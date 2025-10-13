Виноваты не только калории: почему из-за алкоголя толстеют

Пара бокалов вина или несколько коктейлей легко «перекрывают» ужин по энергетической ценности. Поэтому спиртное может стать причиной лишних килограммов, даже если питание в целом сбалансировано. Разобрались, какие напитки особенно опасны для фигуры.

Основные виды алкогольных напитков

Спирт содержит почти столько же калорий, сколько и жиры, но при этом не даёт чувства сытости. Поэтому энергетическая ценность алкогольных напитков зависит в том числе от крепости.

Крепкий алкоголь: водка, виски, ром

Это самые концентрированные источники калорий. В 100 мл крепкого напитка около 220–280 ккал (в зависимости от крепости и наличия сахара). Но обычно порции меньше — «шот» или рюмка, где калорий будет в 2–3 раза меньше.

Вино: белое, красное, игристое

Белое сухое обычно содержит 70–85 ккал на 100 мл, красное — чуть больше. Игристое, особенно сладкое, может «подрасти» до 90–120 ккал.

Пиво: светлое, тёмное, безалкогольное

В кружке (500 мл) светлого пива — от 200 ккал, а тёмное и более плотное ещё калорийнее. Даже безалкогольное пиво не считается диетическим, поскольку в нём всё равно остаются сахара, а значит, и калории.

Коктейли

Самые «опасные» для фигуры напитки — коктейли. Маргарита, пинаколада или мохито могут содержать от 200 до 500 ккал в одном бокале. И всё из-за состава — алкоголь, сиропы, соки, а иногда и сливки с мороженым.

Калорийность популярных алкогольных напитков

водка: 230 ккал/100 мл

виски: 220 ккал/100 мл

ром: 230 ккал/100 мл

джин: 220 ккал/100 мл

коньяк: 240 ккал/100 мл

красное сухое вино: 75–85 ккал/100 мл

белое сухое вино: 70–80 ккал/100 мл

игристое вино: 85–120 ккал/100 мл

пиво светлое: 40–45 ккал/100 мл

пиво тёмное: 50–60 ккал/100 мл

пиво безалкогольное: 25–35 ккал/100 мл

ликёр: 320–350 ккал/100 мл

«Маргарита»: 150 ккал/100 мл

«Мохито»: 140 ккал/100 мл

«Пинаколада»: 230 ккал/100 мл

Что влияет на калорийность алкоголя

Калорийность напитка зависит не только от его крепости, но и от различных добавок, прежде всего сахаров.

Содержание спирта

Чем выше градус, тем больше калорий. Алкоголь сам по себе довольно калориен — в 1 грамме спирта почти 7 ккал. Поэтому водка, ром или виски при одинаковом объёме всегда «тяжелее», чем бокал вина или пива.

Добавленные сахара и другие ингредиенты

Сладкие вина, ликёры, коктейли получают дополнительную порцию калорий за счёт:

сахара,

сиропов,

сливок,

сладких газировок,

соков.

Именно поэтому бокал маргариты или пинаколады может по калорийности сравниться с десертом. Чем больше таких добавок в напитке, тем выше его энергетическая ценность.

Низкокалорийные алкогольные напитки и их особенности

В сухих винах мало сахара, а калорийность обычно не превышает 70–80 ккал на 100 мл. Другой относительно лёгкий вариант — светлое пиво, но в небольших порциях (до 250 мл). Крепкие напитки также будут малокалорийны, если пить их немного (не более 50 мл) и без добавок.

Есть несколько способов, как уменьшить калорийность спиртного:

Разбавляйте напитки минеральной водой вместо сладких газировок.

Отдавайте предпочтение сухим винам вместо сладких.

Пейте из меньших по объёму бокалов.

Сочетайте алкоголь с закуской.

Как алкоголь влияет на метаболизм и вес

Не существует безопасной дозы спиртного. Даже одна порция наносит вред, потому что алкоголь — это не просто «пустые калории». Его влияние на организм куда более сложное. Рассмотрим несколько научно доказанных фактов.

Алкоголь подавляет сжигание жира

Когда алкоголь попадает в организм, печень ставит его в приоритет для окисления, «откладывая в сторону» жиры и углеводы. То есть организм сначала сжигает калории из алкоголя, а жиры (и другие питательные вещества) откладываются. Одно исследование показало: при добавлении в рацион алкоголя «сжигание» жиров замедляется.

Алкоголь усиливает аппетит

Алкоголь может усиливать чувство голода и снижать контроль над выбором пищи. Показано, что спиртное подавляет сигналы насыщения, влияя на гормоны аппетита, такие как лептин и некоторые другие нейропептиды.

Нарушение обмена жиров

При длительном употреблении алкоголь оказывает негативное влияние на структуру жировой ткани. В частности, усиливается липолиз (распад жира) в жировой ткани. Однако высвобожденные жирные кислоты при этом не утилизируются, а направляются в печень, способствуя её жировому перерождению (стеатозу).

Советы по употреблению алкоголя без лишнего вреда для фигуры

Ограничивайте частоту и дозу.

Пейте алкоголь без сладких добавок.

Ешьте перед тем, как пить (пища замедляет всасывание спирта).

Выбирайте напитки с низкой калорийностью (сухие вина, лёгкое пиво).

Контролируйте общее поступление калорий (обязательно учитывайте алкоголь при подсчёте).

Следите за качеством сна и уровнем стресса (они влияют на метаболизм и могут усугублять влияние алкоголя).

Часто задаваемые вопросы

Можно ли пить алкоголь без набора веса?

Да, если соблюдать умеренность и учитывать напитки в общем рационе. Меньше всего калорий в сухих винах, лёгком пиве и чистых крепких напитках без сахара.

Какие напитки самые калорийные?

Самые калорийные — ликёры, сладкие вина и коктейли с сиропами, сливками или соками. Они могут содержать до 300–500 ккал на порцию.

Как считать калории в коктейлях?

Суммируйте калорийность всех компонентов — алкоголь (7 ккал/г) + соки, сиропы, сливки.

Главное

Алкоголь — источник «скрытых» калорий, которые часто недооценивают. Даже пара бокалов вина или один коктейль могут добавить к рациону сотни лишних килокалорий. Поэтому важно учитывать спиртное в общем калораже и делать выбор в пользу умеренных порций и напитков без добавленного сахара.

