми и сложными. Простые состоят из одной (например, глюкоза) или двух (сахароза) молекул сахара. Организму не нужно тратить энергию и время на их расщепление, они сразу всасываются в кровь.
Примеры еды с простыми углеводами:
- сладкие газировки,
- сладости,
- фруктовые соки (даже натуральные),
- мёд,
- выпечка из муки высшего сорта.
Сложные углеводы состоят из длинных цепочек сахаров, которые расщепляются медленно. Они равномерно и в течение долгого времени снабжают организм энергией.
Примеры:
- цельнозерновые продукты (овсянка, гречка, бурый рис),
- бобовые,
- овощи,
- фрукты,
- орехи,
- семена.
Почему сложные углеводы так полезны
Здесь дело не только в самом качестве этих углеводов, но и в продуктах, в которых они содержатся. Вот несколько ключевых полезных свойств сложных углеводов и продуктов, где их много.
Клетчатка
Это сложный углевод, который содержится в бобовых, овощах, фруктах и цельнозерновых продуктах. Она замедляет усвоение пищи, даёт чувство сытости и хорошо влияет на метаболизм. Особенно важно это в среднем возрасте, когда обмен веществ естественным образом замедляется.
Кроме того, клетчатка снижает скорость подъёма сахара в крови и улучшает чувствительность клеток к инсулину, что снижает риск диабета 2-го типа.
Витамины, минералы и фитонутриенты
Продукты, богатые сложными углеводами, также содержат важные для здоровья нутриенты, в частности:
- витамины группы B (фолаты, В6, тиамин) — необходимы для нормального обмена веществ и работы нервной системы;
- калий — регулирует артериальное давление;
- магний — нужен сердцу, сосудам и мышцам.
Овощи, фрукты, злаки и бобовые также содержат антиоксиданты, например каротиноиды и флавоноиды. Они борются с воспалением и окислительным стрессом — процессами, которые ускоряют старение.
Улучшают работу кишечника
Сложные углеводы — еда для полезных бактерий, которые вырабатывают бутират. Это короткоцепочечная жирная кислота, обладающая противовоспалительным свойством.
Есть данные, что у людей, которые едят много сложных углеводов, ниже жёсткость сосудов (это важный показатель здоровья сердечно-сосудистой системы).
Низкий гликемический индекс
Большинство цельных продуктов повышают сахар медленно, а не скачком. Глюкоза поступает в кровь по мере расщепления сложных углеводов, на это нужно время. Таким образом, организм дольше снабжается энергией, а нагрузка на поджелудочную железу снижается.
Одинаковая калорийность, но разные эффекты
Сравним цельнозерновой хлеб и белый хлеб из муки высшего сорта. Калорийность у этих продуктов примерно одинаковая — 250–270 ккал на 100 г. Однако эффекты будут разными:
- Белый хлеб быстро расщепляется, и почти все калории усваиваются.
- Цельнозерновой хлеб за счёт обилия клетчатки будет перевариваться дольше.
- Цельнозерновой хлеб содержит намного больше минералов и витаминов.
Мы уже сказали, что из-за рафинированных углеводов бывают скачки инсулина и сахара. Со временем такие колебания повышают риск:
- ожирения,
- диабета 2-го типа,
- сердечно-сосудистых болезней,
- хронического воспаления,
- деменции.
Именно из-за простых сахаров углеводы часто демонизируют. Так возникла мода на кето-диету и другие системы питания с очень низким содержанием углеводов. Однако при таком рационе человек лишает организм клетчатки и других ценных нутриентов. Проблема здесь не в углеводах, а в их качестве.
Главное
Качество углеводов важнее их количества. Цельные злаки, овощи, фрукты и бобовые снабжают организм клетчаткой, минералами и антиоксидантами. Такой рацион замедляет старение. Простые углеводы дают противоположный эффект. Поэтому ключевая стратегия здорового питания — не отказ от углеводов, а разумный выбор их источников.
