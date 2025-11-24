Мандарины — самые популярные зимние фрукты: их легко чистить, они сладкие и питательные. Разобрались, какие свойства делают их полезными, в каких случаях они могут навредить, чем отличаются от клементинов и почему о некоторых особенностях цитрусов говорят редко.

Состав и питательные вещества

Мандарины содержат витамины и минералы, которые поддерживают организм зимой. Один плод даёт около 47 калорий, 12 граммов углеводов и до 2 граммов клетчатки, а также обеспечивает значительную часть суточной нормы витамина С. В мандаринах есть витамин А, калий и витамины группы B — тиамин, пиридоксин и фолиевая кислота.

По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), клементины близки по составу, но дают больше витамина С — около 36 мг на плод. Этот гибрид мандарина отличается сладким вкусом и тонкой кожурой. В клементинах есть витамин Е, витамин B6, кальций, калий и железо.

Такой набор биологически активных веществ делает мандарины и клементины удобным способом получить витамины и антиоксиданты в сезон, когда выбор свежих фруктов ограничен.

Антиоксидантные свойства

Мандарины содержат антиоксиданты, которые защищают клетки от вредного воздействия свободных радикалов. В мякоти и кожуре есть флавоноиды — соединения, которые снижают уровень окислительного стресса, уменьшают воспаление, поддерживают здоровье сосудов.

Национальный институт здравоохранения США (NIH) выделяет бета-криптоксантин как один из основных каротиноидов в мандаринах и клементинах. Он придаёт плодам оранжевый цвет и превращается в организме в витамин А. Это соединение укрепляет эпителиальные ткани и поддерживает работу иммунной системы.

Укрепление иммунной системы

Витамин С влияет на активность Т-клеток — ключевых иммунных клеток, которые распознают и уничтожают вирусы и бактерии. Он также усиливает работу фагоцитов, которые удаляют микробы и повреждённые элементы.

Национальный институт здравоохранения США (NIH) напоминает, что витамин С участвует в синтезе коллагена и помогает тканям заживать. Он влияет на синтез нейромедиаторов, в том числе дофамина и норадреналина. Витамин С также улучшает усвоение железа.

Поддержка пищеварения

Клетчатка в мандаринах улучшает работу кишечника и снижает риск запоров. Регулярное употребление клетчатки формирует здоровую микробиоту и помогает контролировать уровень воспаления в кишечнике. Мандарины замедляют всасывание углеводов, поэтому уровень глюкозы после еды остаётся более стабильным.

Влияние на сердечно-сосудистую систему

Флавоноиды и витамин С в мандаринах уменьшают воспаление и поддерживают нормальную функцию сосудистой стенки. Эти соединения улучшают работу эндотелия и снижают активность процессов, связанных с тромбообразованием. Согласно обзору, опубликованному в American Journal of Biomedical Science & Research, цитрусовые помогают снижать уровень холестерина и триглицеридов, а калий в составе мандаринов поддерживает здоровые показатели артериального давления.

Вред мандаринов

Аллергические реакции

Мандарины редко вызывают аллергию, но это возможно. Она проявляется зудом, покраснением кожи, сыпью или неприятными ощущениями во рту. У людей с чувствительностью к пыльце берёзы может возникать оральный аллергический синдром: после употребления цитрусовых появляется лёгкий зуд во рту или небольшая отёчность губ.

Влияние на желудок

Высокая кислотность мандаринов может усиливать неприятные ощущения у людей с гастритом, язвой или ГЭРБ. Кислота провоцирует изжогу и раздражение слизистой, поэтому при таких заболеваниях лучше есть мандарины в небольшом количестве.

Ограничения при диабете

Несмотря на низкий гликемический индекс, мандарины содержат природные сахара. Людям с диабетом важно учитывать общий объём углеводов в рационе. Обычно 1–2 плода дают умеренный подъём глюкозы, но большое количество фруктов может повысить суммарную углеводную нагрузку за день.

Взаимодействие с лекарствами

Цитрусовые содержат соединения, которые могут влиять на работу фермента CYP3A4 в печени. Он отвечает за метаболизм многих лекарств. Такие взаимодействия возможны у препаратов из групп иммунодепрессантов, некоторых сердечных средств и лекарств от онкологических заболеваний.

Как получить максимум пользы от мандаринов

Оптимальная порция — 1–2 мандарина в день. Людям с диабетом стоит ориентироваться на общий углеводный баланс, а тем, у кого есть гастрит или ГЭРБ, лучше есть небольшое количество фруктов равномерно в течение дня.

Чтобы мандарины приносили больше пользы:

Лучше есть плоды целиком, а не в виде сока — так сохраняются волокна и каротиноиды.

а не в виде сока — так сохраняются волокна и каротиноиды. Сочетание с белком и полезными жирами снижает кислотную нагрузку и помогает дольше сохранять сытость.

снижает кислотную нагрузку и помогает дольше сохранять сытость. Газированные напитки усиливают кислотность, поэтому лучше избегать такого сочетания.

Как выбирать и хранить мандарины

При комнатной температуре мандарины сохраняют свежесть около 5–7 дней. В холодильнике этот срок увеличивается до двух недель. Лучше всего хранить фрукты в ящике для овощей: низкая температура и циркуляция воздуха замедляют порчу и сохраняют аромат.

Можно ли замораживать мандарины

Если очистить плоды от кожуры, разделить на дольки и убрать в пакет для морозильной камеры, они сохраняются до одного года. Такой способ помогает продлить сезон и использовать фрукты для смузи, десертов или домашнего мороженого.

Как понять, что мандарин испортился

Признаки легко заметить:

мягкие или водянистые участки;

плесень белого или зелёно-голубого цвета;

морщинистая и тусклая кожура.

Такие плоды лучше выбросить.

Как сохранить мандарины свежими дольше

Не мойте мандарины заранее: от этого они быстрее портятся.

Держите их вдали от прямого солнечного света.

Для хранения дольше недели убирайте фрукты в холодильник без плотных пакетов, лучше использовать сетку или контейнер с отверстиями.

Очищенные дольки храните только в холодильнике и не дольше двух суток.

Главное

Мандарины остаются одним из самых доступных зимних фруктов. Они богаты витамином С, каротиноидами, флавоноидами и пищевыми волокнами. Эти соединения поддерживают иммунитет, помогают контролировать воспаление, улучшают состояние кожи и участвуют в защите сердца и сосудов. Несмотря на пользу, важно учитывать возможные риски: аллергические реакции, раздражение слизистой желудка при гастрите или ГЭРБ и влияние на метаболизм отдельных лекарств. Для большинства людей безопасная норма — 1–2 плода в день. Умеренное количество цитрусовых делает рацион более разнообразным и помогает поддерживать здоровье зимой.

Важные исследования