Чайный гриб: 7 полезных свойств и возможные риски

© boggy22/iStock.com

Чайный гриб (или комбучу) получают путём ферментации сладкого чая. Достигается это с помощью медузомицета — желеобразного слизистого тела, напоминающего медузу. Состоит он из бактерий и грибков, которые превращают сахар и чай в слегка газированный кисло-сладкий напиток.

Чайный гриб был популярен в СССР. Его делали дома в трёхлитровых банках. Сегодня комбуча переживает новый виток популярности. Дело не только в приятном освежающем вкусе. Исследования показывают, что у чайного гриба есть полезные свойства.

Содержит пробиотики

В процессе ферментации в напитке образуются:

уксусная кислота;

другие органические кислоты;

небольшое количество спирта.

В это время активно размножаются и полезные молочнокислые бактерии — пробиотики. Они способствуют росту полезной микрофлоры в кишечнике. Некоторые исследования показывают, что пробиотики снижают уровень воспаления и улучшают обмен веществ.

Комбуча обладает полезными свойствами зелёного чая

Если комбучу готовят из зелёного чая, то напиток сохраняет часть его полезных свойств. В частности, это касается полифенолов, которыми так богат зелёный чай. Полифенолы — это мощные антиоксиданты, которые защищают клетки от повреждений и снижают риск развития хронических болезней.

Исследования показывают, что компоненты зелёного чая:

ускоряют обмен веществ;

обмен веществ; снижают уровень воспаления;

уровень воспаления; уменьшают риск развития хронических патологий.

Польза для печени

Учёные связывают этот эффект с обилием антиоксидантов (особенно в комбуче, приготовленной на основе зелёного чая). В экспериментах на животных показано, что регулярное употребление чайного гриба защищает печень от воздействия токсических веществ.

Снижает риск болезней сердца

Эксперименты на животных показывают, что регулярное употребление чайного гриба улучшает липидный профиль крови:

снижается уровень «плохого» холестерина;

уровень «плохого» холестерина; повышается уровень «хорошего» холестерина.

Примечательно, что положительные изменения фиксировали уже через месяц.

Эффект на работу сердца связан не только с чайными антиоксидантами, но и с полезными бактериями. Исследование 2016 года показывает, что регулярное употребление пробиотиков снижает риск болезней сердца.

© Freepik

Улучшает работу мозга

О пользе комбучи для психического здоровья стали говорить, когда учёные узнали о существовании оси «кишечник — мозг». Оказывается, кишечная микрофлора серьёзно влияет на нервную систему, в частности головной мозг. Речь идёт о выделяемых вредными бактериями веществах. В кишечнике они всасываются в кровь и могут попасть в мозг, где могут спровоцировать различные реакции, например воспаление. Уже установлена роль кишечной микробиоты в развитии некоторых психических расстройств (например, депрессии) и даже деменции.

Уже несколько лет идут исследования о влиянии пробиотиков на психическое здоровье. В работах показано, что регулярное их употребление, например, снижает выраженность депрессии и тревожных расстройств.

Важно. Исследований о влиянии на работу мозга именно комбучи пока не проводили. Речь здесь идёт о полезных бактериях (пробиотиках), которые в том или ином количестве могут содержаться в чайном грибе.

Чайный гриб и контроль уровня сахара

Исследования показывают, что комбуча улучшает углеводный обмен. В экспериментах на животных напиток замедлял расщепление и всасывание углеводов, что приводило к снижению уровня сахара в крови. Кроме того, на этом фоне также улучшалась работа печени и почек у животных.

Данные экспериментальных исследований подкрепляют и клинические наблюдения. Так, в пилотном исследовании 2023 года у людей, которые ежедневно пили по 240 мл чайного гриба в течение 4 недель, уровень глюкозы натощак оказался ниже исходного. В группе плацебо (участники которой вместо чайного гриба пили пустышку, имитирующую вкус комбучи) подобных изменений не было. Также есть данные, что чайный гриб снижает скачки сахара после употребления сладких продуктов.

Комбуча и рак

Возможные противораковые свойства комбучи, скорее всего, также связаны с антиоксидантами зелёного чая. Пока есть результаты ограниченных лабораторных исследований, где показано, как чайный гриб замедляет рост и развитие раковых клеток. Учёные предполагают, что полифенолы чайного гриба блокируют мутации генов, из-за которых в клетках развивается опухолевый процесс.

Возможные риски

Употребление комбучи может вызвать некоторые побочные реакции. Чаще всего это:

проблемы с пищеварением ( газообразование, тошнота);

газообразование, тошнота); повреждение зубов, поскольку у чайного гриба кислая среда;

поскольку у чайного гриба кислая среда; инфекции (главным образом это касается перебродившего напитка, приготовленного в домашних условиях);

(главным образом это касается перебродившего напитка, приготовленного в домашних условиях); проблемы со сном и повышение давления (поскольку напиток может содержать кофеин).

Если появились эти проблемы, нужно уменьшить объём потребляемого напитка или отказаться от него вовсе.

Главное

Чайный гриб (или комбуча) — источник пробиотиков, антиоксидантов и других полезных веществ. Исследования показывают, что комбуча может быть полезной в профилактике некоторых хронических заболеваний. При этом важно помнить, что у чайного гриба могут быть и побочные реакции — от проблем с пищеварением до бессонницы. Поэтому лучше употреблять его в умеренных количествах. Отдавайте предпочтение промышленно изготовленному напитку, поскольку на предприятиях, как правило, контролируют ферментацию и состав микроорганизмов.

