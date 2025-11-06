Врачи рассказали, сколько сливочного масла можно есть без вреда

Сливочное масло: стало известно, сколько можно есть без вреда
Вокруг сливочного масла давно идут споры. Одни называют его источником вредных жиров, другие — полезным продуктом. Исследования показывают, что истина, как обычно, посередине. Разобрались, в чём польза масла, а кому стоит его ограничить.
Сливочное масло — это концентрированный молочный продукт, который получают путём сбивания или термомеханического преобразования свежих (сладкосливочное) или сквашенных (кислосливочное) сливок из коровьего молока. В России самые распространённые сорта — «Крестьянское» (72,5% жирности) и «Традиционное» (82,5% жирности).
Сливочное масло — один из самых калорийных продуктов. В 100 граммах содержится от 717 ккал, в зависимости от жирности. Оно прежде всего обеспечивает организм жирами, необходимыми для выработки энергии и усвоения некоторых веществ. Кроме того, масло содержит кальций, жирорастворимые витамины A, D, E и K, но вместе с ними ещё холестерин и насыщенные жирные кислоты. Именно это делает его неоднозначным с точки зрения пользы для здоровья.
Аргументы за: польза сливочного масла
Сливочное масло — это концентрированный источник жирных кислот. Структура жиров в масле уникальна и включает ценные компоненты:
- Масляная кислота. Эта короткоцепочечная жирная кислота уникальна тем, что служит источником энергии для клеток слизистой оболочки толстого кишечника (колоноцитов). Она помогает поддерживать целостность кишечного барьера, обладает потенциальным противовоспалительным действием и важна для общего здоровья пищеварительной системы.
- Конъюгированная линолевая кислота (CLA). Это натуральный жир, который содержится в молочных продуктах. CLA известна своими антиоксидантными свойствами и может снижать риск развития рака.
- Насыщенные и мононенасыщенные жиры. Они обеспечивают высокую энергетическую плотность. Жиры — это макронутриент, необходимый для построения клеточных мембран и синтеза некоторых гормонов.
Сливочное масло выполняет несколько важных функций в рационе:
- Длительное чувство сытости. Высокая концентрация жиров и казеин (молочный белок) замедляют пищеварение и опорожнение желудка. Это обеспечивает продолжительную сытость, что критически важно для контроля аппетита и предотвращения переедания.
- Поддержка нервной системы. Жиры, в том числе и насыщенные, необходимы для формирования миелиновой оболочки нервных волокон и эффективной работы мозга.
Современные данные показывают, что влияние пищевого холестерина и насыщенных жиров из сливочного масла на риск развития проблем с сердцем сильно индивидуально и не столь велико, как считалось в XX веке. Умеренное потребление качественного продукта (например, до 14 г или одной столовой ложки в день для здорового взрослого) при сбалансированной диете, богатой клетчаткой, фруктами и овощами, считается нейтральным или даже положительным для метаболических процессов и не ассоциируется с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.
Аргументы против: чем опасно и для кого?
Главный риск — это всё те же насыщенные жиры и высокая калорийность, которые могут привести к лишнему весу и проблемам с сердцем и сосудами. Насыщенные жиры могут повышать уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) в крови, что способствует развитию атеросклероза и повышает риск инфаркта и инсульта.
Насыщенные жиры должны составлять не более 10% от общей калорийности, и в целом всё зависит от количества жира в рационе. Например, разовая порция сливочного масла на хлебе вряд ли навредит, если в остальном питание сбалансированное.
Недавнее исследование, опубликованное в JAMA Internal Medicine, показало, что потребление большого количества сливочного масла повышает риск смертности, а вот растительные масла снижают его. Замена 10 г сливочного масла в день на некоторые виды растительных масел была связана с уменьшением риска смерти от всех причин, включая рак и сердечно-сосудистые болезни.
Кому следует быть осторожным:
- Людям с болезнями сердца. Тем, у кого уже есть высокий уровень холестерина, атеросклероз, гипертония или кто пережил инфаркт или инсульт.
- Людям с лишним весом, ожирением и метаболическими нарушениями. Высокая калорийность способствует набору веса, а насыщенные жиры могут усугублять инсулинорезистентность и повышать риск диабета 2-го типа.
- Людям с заболеваниями ЖКТ (особенно в острой фазе), заболеваниями печени и желчного пузыря, так как жирная пища требует активной выработки желчи.
Главное
Сливочное масло — источник энергии, жирорастворимых витаминов и полезных жирных кислот, таких как масляная и конъюгированная линолевая, которые поддерживают кишечник, мозг и сытость. Умеренное количество (14 г в день) при сбалансированной диете не повышает риск сердечно-сосудистых болезней.
Главная опасность — высокая калорийность и насыщенные жиры, которые могут повышать «плохой» холестерин, способствовать атеросклерозу, сердечно-сосудистым проблемам и усугублять инсулинорезистентность. Исследования показывают: замена 10 г сливочного масла в день на растительные масла снижает риск смерти от всех причин, включая рак и болезни сердца. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, избыточным весом, диабетом 2-го типа и проблемами ЖКТ лучше ограничивать сливочное масло и отдавать предпочтение растительным жирам.