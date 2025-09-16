Что пить при простуде, чтобы стало легче: 4 варианта
Тёплые напитки: вода, бульон и чай облегчают симптомы и помогают пережить несколько тяжёлых дней. Разобрались, что пить, а что лучше отложить.
Первое средство при простуде
Учёные подтверждают: куриный бульон помогает чувствовать себя лучше. В исследовании с участием людей с простудой и гриппом горячий бульон давал быстрое и продолжительное облегчение заложенности носа, кашля, боли в горле и усталости. Он содержит аминокислоты и минералы, которые поддерживают иммунную систему и могут снижать воспаление.
Чай — один из самых простых вариантов. Он согревает, увлажняет слизистые, а пар облегчает дыхание. Для разнообразия можно заваривать ромашку, мяту, а имбирь и куркума содержат вещества с противовоспалительными свойствами.
Вода с лимоном и мёдом
Вода помогает восполнять потери жидкости, которые возникают при температуре и насморке. Лимон улучшает вкус и даёт немного витамина С. Некоторые данные показывают, что регулярное употребление продуктов с этим витамином может незначительно сократить продолжительность простуды.
Мёд — ещё один популярный компонент тёплых напитков. Он обволакивает слизистую горла, смягчает кашель и может облегчать сон. Обзоры показывают, что мёд эффективен для уменьшения симптомов респираторных инфекций. Тёплая вода с лимоном и ложкой мёда — один из самых простых и безопасных напитков, которые помогают чувствовать себя лучше при простуде.
Свежие против замороженных: какие овощи и фрукты полезнее
Морсы и соки
Ягодные напитки — морсы из клюквы, малины или черники утоляют жажду и обогащают рацион антиоксидантами и витаминами. Они могут поддерживать иммунную систему и облегчать симптомы простуды.
Гранатовый сок содержит полифенолы — вещества с противовоспалительными и противомикробными свойствами, которые помогают организму бороться с инфекцией.
При этом важно помнить: в магазинных соках часто слишком много сахара, а он не улучшает самочувствие и может раздражать горло. Поэтому такие напитки лучше использовать как дополнение, а не замену воде и бульону. Хорошая альтернатива — разбавлять сок водой или готовить морсы и смузи из свежих или замороженных ягод. В них меньше сахара и больше клетчатки, это полезнее для организма.
Напитки, которых лучше избегать
Некоторые напитки могут мешать восстановлению или даже усиливать симптомы.
Кофе и напитки с кофеином
У кофеина мочегонное действие, он может способствовать обезвоживанию, особенно если пить его много. Поэтому во время болезни лучше ограничиться бескофеиновыми вариантами.
Алкоголь
Он обезвоживает организм и ослабляет иммунный ответ. Есть данные, что умеренное употребление может снижать число простуд в год, но эти результаты противоречивы и требуют подтверждения. Более свежие исследования показывают: даже небольшие дозы алкоголя усиливают заложенность носа, а регулярное употребление повышает риск инфекций. Поэтому врачи не рекомендуют алкоголь как средство при простуде.
Пить или не пить: польза и вред кофе
Главное
Напитки не могут вылечить простуду, но помогают переносить её легче. Самыми надёжными вариантами остаются вода, тёплый чай и бульон — они восполняют потерю жидкости, уменьшают заложенность и смягчают горло. Воду можно разнообразить лимоном, а в тёплые напитки добавить ложку мёда, который помогает при кашле. Ягодные морсы и гранатовый сок дают витамины и антиоксиданты, если готовить их без сахара. Стоит избегать кофе, сладкой газировки и алкоголя. Кофеин и спиртное обезвоживают и мешают восстановлению, а сладкие напитки не несут пользы и могут раздражать горло. Важно достаточно пить и отдыхать. Тогда организм быстрее справится с вирусом, а вы будете чувствовать себя лучше.