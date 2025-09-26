Названы 4 полезных свойства мёда
Мёд известен человечеству тысячи лет: его знали в Древнем Египте, Китае и Греции, использовали и как сладость, и как лекарство. Сегодня о его пользе говорят почти как об аксиоме. Разобрались, что именно делает мёд ценным для здоровья.
Натуральный высококонцентрированный сладкий раствор производят медоносные пчёлы из нектара растений. Есть множество сортов мёда, которые различаются по текстуре, способу обработки и источнику нектара. В мёде содержится около 200 соединений, включая углеводы, белки, минералы, ферменты, ароматические соединения, аминокислоты, витамины и полифенолы.
Считается, что компоненты мёда обладают антиоксидантными, противораковыми, антибактериальными, противовоспалительными, противодиабетическими и ранозаживляющими свойствами.
Есть данные, что при замене других подсластителей мёдом могут улучшаться некоторые показатели здоровья (липидный профиль крови, гликемия, толерантность к глюкозе), уменьшаются симптомы при химио- и радиотерапии и ускоряется заживление ран. Однако, несмотря на полезные свойства, мёд — это сладкий и калорийный продукт, поэтому рекомендуется употреблять его в умеренных количествах.
Доказанные полезные свойства мёда
Антиоксидантная активность
Мёд содержит фенольные и флавоноидные соединения, которые могут снижать окислительный стресс. Это состояние, при котором в организме накапливается избыток свободных радикалов, повреждающих клетки и ускоряющих старение и развитие заболеваний. Исследования показывают, что при употреблении мёда повышается антиоксидантный потенциал плазмы, то есть способность крови нейтрализовать свободные радикалы и защищать клетки от повреждений.
Что такое оксидативный стресс, чем он вреден и как его снизить
Антимикробные и заживляющие свойства
Мёд оказывает мощное антимикробное действие и способствует ускоренному заживлению ран и ожогов. Благодаря очень высокому содержанию сахаров мёд создаёт осмотический эффект. Он буквально «вытягивает» воду из бактерий, обезвоживая их. Также у мёда низкий pH, то есть это кислая среда, в которой большинство вредных микроорганизмов просто не выживают. При контакте с влагой, например на ране, в мёде вырабатывается перекись водорода, которая действует как натуральный антисептик.
Уборка по науке: почему водка не подходит для дезинфекции
Польза для сердца и сосудов
Некоторые исследования показывают, что замена обычного сахара мёдом может быть полезна для здоровья сердца, особенно при регулярном и длительном употреблении. Когда молодые здоровые мужчины в течение 6 недель ежедневно ели по 70 граммов мёда, у них значительно снизился уровень общего холестерина, «плохого» холестерина (ЛПНП) и триглицеридов. При этом уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП) повысился. В одном из исследований было замечено, что уровень сахара в крови после употребления мёда повышался меньше, чем после употребления обычного сахара, а толерантность к глюкозе улучшалась.
Польза при простуде
Есть данные, что мёд — полезное вспомогательное средство при простудных заболеваниях. Он помогает смягчить боли в горле, снижает интенсивность кашля и в целом облегчает симптомы при инфекциях верхних дыхательных путей.
С чем мёд не сочетается
Горячие жидкости
Хотя мёд часто используют в качестве подсластителя для чая и других горячих напитков, высокая температура может повлиять на его полезные свойства. Процесс нагревания может изменить состав и питательную ценность. Исследования показывают, что нагревание жидкости с мёдом до 50 °C может снизить активность антиоксидантов и ферментов, а также привести к выделению некоторых вредных соединений. Поэтому перед тем, как добавить мёд, рекомендуется остудить напиток.
Молочные продукты
Мёд и молочные продукты, такие как йогурт, сыр и молоко, часто употребляют вместе, но у некоторых людей это может вызвать проблемы с пищеварением. Поскольку мёд кислый и содержит фруктозу, он может взаимодействовать с белками, содержащимися в молочных продуктах, препятствуя пищеварению, и приводить к таким побочным эффектам, как несварение желудка и вздутие. Людям с расстройствами пищеварения лучше избегать этого сочетания.
Алкоголь
Гликемический индекс мёда составляет 50, а сахара — 80. Он повышает уровень глюкозы в крови, хотя и не так быстро, как белый сахар. В сочетании с алкоголем это может усугубить симптомы похмелья на следующий день. К тому же фруктоза, которой много в мёде, может усиливать обезвоживание, вызванное алкоголем. Это одна из главных причин головной боли и других неприятных ощущений на следующий день.
4 самых популярных метода от простуды, в которых есть смысл
Главное
Мёд — натуральный полезный продукт, известный человечеству тысячелетиями. Он содержит около 200 полезных соединений: углеводы, белки, минералы, витамины, аминокислоты и полифенолы. Мёд обладает антиоксидантными, антимикробными, противовоспалительными и заживляющими свойствами. Потенциально может улучшать показатели сердца и сосудов, снижать холестерин, триглицериды и гликемию. Особенно полезен при умеренном потреблении, но теряет часть свойств при нагревании выше 50 °C, плохо сочетается с молочными продуктами и алкоголем.