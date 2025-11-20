Учёные рассказали об опасностях имбиря

Имбирь улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет. Иногда лучше его избегать. Разобрались, чем так полезен этот корень и в чём его потенциальная опасность.

Колледж фармакологии Национального университета Сеула и Медицинская школа Национального университета Вьетнама напоминают, что имбирь используют в китайской и индийской медицине несколько тысяч лет. Растение ценят за противовоспалительные, антибактериальные и тонизирующие свойства. Это подтверждают и современные исследования.

Благодаря высокому содержанию антиоксидантов и других биологически активных веществ имбирь может снижать риск развития некоторых болезней. При этом нужно помнить и о противопоказаниях: некоторым людям его нужно употреблять с осторожностью или вовсе отказаться.

Польза имбиря

Корень имбиря — одно из самых изучаемых растений. В базе данных по биомедицинским исследованиям PubMed по слову ginger (имбирь) выдаётся около семи тысяч научных статей. При этом около 2800 статей — за последние пять лет.

Улучшение пищеварения

По данным исследования, опубликованного в Food&Science Nutrition, в корне имбиря содержатся ферменты, которые расщепляют кишечные газы. Это уменьшает вздутие и устраняет дискомфорт. Исследование, опубликованное в European Journal of Gastroenterology & Hepatology, показывает, что имбирь стимулирует моторику кишечника, ускоряет продвижение пищи и снижает риск запоров.

Противовоспалительное действие имбиря

Frontiers in Nutrition сообщает, что имбирь содержит биологически активные соединения, среди которых гингерол и шогаол с выраженными противовоспалительными свойствами.

Как показывают недавние работы, опубликованные в Wiley Online Library и MDPI, имбирь снижает мышечное воспаление и уменьшает симптомы артрита.

Важно. При артрите и других состояниях с болевым синдромом врач может назначить нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Имбирь ни в коем случае их не заменяет (как и другие лекарства).

Укрепление иммунитета

Исследование, опубликованное в Frontiers of Pharmacology, показало, что регулярное употребление имбиря улучшает работу иммунной системы и повышает способность организма бороться с инфекциями.

Работа из Cell Press показала, что имбирь эффективен против золотистого стафилококка, кишечной палочки и грибка кандиды. В другом исследовании, опубликованном в Journal of Nutrition & Intermediary Metabolism, ежедневный приём экстракта имбиря усиливал образование антител у участников, что косвенно подтверждает его благотворное влияние на иммунитет.

Облегчение симптомов простуды и тошноты

Убедительных данных о пользе имбиря при простуде пока нет. Клинических исследований на этот счёт не проводили. О пользе имбиря при простуде и гриппе можно говорить, учитывая его положительное влияние на иммунитет. Но есть исследования на животных, опубликованные в MDPI, где показаны противовирусные свойства сухого экстракта.

Ещё одно полезное свойство имбиря — он помогает при тошноте. В частности, исследование в MDPI показывает, что имбирь облегчает приступы тошноты у беременных, а также тошноту, связанную с некоторыми видами лечения (например, операциями или химиотерапией).

Противопоказания

Некоторым людям имбирь противопоказан. Например, он может навредить при некоторых болезнях или вступать в нежелательные реакции с определёнными лекарствами.

Кому лучше не употреблять имбирь

Имбирь не рекомендуется при болезнях, связанных с повышенной кровоточивостью, болезнях печени, а также перед операциями (поскольку он может усиливать кровотечение). Отметим, что доказательств относительно такого эффекта имбиря ещё недостаточно, но врач может предупредить в целях безопасности. Беременным также нужно обсудить с врачом возможность употреблять имбирь.

Возможные побочные эффекты

В целом имбирь безопасен. Однако, если употреблять его в больших количествах, могут последовать нежелательные эффекты, они описаны в статье в Current Therapeutic Research:

изжога,

расстройство желудка,

диарея.

У некоторых людей может быть аллергия на имбирь. Поэтому в первый раз корень лучше пробовать в небольших количествах (например, дотронуться языком), после чего подождать 20–30 минут.

Взаимодействие с лекарствами

По данным National Library of Medicine, имбирь может усиливать действие антикоагулянтов и антитромбоцитарных препаратов (например, варфарина, аспирина), повышая риск кровотечений. А по информации исследования в Complementary Therapies in Medicine, имбирь может повышать эффект сахароснижающих лекарств и препаратов от гипертонии.

Практические рекомендации по употреблению имбиря

Имбирь можно добавлять в чай, супы, смузи, блюда азиатской кухни. Лучше начинать с небольших порций и наблюдать за реакцией. Для ежедневного употребления подойдёт 1–2 грамма свежего корня или около 0,5–1 грамма порошка.

Не рекомендуется употреблять имбирь натощак при гастрите или повышенной кислотности. При беременности, хронических болезнях или приёме лекарств обязательно консультируйтесь с врачом.

Главное

Имбирь — источник биологически активных веществ. Умеренное употребление корня помогает уменьшить воспаление, улучшить работу желудочно-кишечного тракта и снизить выраженность тошноты. Однако важно помнить, что имбирь не заменяет лекарства. Людям с болезнями желудка, нарушениями свёртываемости крови или тем, кто принимает антикоагулянты, нужно быть осторожными.

