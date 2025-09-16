Вынесен вердикт о том, есть ли польза в замороженных овощах и ягодах

Чтобы не переплачивать за клубнику зимой и не ломать голову, где хранить кабачки, многие делают заготовки и замораживают овощи и ягоды. Разобрались, есть ли польза в таких заготовках.

© Рамблер

ВОЗ рекомендует каждый день съедать хотя бы 400 граммов овощей или фруктов, причём в любом виде. Их можно варить, тушить, запекать или делать компоты. Главное, чтобы организм получал их каждый день.

В овощах и ягодах много витаминов, антиоксидантов и других полезных веществ, которые нужны для нормальной работы всех систем. Например, исследование 2022 года показало, что содержащиеся в ягодах флавоноиды защищают сердце и сосуды.

Для готовки необязательно использовать сырые продукты, можно брать замороженные. Так даже проще: их не надо обрабатывать и они не портятся.

Свежие против замороженных: какие овощи и фрукты полезнее

Остаются ли в замороженных овощах и ягодах витамины

Как правило, их замораживают на пике спелости, когда в них максимальное количество полезных веществ. Сам процесс заморозки на питательную ценность практически не влияет. Сотрудники Калифорнийского университета подтвердили это экспериментальным путём.

Они сравнивали показатели аскорбиновой кислоты (витамин С), рибофлавина (витамин В2), α-токоферола (витамин Е) и β-каротина (предшественник витамина А) в сырой и замороженной кукурузе, моркови, брокколи, шпинате, горохе, фасоли, клубнике и чернике. Разница в образцах была минимальной, а в некоторых случаях в замороженных овощах витаминов было даже больше, чем в сырых, которые хранились в холодильнике несколько дней.

Антиоксидантная активность после заморозки тоже сохраняется. Она может снижаться из-за условий заморозки и обработки, но существенная доля биологически активных полифенолов и антоцианов (растительные пигменты) всё равно остаётся.

Как мороженое влияет на мозг, настроение и иммунитет

Как правильно замораживать

В магазинах, как правило, продают овощи и ягоды, которые прошли шоковую заморозку. Это когда продукты охлаждают до экстремально низких температур за короткое время. Технология позволяет сохранить питательную ценность и внешний вид, а также уничтожить патогенные микроорганизмы и гельминты.

Дома воспроизвести этот процесс вряд ли получится, но качественно заморозить овощи можно и в обычном холодильнике. Однако просто заснуть их в морозилку недостаточно — сначала их нужно ошпарить кипятком или паром.

Бланширование — обязательное условие для заморозки почти всех овощей (ягоды можно не бланшировать). Это останавливает действие ферментов, из-за которых портятся вкус, цвет и текстура, замедляет потерю витаминов и удаляет грязь и микробы. В среднем нужно бланшировать овощи от 2 до 5 минут.

После обработки кипятком или паром овощи нужно охладить: на несколько минут поместить в ледяную воду. Только после этого их можно убрать в морозилку.

С ягодами сложнее. Их нельзя обработать паром или кипятком — они быстро размягчаются. Без бланширования сохраняется риск заражения вирусами, кишечной палочкой, сальмонеллой и листерией. Поэтому иногда домашние ягоды перед употреблением рекомендуют в течение минуты подержать в горячей воде при температуре 85 °C.

Мёд назвали новым средством для борьбы с деменцией

Хотя Национальный центр домашнего хранения продуктов питания допускает использование замороженных ягод без предварительной обработки, магазинных замороженных ягод это не касается. Они проходят процедуру шоковой заморозки и считаются безопасными.

Как хранить и размораживать

Для долгого хранения овощей и ягод лучше использовать отдельную морозильную камеру. Постоянная температура должна быть минимум −18 °C. Овощи можно хранить год, а ягоды — от 8 до 12 месяцев.

Размораживать ягоды и овощи лучше медленно в холодильнике. Так они потеряют меньше влаги и сохранят структуру. После разморозки неиспользованную часть можно заморозить повторно, если соблюдены два условия:

овощи и ягоды оттаивают в холодильнике;

после разморозки они не остаются при комнатной температуре дольше двух часов.

Главное

Замороженные овощи и ягоды ничем не уступают по пользе сырым. В них сохраняются почти все витамины и антиоксиданты, поэтому их можно использовать круглый год. Магазинные овощи и ягоды проходят через шоковую заморозку, которая убивает патогены, поэтому безопасны. Домашние заготовки могут быть заражены вирусами, бактериями и гельминтами, поэтому перед заморозкой их нужно бланшировать — обдавать кипятком или паром. Хранить замороженные продукты можно до года, а размораживать их лучше в холодильнике.

Важные исследования