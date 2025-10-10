Исследователи из Университета Лома-Линды в США провели эксперимент с участием 60 человек и выяснили, что ферментированная соя может улучшить когнитивные функции пожилых. Результаты 12-недельного наблюдения опубликованы в журнале Nutrients.

В исследовании участвовали здоровые мужчины и женщины. У них не было признаков деменции или других нейродегенеративных заболеваний. При этом средний возраст испытуемых составлял 74 года. Сначала они прошли несколько нейропсихологических тестов для оценки когнитивных способностей, в том числе памяти, а потом были разделены на две группы. Первая принимала добавку с ферментированной соей в виде порошка, вторая — плацебо.

Через 12 недель тесты повторили. Оказалось, что память участников из группы воздействия улучшилась на 8,47%. В группе плацебо результат был скромнее — всего 2%. Причём эффект был ощутимее у женщин в постменопаузе. Дополнительно у них наблюдалось признаки улучшения когнитивных способностей в целом.

Нейропротекторный эффект ферментированной сои объясняют высоким содержанием противовоспалительных фитонутриентов. В ней много антиоксидантов, полиненасыщенных жирных кислот и полифенолов, которые снижают уровень оксидативного стресса. Однако авторы исследования подчеркивают, что из-за низкой выборки и методологических ограничений результаты нужно интерпретировать с осторожностью.

У этого исследования есть ещё одна особенность. Оно проводилось среди жителей города Лома-Линды, который частично относится к голубой зоне. Так называют территории с высокой концентрацией жителей в возрасте 100 лет и больше. Всего таких мест пять, и община адвентистов в Лома-Линде одно из них. По одной из версий, как раз богатый растительной пищей рацион — один из секретов высокой продолжительности жизни в голубых зонах.

