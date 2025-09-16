Что пить при простуде, чтобы стало легче: 4 варианта

Тёплые напитки: вода, бульон и чай облегчают симптомы и помогают пережить несколько тяжёлых дней. Разобрались, что пить, а что лучше отложить.

Первое средство при простуде

Учёные подтверждают: куриный бульон помогает чувствовать себя лучше. В исследовании с участием людей с простудой и гриппом горячий бульон давал быстрое и продолжительное облегчение заложенности носа, кашля, боли в горле и усталости. Он содержит аминокислоты и минералы, которые поддерживают иммунную систему и могут снижать воспаление.

Чай — один из самых простых вариантов. Он согревает, увлажняет слизистые, а пар облегчает дыхание. Для разнообразия можно заваривать ромашку, мяту, а имбирь и куркума содержат вещества с противовоспалительными свойствами.

Вода с лимоном и мёдом

Вода помогает восполнять потери жидкости, которые возникают при температуре и насморке. Лимон улучшает вкус и даёт немного витамина С. Некоторые данные показывают, что регулярное употребление продуктов с этим витамином может незначительно сократить продолжительность простуды.

Мёд — ещё один популярный компонент тёплых напитков. Он обволакивает слизистую горла, смягчает кашель и может облегчать сон. Обзоры показывают, что мёд эффективен для уменьшения симптомов респираторных инфекций. Тёплая вода с лимоном и ложкой мёда — один из самых простых и безопасных напитков, которые помогают чувствовать себя лучше при простуде.

Морсы и соки

Ягодные напитки — морсы из клюквы, малины или черники утоляют жажду и обогащают рацион антиоксидантами и витаминами. Они могут поддерживать иммунную систему и облегчать симптомы простуды.

Гранатовый сок содержит полифенолы — вещества с противовоспалительными и противомикробными свойствами, которые помогают организму бороться с инфекцией.

При этом важно помнить: в магазинных соках часто слишком много сахара, а он не улучшает самочувствие и может раздражать горло. Поэтому такие напитки лучше использовать как дополнение, а не замену воде и бульону. Хорошая альтернатива — разбавлять сок водой или готовить морсы и смузи из свежих или замороженных ягод. В них меньше сахара и больше клетчатки, это полезнее для организма.

Напитки, которых лучше избегать

Некоторые напитки могут мешать восстановлению или даже усиливать симптомы.

Кофе и напитки с кофеином

У кофеина мочегонное действие, он может способствовать обезвоживанию, особенно если пить его много. Поэтому во время болезни лучше ограничиться бескофеиновыми вариантами.

Алкоголь

Он обезвоживает организм и ослабляет иммунный ответ. Есть данные, что умеренное употребление может снижать число простуд в год, но эти результаты противоречивы и требуют подтверждения. Более свежие исследования показывают: даже небольшие дозы алкоголя усиливают заложенность носа, а регулярное употребление повышает риск инфекций. Поэтому врачи не рекомендуют алкоголь как средство при простуде.

Главное

Напитки не могут вылечить простуду, но помогают переносить её легче. Самыми надёжными вариантами остаются вода, тёплый чай и бульон — они восполняют потерю жидкости, уменьшают заложенность и смягчают горло. Воду можно разнообразить лимоном, а в тёплые напитки добавить ложку мёда, который помогает при кашле. Ягодные морсы и гранатовый сок дают витамины и антиоксиданты, если готовить их без сахара. Стоит избегать кофе, сладкой газировки и алкоголя. Кофеин и спиртное обезвоживают и мешают восстановлению, а сладкие напитки не несут пользы и могут раздражать горло. Важно достаточно пить и отдыхать. Тогда организм быстрее справится с вирусом, а вы будете чувствовать себя лучше.

