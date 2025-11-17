Учёные нашли неожиданное средство от холестерина на каждой кухне

Благодаря высокому содержанию витаминов и микроэлементов этот продукт может снижать сердечно-сосудистый риск.

© NataliaSokko/iStock.com

Опубликованный в журнале Critical Reviews in Food Science and Nutrition обзор обобщил исследования на людях и влияние потребления цельных грибов на биомаркеры сердечно-сосудистых болезней и иммунную систему.

Грибы низкокалорийны, богаты клетчаткой, калием, селеном, витаминами группы В, бета-глюканом, хитином и L-эрготионеином. А грибы, которые облучают ультрафиолетом, содержат витамин D₂ (эргокальциферол).

В работе проанализировали 22 исследования — 16 экспериментальных и 6 наблюдательных. Все они оценивали потребление грибов либо в качестве «самостоятельно выбранного рациона» (где участники вводили грибы в обычную диету, которая могла быть любой), либо в рамках здоровой диеты с минимально переработанными продуктами, богатыми овощами. Клинические испытания были небольшими и короткими.

Можно ли заменить мясо грибами и есть ли от них польза

Экспериментальные дозы варьировались от 13 до 300 (примерно 12 шампиньонов) граммов в сутки (сырого веса) и значительно превышали средний уровень потребления, составляющий около 1,4–1,6 кг в год.

Учёные оценивали показатели липидного профиля, глюкозы натощак, инсулин, систолическое и диастолическое артериальное давление, С-реактивный белок (СРБ, маркер воспаления) и секреторный иммуноглобулин А слюны (sIgA, показатель иммунитета).

При самостоятельном выборе рациона регулярное употребление грибов стабильно снижало показатели липидного профиля и С-реактивного белка. Когда же грибы потребляли в рамках общей здоровой диеты, снижение уровня глюкозы натощак отметили в единственном доступном исследовании.

Предварительные данные также свидетельствуют о потенциальном снижении артериального давления, хотя результаты остаются предварительными. Несколько исследований показали повышение уровня sIgA в слюне после регулярного употребления грибов.

При оценке системного воспаления большинство исследований показало отсутствие значительных изменений в уровнях СРБ при самостоятельной выборочной диете; вероятнее всего, различия в видах грибов, дозировке и продолжительности исследования обусловили такую вариативность.

Вводить грибы в рацион рекомендуют постепенно, но регулярно. Добавляйте 75–100 граммов ежедневно нарезанными ломтиками в обычные блюда или частично заменяйте ими мясо. Соединив грибы с бобовыми и цельнозерновыми, можно повысить содержание клетчатки и микроэлементов.

Ранее международное исследование изучило связь между потреблением ультрапереработнных продуктов и структурой мозга. Результаты показали, что такие продукты меняют области мозга, связанные с пищевым поведением. Они запускают цикл переедания, из-за чего получается порочный круг: чем больше человек ест, тем больше хочется.

Учёные выяснили, что колбаса меняет мозг