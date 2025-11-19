У чая и кофе богатый химический состав. Эти напитки могут влиять на работу сердца и риски развития депрессии и деменции. Терапевт Гаяне Арамовна Атамурадова рассказала «Рамблеру», какую потенциальную опасность может нести чай и в каких случаях полезен кофе. Публикуем вторую часть материала про чай.

Польза чая

Все чаи делают из листьев растения Camellia sinensis. В них много биологически активных компонентов, некоторые из них обладают антиоксидантным, противовоспалительным и антибактериальным эффектом и могут влиять на самочувствие.

Давление

Зелёный чай может незначительно снижать артериальное давление. Метаанализ 13 исследований, в которых участвовали 1367 человек, показал: регулярное потребление напитка снижает систолическое и диастолическое давление примерно на 2 мм рт. ст. Выраженный эффект был у людей с диагностированной артериальной гипертензией, у которых систолическое давление изначально было выше 130 мм рт. ст.

Болезни сердца

Чай положительно влияет на кардиометаболические показатели. Комплексный обзор 2022 года, включавший 13 метаанализов, подтвердил, что зелёный чай может снижать уровень:

артериального давления;

общего холестерина;

глюкозы;

массы тела.

Вероятно, такой эффект объясняется действием таннидов (дубильных веществ), кофеина и катехинов (антиоксидантов), которые влияют на внутренний слой стенок сосудов — эндотелий.

Важно: кардиометаболическое здоровье в первую очередь зависит от образа жизни, питания и физической активности, привычка пить чай служит только дополнением к ним.

Рак

Чай, особенно слабоферментированный, например жёлтый или зелёный, может быть профилактикой онкологических заболеваний. Такое действие объясняется высоким содержанием в нём полифенолов, в частности эпигаллокатехина-3-галлата (EGCG). Он работает как антиоксидант и помогает нейтрализовать свободные радикалы. Исследование Университета Айовы показало, что EGCG может подавлять рост раковых опухолей. Важно уточнить, что результаты были получены в лаборатории при высоких концентрациях вещества.

Деменция

Есть противоречивые данные о связи между чаем и деменцией. Например, метаанализ 2023 года показал, что регулярное потребление этого напитка снижает риск развития болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний на 29%. Однако большинство подобных исследований наблюдательные и не доказывают причинно-следственную связь.

Вероятно, чай может влиять на нервную систему за счёт содержания в нём кофеина (поэтому эти данные актуальны и для кофе). Однако неизвестно, есть ли от этого практическая польза.

«Аминокислота L-теанин, уникальная для чая, смягчает действие кофеина. Она усиливает генерацию альфа-волн в мозге, что обеспечивает состояние спокойной собранности без нервозности, характерной для чистого кофеина. Также L-теанин способствует выработке противомикробных пептидов, а полифенолы чая действуют как пребиотики, поддерживая здоровый баланс микрофлоры кишечника». Атамурадова Гаяне Арамовна врач-терапевт сети клиник «Семейная»

Вред чая

Чай тоже содержит кофеин, хотя и в меньших количествах, чем кофе. Поэтому некоторые предостережения, касающиеся кофе, актуальны и для него.

«Людям с повышенной чувствительностью к кофеину следует употреблять чай с осторожностью, особенно крепкие сорта», — комментирует терапевт.

Запивать лекарства чаем тоже нежелательно. Например, полифенолы в чае (особенно в чёрном) снижают всасывание негемового железа. Поэтому пациентам с железодефицитной анемией рекомендуют разграничивать время приёма препаратов и чаепития. Также осторожнее нужно быть с зелёным чаем.

«Он содержит витамин К, который может влиять на действие антикоагулянтов (препаратов, которые разжижают кровь). Людям, принимающим такие лекарства, лучше проконсультироваться с врачом, прежде чем пить зелёный чай», — комментирует терапевт Гаяне Атамурадова.

Также врачи не советуют пить горячий чай (и вообще обжигающие напитки) — он повышает риск рака пищевода. Международное агентство по изучению рака рекомендует температуру до 65 °C. Всё, что выше, считается «вероятно канцерогенным для человека».

«Чай и кофе — биологически активные вещества, которые нужно дозировать. Прислушивайтесь к своему телу. Если после чашки кофе вы чувствуете себя прекрасно — наслаждайтесь. Если же появляется дискомфорт, это сигнал. 1–3 чашки качественного напитка в день в первой половине дня для большинства здоровых людей принесут только пользу. Выбирайте натуральный зерновой кофе и листовой чай, избегая суррогатов и добавления большого количества сахара, сиропов и сливок», — резюмирует врач.

Главное

Однозначного ответа, что полезнее — чай или кофе, нет. Чай содержит полифенолы с антиоксидантным эффектом и другие вещества, которые благотворно влияют на организм. Особенно полезен зелёный чай: он снижает давление, улучшает показатели работы сердца и обмена веществ. В то же время чай снижает всасываемость железа и содержит витамин К, поэтому им нельзя запивать лекарства от анемии и антикоагулянты.

Материал проверила врач-терапевт Атамурадова Гаяне Арамовна.

