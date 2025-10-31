Эти четыре продукта вредят почкам

Эти продукты и напитки перегружают один из самых важных органов
Почки — один из самых нагруженных органов. Они фильтруют кровь и выводят всё лишнее. Однако с возрастом и при неправильном питании их ресурсы истощаются. Врач-уролог, к. м. н. Дмитрий Рощин рассказал «Рамблеру», какие продукты и напитки создают лишнюю нагрузку на почки и как сохранить их здоровье.
Недавнее исследование, опубликованное в журнале British Journal of Nutrition, показало, что пищевые привычки могут напрямую влиять на здоровье почек. И хотя питание — лишь один из множества факторов, это тот параметр, на который человек может повлиять самостоятельно.
Алкоголь
«Если говорить о веществах, по-настоящему токсичных для почек, то спиртные напитки будут одними из первых по вредному влиянию. Алкоголь одновременно отравляет клетки почек и разрушает питающие их сосуды».Рощин Дмитрий Александровичврач-уролог, андролог, онколог, к. м. н., доцент кафедры НМО РНИМУ
Обезвоживание и дисбаланс
- Алкоголь подавляет выработку антидиуретического гормона, который в норме помогает почкам удерживать воду. Это приводит к усиленному мочеиспусканию и, как следствие, к быстрому обезвоживанию.
- Из-за обезвоживания снижается объём крови, а оставшиеся продукты обмена концентрируются, что создаёт повышенную нагрузку на почечную систему фильтрации.
Повышение артериального давления
- Хроническое злоупотребление алкоголем — это доказанный фактор, провоцирующий гипертонию.
- Повышенное давление повреждает мелкие кровеносные сосуды внутри почек, нарушая их фильтрационную способность. Это одна из главных причин хронической болезни почек.
Нарушение обмена веществ и образование камней
- Алкоголь нарушает обмен веществ, в том числе повышает уровень мочевой кислоты в крови (гиперурикемия).
- Высокая концентрация мочевой кислоты в сочетании с обезвоживанием и нарушением кислотности мочи способствует формированию камней.
Колбасы, копчёности, сосиски и другие виды переработанного мяса
Большое количество таких продуктов в рационе может вредить почкам, в первую очередь из-за высокого содержания натрия и консервантов. Чтобы вывести эту соль, почки начинают работать в усиленном режиме, что со временем повышает нагрузку на гломерулярный аппарат и может привести к повреждению почечной ткани. Кроме того, избыток натрия способствует развитию артериальной гипертензии.
Есть данные, что частое употребление мяса глубокой переработки повышает риск развития заболеваний почек на 18%.
«Присутствие нитритов и нитратов, которые используют как консерванты и для придания цвета, — ещё один фактор риска. Эти соединения могут образовывать канцерогенные нитрозоамины, метаболизм и выведение которых ложится дополнительной токсической нагрузкой на почки», — говорит специалист.
Сладкие газированные безалкогольные напитки
Исследование с участием 127 830 взрослых из Британского биобанка показало, что употребление более одной порции в день как подслащённых, так и любых других напитков с искусственными подсластителями связано с повышенным риском развития хронической болезни почек. Однако исследователи отмечают, что биологический механизм, лежащий в основе этой связи, остаётся неясным.
National Kidney Foundation, ведущая некоммерческая организация в США, занимающаяся вопросами заболеваний почек, приводит данные, что подслащённые сахаром напитки несут наибольшую опасность из всех продуктов, повышая риски заболеваний почек на 22%.
«Часто связь с напитками непрямая. Люди, которые пьют много сладкой газировки, чаще имеют избыточный вес / ожирение и высокий риск диабета, что, в свою очередь, влияет и на здоровье почек. Особенно когда пьют такие напитки вместо обычной воды. А некоторые газированные напитки содержат фосфор (в виде фосфорной кислоты), избыток которого также может негативно сказываться на здоровье почек», — отмечает врач.
Продукты с высоким содержанием оксалатов и натрия
Поскольку с возрастом, особенно у мужчин, повышается риск образования камней, важно знать и исключать из рациона продукты, которые способствуют их формированию.
Оксалат содержится во многих продуктах: фруктах и овощах, орехах и семенах, злаках, бобовых, а также в шоколаде и чае. Особенно много его в арахисе, ревене, шпинате, свёкле, обычной и листовой, и шоколаде. Ограничение этих продуктов может быть полезно людям, склонным к образованию оксалатно-кальциевых камней — самого распространённого вида камней в почках.
В то же время в рацион нужно включать продукты, богатые кальцием. Он связывает оксалат ещё в желудке и кишечнике, прежде чем тот попадёт в почки, и снижает риск камнеобразования. Диета с низким содержанием кальция, наоборот, повышает этот риск.
Избыток соли тоже опасен. Вместе с мочой выводится больше кальция, это увеличивает вероятность образования камней. Скрытый натрий содержится в консервированных и обработанных продуктах, а также в еде быстрого приготовления. Старайтесь ограничивать соль и отдавать предпочтение свежим продуктам.
Главное
С возрастом и при неправильном питании ресурсы почек могут истощаться, а определённые продукты и напитки создают дополнительную нагрузку. Алкоголь токсичен для почек, способствует обезвоживанию, повышает давление и нарушает обмен веществ, увеличивая риск образования камней. Переработанное мясо из-за высокого содержания соли и консервантов заставляет почки работать в усиленном режиме и повышает риск хронических заболеваний. Сладкие газированные напитки повышают вероятность проблем с почками, способствуют лишнему весу и диабету, а содержащийся в них фосфор дополнительно нагружает почечную систему. Продукты с высоким содержанием оксалатов (шпинат, свёкла, арахис, шоколад и чай) в сочетании с избытком соли увеличивают риск образования камней, тогда как достаточное потребление кальция помогает снизить эту нагрузку.
