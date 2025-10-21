Что будет с телом, если есть авокадо каждый день

Авокадо родом из Центральной Америки, но сегодня его выращивают по всему миру. В кухнях стран Южной Америки из него делают гуакамоле, добавляют в тако, салаты и закуски. Мировую славу оно получило благодаря не только вкусу, но и полезным свойствам.

Источник важных нутриентов

Авокадо — фрукт, в котором много полезных жиров, клетчатки, витаминов и минералов. Вот что есть примерно в 100 граммах (половине среднего плода):

около 160 ккал,

15 г жиров,

2 г белка,

8,5 г углеводов,

7 г клетчатки.

Витамины и минералы (в 100 г фрукта):

витамин К — 17–18% от суточной нормы,

витамин Е — 14%,

витамин C — около 11%,

витамин B6 — 15%,

фолаты — 20%,

пантотеновая кислота (витамин B5) — 28%,

калий — 10–11%,

магний — 7%,

медь — 21%.

Примечательно, что некоторые из этих веществ люди получают в недостаточном количестве, например калий, витамин Е, витамин С, фолаты и витамин B6.

Польза для кишечника

Главным образом она объясняется высоким содержанием клетчатки. Полезные бактерии перерабатывают волокна в короткоцепочечные жирные кислоты, которые:

уменьшают воспаление,

защищают клетки кишечника от злокачественного перерождения.

В одном исследовании было показано, что ежедневное употребление среднего плода авокадо в течение 12 недель способствует:

снижению уровня желчных кислот в кишечнике (в избытке они вызывают воспаление и связаны с повышенным риском рака кишечника);

Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Авокадо содержит много полезных для сердца веществ: ненасыщенных жиров, клетчатки, калия, магния и витаминов. Установлено, что регулярное употребление фрукта влияет на ключевые факторы риска болезней сердца:

повышает уровень «хорошего» холестерина (который защищает сосуды);

Источник антиоксидантов

Авокадо содержит набор биологически активных веществ с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Кроме витаминов С и Е это также каротиноиды (лютеин, α-каротин, β-каротин) и полифенолы.

Эти вещества помогают организму бороться со свободными радикалами. Последние повреждают клетки и ускоряют развитие хронических заболеваний (атеросклероза, диабета, нейродегенеративных заболеваний). В частности:

Каротиноиды защищают мелкие сосуды и нервные клетки.

Помогает похудеть

Авокадо — достаточно калорийный фрукт. При этом он относится к продуктам, которые можно есть худеющим. Всё дело в составе. Клетчатка замедляет пищеварение и стабилизирует уровень сахара в крови, благодаря чему чувство сытости сохраняется дольше. Полезные жиры (главным образом олеиновая кислота) активируют зоны мозга, отвечающие за чувство насыщения, и снижают тягу к перекусам.

Исследования показывают, что именно клетчатка в рационе — один из основных факторов, которые влияют на массу тела. Люди, которые регулярно едят продукты с высоким содержанием клетчатки, легче теряют вес и реже набирают его снова.

Полезно при беременности

Во время беременности и лактации организму нужно больше витаминов и минералов. Авокадо помогает восполнить возросшие потребности женского организма в этот период.

Во время беременности потребность в фолиевой кислоте возрастает с 400 до 600 мкг в сутки. Недостаток этого витамина повышает риск дефектов нервной системы у плода. Половина авокадо (около 100 г) обеспечивает до 20% суточной нормы фолатов.

Кроме того, во время беременности также возрастает потребность в калии, витаминах С и В6. Последние крайне важны для иммунитета и формирования тканей плода.

А ещё это вкусно и удобно

Авокадо удобно включать в салаты, намазывать на хлеб или добавлять в смузи. Идея для полезного перекуса:

цельнозерновой тост,

половина авокадо,

яйцо или немного творога.

Получается сочетание сложных углеводов, полезных жиров и белка — то, что нужно для насыщения и стабильного уровня энергии.

Главное

Авокадо — фрукт, который содержит полезные жиры, клетчатку, витамины и минералы. Он полезен для сердца, сосудов и пищеварения. Авокадо насыщает организм без резких скачков сахара, помогает контролировать вес, а также полезно во время беременности.

