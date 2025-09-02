Мёд назвали новым средством для борьбы с деменцией

У мёда есть потенциал для борьбы с болезнью Альцгеймера. К такому выводу пришли сотрудники Университета Гранады, которые изучали нейропротекторные свойства разных продуктов пчеловодства.

© lesichkadesign/Freepik

В статье, опубликованной в журнале Nutrients, авторы подвели итог комплексного молекулярного анализа мёда на основе 27 исследований. Оказалось, что продукты пчеловодства влияют на неврологические показатели, в том числе на механизмы развития болезни Альцгеймера.

Тупик Альцгеймера: почему наука всё ещё бессильна перед этой болезнью

Окислительный стресс

Продукты пчеловодства значительно снижают уровень активных форм кислорода, тех самых свободных радикалов, которые повреждают клетки. Этот эффект учёные связывают с полифенолами и флавоноидами — антиоксидантами, которых много в мёде.

Митохондриальная дисфункция

Митохондрии — это электростанции клеток. Когда в них происходит поломка (митохондриальная дисфункция), из-за нехватки энергии страдают нейронные связи. В эксперименте с мышами лечение экстрактом мёда предотвратило повреждение митохондрий, вызванное нейротоксическим глутаматом.

Учёные научились восстанавливать потерянную память

Нейровоспаление

Мёд ослабляет противовоспалительные процессы и снижает выработку цитокинов и ферментов, которые отвечают за воспаление. Эксперименты in vitro (в пробирке) и на животных показали, что мёд помогал справляться с искусственным воспалением, вызванном токсинами, и действовал как «огнетушитель», улучшая когнитивные показатели грызунов.

Белок амилоид и тау-белок

Эти два белка играют ключевую роль в развитии болезни Альцгеймера. Когда их слишком много, они формируют бляшки и образуют клубки, разрушающие клетки мозга. В эксперименте с червями и мышами некоторые разновидности мёда снижали накопление и токсичность этих веществ.

Прививку от деменции испытали на людях

Что это значит

В целом авторы пришли к выводу, что мёд может оказаться мощным нейропротекторным средством. Однако, чтобы подтвердить его эффективность в борьбе с деменцией, нужны исследования на людях. Все изложенные в статье данные получены в опытах с мышами, червями, насекомыми или в молекулярных анализах. Поэтому их результаты пока нельзя перекладывать на людей.