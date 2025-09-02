Учёные раскрыли пользу и вред интервального голодания

Интервальное голодание — удобный способ ограничить калории. Разобрались, в чём преимущества и недостатки подхода.

© Sasithorn Phuapankasemsuk/iStock.com

Что это такое

Интервальное голодание — это особый режим питания, при котором чередуются периоды приёма пищи и отказа от неё. В отличие от диет, здесь важно не то, что человек ест (хотя и это тоже важно), а когда.

Есть несколько способов интервального голодания:

16/8. Это самый популярный вариант, поскольку его легче всего соблюдать. В течение суток нужно выделить восьмичасовое окно, когда разрешено есть (например, с 10 до 18 часов). Также практикуют варианты 18/6 и 20/4.

Что происходит с организмом во время голодания

Повышается уровень гормона роста. Это важно не только для сжигания жировых запасов, но и для поддержания и роста мышечной массы.

© lyashenko/Freepik

Как интервальное голодание помогает худеть

Кроме гормональных изменений, основной эффект интервального голодания — ограничение калорий. Когда человек позволяет себе есть только несколько часов в сутки, то калорийность рациона естественным образом снижается.

Исследование 2022 года показывает, что за 12 недель на интервальном голодании добровольцам удалось потерять 9% массы. Это оказалось эффективнее других способов похудения.

Ложка дёгтя

Исследования в области питания, пожалуй, самые противоречивые. Учёным очень сложно сделать однозначные выводы из-за огромного количества факторов, многие из которых не учитываются. Так, скептики полагают, что такая система питания ничем не отличается от режима с ограничением калорий. В подтверждение своих слов они приводят исследования, где это показано.

Действительно, есть исследования, которые:

показывают некоторые преимущества интервального голодания перед обычным ограничением калорий,

Таким образом, выбор должен сделать сам человек. Интервальное голодание для многих — это удобный способ контролировать питание.

Кроме времени: что ещё нужно учитывать

Даже на интервальном голодании можно набрать вес. Если в отведённое окно питания есть фаст-фуд и сладости, то от этого будут только проблемы. Подсчёт калорий никто не отменял. Вот, что ещё нужно учитывать на интервальном голодании:

пейте достаточно жидкости, соблюдение водно-солевого баланса снижает чувство голода (в периоды голода жидкость не должна содержать калорий — вода, слабый чай без сахара, отвары трав),

от желания поесть, интенсивные тренировки лучше заменить занятиями умеренной интенсивности,

старайтесь есть как можно меньше пустых калорий (сладости, фаст-фуд),

из углеводов отдавайте предпочтение медленным (они медленно всасываются в кровь, что позволяет надолго удерживать сахар в норме),

© blackCAT/iStock.com

Какие есть риски при интервальном голодании

Недавнее исследование от Американской кардиологической ассоциации, где проанализировали данные более 20 тысяч человек, неприятно удивило. Согласно этому наблюдению, при интервальном голодании риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается на 91%. Однако исследователи призывают не делать поспешных выводов, поскольку:

это наблюдательное исследование, оно не показывает причинно-следственную связь,

Большинство других исследований, наоборот, отмечают положительное влияние интервального голодания на здоровье, особенно у людей с лишним весом.

Однако нужно понимать, что такой режим подходит не всем. Так, длительный период без еды (16-18 часов) повышает риск образования камней в желчном пузыре. В тяжёлых случаях это заканчивается его удалением.

Также интервальное голодание может негативно отразиться на психике человека. Особенно это касается людей с расстройствами пищевого поведения. Подобные ограничения могут только ухудшить состояние.

Поэтому людям с хроническими заболеваниями прежде чем переходить на такой тип питания, нужно обязательно посоветоваться с врачом (здоровым тоже желательно это сделать). Эксперты отмечают, что самый физиологичный и безопасным считается режим 12/12, когда приём пищи и голодание равномерно распределяются в течение суток.

Главное

Интервальное голодание — режим питания, который помогает естественным образом сократить калорийность рациона. Такая практика не только способствует снижению веса, но и улучшает здоровье. При этом преимущества интервального голодания по отношению к диетам и другим способам похудения остаются под вопросом.

