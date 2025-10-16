Найдена неожиданная польза свиного мяса

Сотрудники Иллинойского университета провели эксперимент с бургерами из свинины и пришли к неожиданному выводу. Оказалось, что наращивание мышечной массы после тренировки зависит не только от количества потребляемого белка, но и от его типа.

Авторы статьи, опубликованной в журнале The American Journal of Clinical Nutrition, сравнивали три источника белка: жирную свиную котлету, постную свиную котлету и углеводный напиток. В эксперименте участвовали 16 молодых физически активных мужчин. Сначала после каждой тренировки их кормили бургерами с постной свининой, замеряли показатели синтеза мышечного белка и делали биопсию мышц. Через несколько дней эксперимент повторяли, но добровольцев кормили уже жирной свининой, а на последнем этапе давали углеводный напиток для спортсменов.

Оказалось, что уровень аминокислот — строительного материала для мышц — больше повышался после бургеров со свининой, чем после углеводного напитка. Самый высокий показатель был после котлет из постного свиного мяса. Это стало неожиданностью для учёных, так как предыдущие исследования показали, что после жирных продуктов мышечный белок растёт активнее. Исследователи полагали, что свинина с высоким содержанием жира даст похожие результаты, но постное мясо оказалось эффективнее. Поэтому авторы пришли к выводу, что на рост мышечной массы влияет не только количество потребляемого белка и жира, но и их типы.

Силовые тренировки нужны не только для спортсменов. Пожилым тоже важно наращивать мышцы из-за саркопении — возрастного снижения мышечной массы. Этот процесс начинается после 30 лет и к 60 годам становится очевидным: уходит сила и снижается выносливость. Стимуляция мышц во время тренировок и достаточное потребление белка помогают профилактировать саркопению и поддерживать мышечный синтез.

