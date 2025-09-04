Россиянам рассказали, на каком масле лучше жарить
Жареные блюда можно сделать чуть менее вредными, если правильно выбрать масло. Врач-диетолог Екатерина Шебедя рассказала «Рамблеру», на каком масле лучше жарить и есть ли преимущества у масла гхи.
Точка дымления
Кроме вкуса на выбор влияют физико-химические характеристики продукта. Это температура, при которой масло начинает дымить и горчить. Она в первую очередь зависит от количества свободных жирных кислот и осадка (твёрдых и мелких частиц). Чем их больше, тем ниже показатель.
Когда масло нагревается до этой точки, выделяются летучие соединения и свободные радикалы, которые могут навредить организму. Поэтому для жарки нужно выбирать масло с высокой точкой дымления.
Температура дымления для разных видов масел
- сливочное — 177 °C,
- топлёное (гхи) — 190–250 °C (зависит от чистоты масла),
- подсолнечное рафинированное — 232 °C,
- оливковое Extra Virgin — 176 °C,
- оливковое Virgin — 215 °C,
- масло авокадо — 271 °C,
- кунжутное — 210 °C,
- пальмовое — 241 °C,
- кокосовое — 176 °C,
- льняное масло — 107 °C.
«У растительных масел точка дымления обычно выше, они безопасны для готовки на высоких температурах. Точка дымления сливочного масла сильно ниже, при нагревании оно начинает гореть, поэтому плохо подходит для жарки».Екатерина Шебедяврач-диетолог
Рафинированное или нерафинированное
Рафинирование — это технологический процесс обработки масла, когда его фильтруют, отбеливают и удаляют летучие соединения. У такого продукта нейтральный вкус и аромат, дольше срок хранения и выше точка дымления.
Нерафинированное масло (масло холодного отжима, или virgin) не обрабатывают, а сразу разливают по бутылкам. У него ярче аромат и вкус, но меньше срок хранения и ниже точка дымления.
«Растительное масло для жарки — это всегда рафинированное масло без вкуса и запаха. Выбрать можно любое: масло виноградной косточки, авокадо или классическое подсолнечное. Они все отлично справятся с задачей», — говорит врач.
Сливочное или растительное
Во всех кулинарных маслах есть жирные кислоты, но с разным молекулярным составом. Насыщенные жиры, у которых нет двойных связей между атомами, увеличивают риск развития атеросклероза и повышают уровень «плохого» холестерина. ВОЗ и международные ассоциации врачей рекомендуют ограничить потребление таких жиров до 10% от суточного рациона.
У ненасыщенных жиров есть одна (тогда это мононенасыщенные жиры) или несколько (полиненасыщенные жиры) двойных связей между атомами. В них много антиоксидантов, и они могут снижать концентрацию «плохого» холестерина в крови, поэтому их считают полезными для сердца.
В растительных маслах больше ненасыщенных жиров, а в маслах животного происхождения — потенциально вредных насыщенных.
Например, в подсолнечном масле содержится 9,4% насыщенных жиров, 28,3% — мононенасыщенных жиров и 62,5% полиненасыщенных жиров. В оливковом масле на долю насыщенных жиров приходится 19,4%, мононенасыщенных — 68,2%, полиненасыщенных — 18%.
В сливочном и топлёном масле до 60% жирных кислот — насыщенных. На полезные ненасыщенные жиры приходится от 3 до 25%. То же самое можно сказать об индийском масле гхи.
«Топлёное масло и масло гхи, по сути, одно и то же. Это сливочное масло, из которого вытопили все примеси и оставили только жир. У него очень высокая точка дымления, и оно отлично подходит для жарки на высоких температурах, но в нём много насыщенных жирных кислот», — предупреждает диетолог.
Рейтинг масел
10 из 10
Любое рафинированное растительное масло с высокой температурой дымления. Например, масло авокадо, подсолнечное, виноградной косточки.
8 из 10
Топлёное масло или масло гхи. У них высокая точка дымления, но в составе много насыщенных жиров.
5 из 10
Нерафинированные растительные масла и масла с низкой точкой дымления. Например, оливковое масло холодного отжима или льняное масло.
3 из 10
Сливочное масло совсем не подходит для жарки. У него низкая температура дымления и в составе много насыщенных жиров.
Главное
Чтобы выбрать масло для жарки, нужно учесть точку дымления, степень очистки и соотношение жиров. Лучше всего для готовки на высоких температурах подходит рафинированное растительное масло, например подсолнечное, авокадо, виноградной косточки. Жарить на сливочном масле диетологи не советуют. У него низкая точка дымления, и оно быстро начинает гореть. Можно использовать топлёное масло. У него высокая температура дымления, но в нём много вредных насыщенных жиров, потребление которых советуют ограничить до 10% от суточного рациона.