Виноваты не только калории: почему из-за алкоголя толстеют
Пара бокалов вина или несколько коктейлей легко «перекрывают» ужин по энергетической ценности. Поэтому спиртное может стать причиной лишних килограммов, даже если питание в целом сбалансировано. Разобрались, какие напитки особенно опасны для фигуры.
Основные виды алкогольных напитков
Спирт содержит почти столько же калорий, сколько и жиры, но при этом не даёт чувства сытости. Поэтому энергетическая ценность алкогольных напитков зависит в том числе от крепости.
Крепкий алкоголь: водка, виски, ром
Это самые концентрированные источники калорий. В 100 мл крепкого напитка около 220–280 ккал (в зависимости от крепости и наличия сахара). Но обычно порции меньше — «шот» или рюмка, где калорий будет в 2–3 раза меньше.
Вино: белое, красное, игристое
Белое сухое обычно содержит 70–85 ккал на 100 мл, красное — чуть больше. Игристое, особенно сладкое, может «подрасти» до 90–120 ккал.
Пиво: светлое, тёмное, безалкогольное
В кружке (500 мл) светлого пива — от 200 ккал, а тёмное и более плотное ещё калорийнее. Даже безалкогольное пиво не считается диетическим, поскольку в нём всё равно остаются сахара, а значит, и калории.
Коктейли
Самые «опасные» для фигуры напитки — коктейли. Маргарита, пинаколада или мохито могут содержать от 200 до 500 ккал в одном бокале. И всё из-за состава — алкоголь, сиропы, соки, а иногда и сливки с мороженым.
Калорийность популярных алкогольных напитков
- водка: 230 ккал/100 мл
- виски: 220 ккал/100 мл
- ром: 230 ккал/100 мл
- джин: 220 ккал/100 мл
- коньяк: 240 ккал/100 мл
- красное сухое вино: 75–85 ккал/100 мл
- белое сухое вино: 70–80 ккал/100 мл
- игристое вино: 85–120 ккал/100 мл
- пиво светлое: 40–45 ккал/100 мл
- пиво тёмное: 50–60 ккал/100 мл
- пиво безалкогольное: 25–35 ккал/100 мл
- ликёр: 320–350 ккал/100 мл
- «Маргарита»: 150 ккал/100 мл
- «Мохито»: 140 ккал/100 мл
- «Пинаколада»: 230 ккал/100 мл
Что влияет на калорийность алкоголя
Калорийность напитка зависит не только от его крепости, но и от различных добавок, прежде всего сахаров.
Содержание спирта
Чем выше градус, тем больше калорий. Алкоголь сам по себе довольно калориен — в 1 грамме спирта почти 7 ккал. Поэтому водка, ром или виски при одинаковом объёме всегда «тяжелее», чем бокал вина или пива.
Добавленные сахара и другие ингредиенты
Сладкие вина, ликёры, коктейли получают дополнительную порцию калорий за счёт:
- сахара,
- сиропов,
- сливок,
- сладких газировок,
- соков.
Именно поэтому бокал маргариты или пинаколады может по калорийности сравниться с десертом. Чем больше таких добавок в напитке, тем выше его энергетическая ценность.
Низкокалорийные алкогольные напитки и их особенности
В сухих винах мало сахара, а калорийность обычно не превышает 70–80 ккал на 100 мл. Другой относительно лёгкий вариант — светлое пиво, но в небольших порциях (до 250 мл). Крепкие напитки также будут малокалорийны, если пить их немного (не более 50 мл) и без добавок.
Есть несколько способов, как уменьшить калорийность спиртного:
- Разбавляйте напитки минеральной водой вместо сладких газировок.
- Отдавайте предпочтение сухим винам вместо сладких.
- Пейте из меньших по объёму бокалов.
- Сочетайте алкоголь с закуской.
Как алкоголь влияет на метаболизм и вес
Не существует безопасной дозы спиртного. Даже одна порция наносит вред, потому что алкоголь — это не просто «пустые калории». Его влияние на организм куда более сложное. Рассмотрим несколько научно доказанных фактов.
Алкоголь подавляет сжигание жира
Когда алкоголь попадает в организм, печень ставит его в приоритет для окисления, «откладывая в сторону» жиры и углеводы. То есть организм сначала сжигает калории из алкоголя, а жиры (и другие питательные вещества) откладываются. Одно исследование показало: при добавлении в рацион алкоголя «сжигание» жиров замедляется.
Алкоголь усиливает аппетит
Алкоголь может усиливать чувство голода и снижать контроль над выбором пищи. Показано, что спиртное подавляет сигналы насыщения, влияя на гормоны аппетита, такие как лептин и некоторые другие нейропептиды.
Нарушение обмена жиров
При длительном употреблении алкоголь оказывает негативное влияние на структуру жировой ткани. В частности, усиливается липолиз (распад жира) в жировой ткани. Однако высвобожденные жирные кислоты при этом не утилизируются, а направляются в печень, способствуя её жировому перерождению (стеатозу).
Советы по употреблению алкоголя без лишнего вреда для фигуры
- Ограничивайте частоту и дозу.
- Пейте алкоголь без сладких добавок.
- Ешьте перед тем, как пить (пища замедляет всасывание спирта).
- Выбирайте напитки с низкой калорийностью (сухие вина, лёгкое пиво).
- Контролируйте общее поступление калорий (обязательно учитывайте алкоголь при подсчёте).
- Следите за качеством сна и уровнем стресса (они влияют на метаболизм и могут усугублять влияние алкоголя).
Часто задаваемые вопросы
Можно ли пить алкоголь без набора веса?
Да, если соблюдать умеренность и учитывать напитки в общем рационе. Меньше всего калорий в сухих винах, лёгком пиве и чистых крепких напитках без сахара.
Какие напитки самые калорийные?
Самые калорийные — ликёры, сладкие вина и коктейли с сиропами, сливками или соками. Они могут содержать до 300–500 ккал на порцию.
Как считать калории в коктейлях?
Суммируйте калорийность всех компонентов — алкоголь (7 ккал/г) + соки, сиропы, сливки.
Главное
Алкоголь — источник «скрытых» калорий, которые часто недооценивают. Даже пара бокалов вина или один коктейль могут добавить к рациону сотни лишних килокалорий. Поэтому важно учитывать спиртное в общем калораже и делать выбор в пользу умеренных порций и напитков без добавленного сахара.