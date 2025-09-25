Какие орехи есть для хорошей памяти после 60: что говорит наука

Всё больше исследований показывают, что регулярное употребление орехов помогает поддерживать память. Разобрались, чем так полезны орехи для мозга и какие из них лучше.

С возрастом ухудшение памяти неизбежно. По данным исследований, около 19% людей старше 50 лет живут с теми или иными когнитивными нарушениями — от лёгких расстройств до болезни Альцгеймера (один из самых распространённых видов деменции). Установлено, что здоровье мозга зависит не только от генетики, но также от образа жизни, в частности питания.

Например, полезными для мозга считаются средиземноморская и DASH (для поддержания оптимального давления) диеты. Орехи — один из обязательных компонентов этих систем питания. Они богаты ненасыщенными жирными кислотами, белками и полифенолами — веществами, которые благотворно влияют на работу мозга.

Орехи под микроскопом

Всего одна горсть (25-30 граммов) содержит:

5 г белка ,

, 16 г жира (в том числе 9 г ненасыщенных жиров),

(в том числе 9 г ненасыщенных жиров), 6 г углеводов,

3 г клетчатки,

12% (от суточной нормы) витамина Е,

16% магния,

13% фосфора,

23% меди,

26% марганца,

56% селена.

Отдельно следует сказать о ненасыщенных жирных кислотах (которые также содержатся в морской рыбе, водорослях, растительных маслах и семенах). Исследования показывают, что они улучшают кровоток в мозге, что способствует сохранению когнитивных функций. Кроме того, полиненасыщенные жирные кислоты увеличивают продолжительность жизни нейронов и улучшают проведение нервных импульсов.

Орехи также содержат полифенолы — вещества с выраженными антиоксидантными свойствами. Они защищают клетки (в том числе и нервные) от воспаления — основного фактора развития нейродегенеративных заболеваний. Защитные действия на нервные клетки оказывают и содержащиеся в орехах минералы, особенно медь.

Орехи и память

Современные исследования всё чаще подтверждают связь между регулярным употреблением орехов и здоровьем мозга. Так, недавняя работа, опубликованная в журнале Clinical Nutrition, показала, что ежедневное употребление орехов улучшает кровообращение и память в головном мозге у возрастных людей.

В исследовании приняли участие добровольцы старше 65 лет. В течение 16 недель одна группа участников ежедневно съедала 60 г смеси грецких орехов, фисташек, кешью и фундука, а другая придерживалась рациона без орехов. Результаты показали, что у участников, получавших орехи:

улучшился мозговой кровоток,

мозговой кровоток, снизилась артериальная жёсткость,

артериальная жёсткость, улучшилось состояние мелких сосудов.

Кроме того, орехи напрямую повлияли на память. Добровольцы, употреблявшие орехи, лучше справлялись с тестами — они запоминали на 16% больше слов.

Какие орехи лучше

Ешьте те орехи, которые нравятся. Однако, согласно исследованиям, больше всего антиоксидантов и полезных жиров содержится в грецких орехах. Это не значит, что стоит пренебрегать другими. Например, миндаль богат витамином Е, фундук — полезными жирами и магнием, макадамия — мононенасыщенными жирными кислотами, а фисташки содержат антиоксиданты и клетчатку. Все они в разной степени поддерживают когнитивные функции и полезны для сосудов.

Если у вас аллергия

Если на орехи аллергия, есть альтернатива. Похожий состав полезных жиров и полифенолов у семян подсолнечника, чиа или льна. Также хорошо подходят жирная морская рыба (в ней много полезных жиров), оливки и продукты из сои.

Сколько орехов можно есть

Помните, что орехи — очень питательный продукт. Например, в 100 г грецких орехов около 650 ккал. Это больше, чем в чёрном шоколаде. Поэтому злоупотребление может привести к лишнему весу, особенно в пожилом возрасте, когда метаболизм немного снижен.

Точных рекомендаций по суточной норме нет. В исследованиях, которые проводились, чаще всего фигурирует в 60 г разных типов орехов в день. Это примерно две горсти. Если есть хронические заболевания, желательно посоветоваться с врачом. Например, при некоторых проблемах с пищеварением нужно ограничить клетчатку (а её в орехах много).

Главное

Орехи — доступный способ поддержать здоровье мозга. Они снабжают организм ненасыщенными жирами, белками, минералами и антиоксидантами, которые защищают нейроны от повреждений. Особенно полезны грецкие орехи, поскольку в них больше всего полезных жиров и антиоксидантов. Важно помнить, что орехи калорийны, поэтому достаточно одной–двух горстей в день.

