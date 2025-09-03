Названы лучшие источники важного витамина

Лучшие источники биотина — печень и яичный желток. Разобрались, чем так важен этот витамин для здоровья и почему есть сырые яйца — плохая идея.

Что нужно знать о биотине

Это один из витаминов группы В. Его также называют витамином H или B7. Он играет ключевую роль в превращении еды в энергию. Биотин необходим для здоровья волос, кожи, глаз, печени и нервной системы.

Биотин — водорастворимый витамин. Это значит, что организм не может накапливать его (как это происходит с жирорастворимыми витаминами А, Е, К и D). Он должен поступать регулярно с едой.

Примечательно, что нормы потребления биотина до сих не установлены. По разным данным, это от 30 до 100 микрограммов в сутки для взрослого человека. В большинстве случаев сбалансированное питание покрывает потребности. Вот в каких продуктах его больше всего.

Яичный желток

В яйцах много витаминов группы В, а также белка, железа и фосфора. Яичный желток — хороший источник биотина. Одно яйцо содержит около 10 мкг витамина Н, что покрывает более 30% суточной потребности.

Важно: почему яйца нужно готовить

Не только из-за риска подхватить сальмонеллу. Дело в том, в яйцах содержится белок авидин, который связан с биотином. В такой связке биотин плохо всасывается в кишечнике. При термической обработке связь с авидином рушится, благодаря чему уже «свободный» биотин может всасываться в кровь.

Бобовые

Биотина много в бобовых — сое, фасоли и горохе. Например, в 100 г варёных соевых бобов содержится около 20 мкг биотина. Это две трети от суточной потребности. Исследования показывают, что введение бобовых в рацион заметно повышает уровень биотина в крови.

Орехи и семена

В 100 г семян подсолнечника содержится 13 мкг биотина, а в таком же количестве миндаля — около 5 мкг. Орехи удобно использовать как перекусы, а семена можно добавлять в салаты.

Печень

Субпродукты, особенно печень, — один из лучших источников биотина. Всего 75 г приготовленной говяжьей печени содержат около 31 мкг биотина, что полностью покрывает суточную норму. В куриной печени витамина ещё больше. В тех же 75 граммах содержится целых 138 мкг, что почти в пять раз больше суточной нормы.

Другие источники биотина

Биотин также содержится в:

грибах (консервированных) — около 2,5 мкг в 100 г;

лососе — около 6 мкг в 100 г;

брокколи и авокадо — около 1 мкг в 100 г.

Примечательно, что B7 — это термоустойчивый витамин. Он разрушается только при 232 градусах. То есть варка, тушение и запекание (до указанной температуры) ему не вредят.

Возможные последствия от нехватки и передозировки

Дефицит витамина — явление редкое. Как правило, его достаточно поступает в организм с едой. Однако в некоторых ситуациях его может не хватать. Например, установлено, что у курящих женщин заметно ускоряется переработка биотина — он быстрее расходуется, что приводит к дефициту. Ещё одна возможная причина нехватки — привычка есть сырые яйца. К типичным проявлениям нехватки относятся:

выпадение или истончение волос;

или истончение волос; кожные высыпания и шелушение;

и шелушение; повышенный уровень холестерина;

нарушения работы сердца.

Поскольку биотин — это водорастворимый витамин, его излишки выводятся с мочой. Вероятность токсического воздействия (когда его слишком много), полученного из еды, почти нулевая. Тем не менее что касается добавок с биотином, то принимать их можно только по назначению врача.

Главное

Биотин — водорастворимый витамин, который важен для поддержания обмена веществ, здоровья кожи, волос, нервной системы и сердца. Дефицит — явление достаточно редкое. Этот витамин содержится в печени, яйцах, бобовых, орехах и семенах. Как правило, сбалансированное питание полностью покрывает потребность в витамине. Передозировка практически невозможна, так как его избытки выводятся с мочой. Однако приём специальных добавок с биотином требует предварительной консультации с врачом. Самостоятельно принимать такие препараты нельзя.

